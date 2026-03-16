जीवाच्या भीतीने दुबईतून पळाली श्रीमंत कुटुंब! आठवड्याला 4 लाख भाडं देऊन 'या' शहरात राहायला तयार

Dubai In War Situation: दुबईवर मागील दोन आठवड्यांपासून इराणकडून सातत्याने हल्ले केल जात आहेत. या हल्ल्यांमुळे सुरक्षित दुबई हे बिरुद मिरवणाऱ्या या अंतरराष्ट्रीय शहरातून परदेशी नागरिकांनी काढता पाय घेतलाय. पण याचा फायदा अन्य एका अंतरराष्ट्रीय शहराला झालाय. नेमकं काय सुरु आहे पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 16, 2026, 09:40 AM IST
दुबई सोडून अब्जाधीश चाललेत कुठे?

दुबई सोडण्याला गर्भश्रीमंतांकडून प्राधान्य, पण हे श्रीमंत शहर सोडून हे अब्जाधीश चाललेत कुठे? कुठल्या शहरातील घरांना आलीये सोन्याची किंमत? जाणून घ्या ए टू झेड माहिती...

दुबई सध्या युद्धाच्या सावटाखाली

अब्जाधीश, गर्भश्रीमतांची दुबई सध्या युद्धाच्या सावटाखाली आहे. इराण-इस्रायलमधील युद्धाची झळ दुबईला बसली आहे.   

अब्जाधीशांचा दुबईतून काढता पाय

त्यामुळे दुबईतील आलिशान व्हिला आणि पेंटहाऊसमध्ये राहणारे पाश्चात्य नागरिक, विशेषतः ब्रिटिश अब्जाधीश आता तिथून काढता पाय घेत आहेत.   

रिअल इस्टेट मार्केटला अचानक सुगीचे दिवस

या स्थलांतरामुळे सध्या लंडनच्या रिअल इस्टेट मार्केटला अचानक सुगीचे दिवस आले आहेत.

लंडनमध्ये घर मिळवण्यासाठी धडपड

वाट्टेल ती रक्कम देऊन दुबईतील श्रीमंत लोक लंडनमध्ये घर मिळवत आहेत.

दुबईतील सुरक्षिततेची खात्री नाही

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील थेट संघर्ष व इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मध्ये घेतलेली आक्रमक भूमिका यामुळे दुबईतील सुरक्षिततेची खात्री आता श्रीमंतांना मिळेनाशी झाली आहे.  

मुक्काम दुबईतून हलवून पुन्हा लंडनकडे वळवला

त्यामुळे जर युद्ध भडकले, तर दुबईतील विमानतळ आणि सागरी मार्ग विस्कळीत होण्याची भीती आहे. त्यामुळे सुरक्षित भविष्यासाठी अनेक श्रीमंत ब्रिटिश कुटुंबांनी आपला मुक्काम दुबईतून हलवून पुन्हा लंडनकडे वळवला आहे. 

पॉश भागांत घरांचा शोध

दुबईतून गेलेले श्रीमंत प्रवासी लंडनच्या पॉश भागांत घरांचा शोध घेत आहेत. मागणी अचानक वाढल्याने लंडनमध्ये घरांच्या भाड्याने सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत.

आठवड्याचे भाडे 3 ते 4 लाख रुपये

लंडनच्या पॉश भागात एका आठवड्याचे भाडे 3 ते 4 लाख रुपये मोजायला हे गर्भश्रीमंत तयार आहेत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रिपिक आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

