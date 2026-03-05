English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  इराणच्या हल्ल्यांमुळे भारत CNG तुटवड्याच्या उंबरठ्यावर; LNG पुरवठा पूर्णपणे थांबला

इराणच्या हल्ल्यांमुळे भारत CNG तुटवड्याच्या उंबरठ्यावर; LNG पुरवठा पूर्णपणे थांबला

Gas Supply Impact Due To Israel Iran War: इस्रायल इराण युद्धामुळे आखाती देशांजवळील 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' हा सागरी मार्ग अत्यंत धोकादायक बनला आहे. याचा परिणाम भारतावरील गॅस पुरवठ्यावर झाला आहे. नेमकं घडलंय काय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Mar 05, 2026, 02:49 PM IST
1/9

भारतासमोर इराण आणि इस्रायल युद्धामुळे मोठं संकट

hormuzstrait

भारतासमोर इराण आणि इस्रायल युद्धामुळे मोठं संकट निर्माण झालं असून सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे इंधनासंदर्भातील मोठा प्रश्न देशासमोर उभा राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नक्की घडलंय काय पाहूयात...

2/9

एलएनजी गॅसचा पुरवठा ठप्प

hormuzstrait

इराणने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे कतारमधील जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पातील उत्पादन बंद झाले आहे. त्यामुळे कतारकडून भारताला होणारा एलएनजी गॅसचा पुरवठा ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे.

3/9

गॅस वापरावर 40 टक्केपर्यंत कपात

hormuzstrait

देशातील औद्योगिक आणि शहरी गॅस वापरावर 40 टक्केपर्यंत कपात लादण्यात आली आहे. 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' हा सागरी मार्ग अत्यंत धोकादायक बनला आहे.   

4/9

टँकर तिथे पोहोचू शकत नाहीत

hormuzstrait

कतारचे 'रास लफान' हे मुख्य लोडिंग बंदर याच मार्गावर असल्याने भारताचे 'पेट्रोनेट एलएनजी'चे टँकर तिथे पोहोचू शकत नाहीत. पेट्रोनेट व कतारएनर्जी या दोन्ही कंपन्यांनी एकमेकांना 'फोर्स मेज्योर' ची नोटीस बजावली आहे.

5/9

पुरवठा साखळी धोक्यात

hormuzstrait

भारताच्या एकूण कच्चे तेल आयातीपैकी 50 टक्के आणि एलएनजी पुरवठ्यापैकी 54 टक्के हिस्सा हॉर्भुजच्या सामुद्रधुनीतून येतो. हा मार्ग बंद झाल्याने गेल, आयओसी आणि बीपीसीएल यांसारख्या कंपन्यांपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

6/9

40 टक्के पुरवठा एकट्या कतारकडून

hormuzstrait

एलएनजी भारत वर्षाला आयात करतो. त्यातील सुमारे 40 टक्के पुरवठा एकट्या कतारकडून होतो. या एलएनजीमधूनच सीएनजी गॅस तयार केला जातो.  

7/9

प्रति बॅरल 150 डॉलर्सपर्यंत

hormuzstrait

जर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंदी वाढली तर तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 150 डॉलर्सपर्यंत वाढू शकतात, असा इशारा विश्लेषकांनी दिला आहे.  

8/9

इंधनाच्या किमती वाढतच राहतील

hormuzstrait

राणवर अमेरिका-इस्रायलच्या लष्करी हल्ल्यांमुळे पुरवठा खंडित होत राहिला तर जागतिक बाजारात इंधनाच्या किमती वाढतच राहतील, असा इशारा विश्लेषकांनी दिला आहे.  

9/9

कोणकोणत्या देशांमधून येतं हे तेल

hormuzstrait

भारतात प्रामुख्याने इराक, सौदी अरेबिया, युएई आणि कुवेत येथून येणारे तेल होर्मुझची सामुद्रधुनीच्या मार्गाने येते. मात्र आता या प्रदेशात सुरू असलेल्या लष्करी हल्ल्यांमुळे मालवाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला आहे.  (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

