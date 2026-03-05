इराणच्या हल्ल्यांमुळे भारत CNG तुटवड्याच्या उंबरठ्यावर; LNG पुरवठा पूर्णपणे थांबला
Gas Supply Impact Due To Israel Iran War: इस्रायल इराण युद्धामुळे आखाती देशांजवळील 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' हा सागरी मार्ग अत्यंत धोकादायक बनला आहे. याचा परिणाम भारतावरील गॅस पुरवठ्यावर झाला आहे. नेमकं घडलंय काय जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Mar 05, 2026, 02:49 PM IST
1/9
भारतासमोर इराण आणि इस्रायल युद्धामुळे मोठं संकट
2/9
एलएनजी गॅसचा पुरवठा ठप्प
3/9
गॅस वापरावर 40 टक्केपर्यंत कपात
4/9
टँकर तिथे पोहोचू शकत नाहीत
5/9
पुरवठा साखळी धोक्यात
6/9
40 टक्के पुरवठा एकट्या कतारकडून
7/9
प्रति बॅरल 150 डॉलर्सपर्यंत
8/9
इंधनाच्या किमती वाढतच राहतील
9/9