  • रद्द! सर्वात मोठा सौदा फसला, ₹6,01,80,00,000 पाण्यात; जगातील सर्वात महागड्या खेळाला Israel Iran War चा फटका

रद्द! सर्वात मोठा सौदा फसला, ₹6,01,80,00,000 पाण्यात; जगातील सर्वात महागड्या खेळाला Israel Iran War चा फटका

F1 Race Sports News : क्रिकेट, फुटबॉल नव्हे, तर जगातील सर्वात महागड्या खेळाला Israel Iran War चा फटका; तब्बल ₹6,01,80,00,000 ची राखरांगोळी   

Sayali Patil | Mar 15, 2026, 10:46 AM IST
क्रिकेट, फुटबॉल

F1 Race Sports News : क्रिकेट, फुटबॉल या खेळांच्या आयोजनासाठी लागणारा खर्च कायमच चर्चेचा विषय राहिला असून, याहूनही सर्वात महागड्या खेळाला इस्रायल, इराण युद्धाचा फटका बसल्याचं पाहायला मिळत आहे. मध्यपूर्वेमधील युद्धाचा तणाव जगावर पडत असतानाच क्रीडा क्षेत्रासह मोठ्या प्रमाणात व्यवसायावरही परिणाम होताना दिसत आहे. (छाया सौजन्य- F1)  

Formula 1

Formula 1 ची कार्यकारी संस्था FIA  नं केलेल्या घोषणेनुसार एप्रिल महिन्यात बाहरिन आणि सौदी अरेबिया येथील ग्रँड प्रिक्स रेस यंदा आयोजित करण्यात येणार नाही. या क्षेत्रात सुरक्षिततेच्या वाढत्या काळजीमुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (छाया सौजन्य- F1)  

चीनी ग्रँड प्रिक्स रेस

नुकतंच चीनच्या शांघाई इथं होणाऱ्या चीनी ग्रँड प्रिक्स रेसपूर्वी ही घोषणा करण्यात आली. Formula 1 च्या वतीनं जारी केलेल्या या माहितीनुसार मध्यपूर्वेतील सध्याची स्थिती पाहता एप्रिल महिन्यात बाहरिन आणि सौदी अरेबिया इथं ग्रँड प्रिक्सचं आयोजन इतक्यात शक्य नाही. (छाया सौजन्य- F1)  

एफ1 रेस

सूत्रांच्या माहितीनुसार एका एफ1 रेसच्या आयोजनासाठी साधारण  ₹6,01,80,00,000  रुपये इतका खर्च येत असून, मध्यपूर्वेतील आयोजनामध्ये इतकी मोठी रक्कम पाण्यात गेली आहे असंच म्हटलं जात आहे. (छाया सौजन्य- F1)  

निर्णय सोपा नव्हता

फॉर्म्युला 1 चे अध्यक्ष आणि सीईओ स्टेफानो डोमेनिकाली यांच्या सांगण्यानुसार हा निर्णय सोपा नव्हता. मात्रस सद्यस्थिती पाहता हेच योग्य पाऊल ठरलं. त्यांच्या माहितीप्रमाणं येथील परिस्थिती आणि सर्व पर्यायांचा विचार केला आसता एप्रिलमध्ये या रेसऐवती इतक कोणत्याही रेसचंही आयोजन केलं जाणार नाही. (छाया सौजन्य- F1)

FIA आणि F1

FIA आणि F1 या दोन्ही आस्थापनांनी एप्रिल महिन्यात कोणत्याच रेसचं आयोजन करण्यात येणार नाही असं म्हटलं असून, भविष्यात परिस्थिती सुधारली, तर रेसचं आयोजन करण्यात येऊ शकतं असं सांगण्यात येत आहे. (छाया सौजन्य- F1)

निर्णयाचं स्वागत

विविध माध्यमांच्या वृत्तांनुसार बहरिन आणि सौदी अरेबियात या रेसचं आयोजन करणाऱ्या सर्वच कंपन्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं.   

कामगिरी

साधारण वर्षभरापासूनच फॉर्म्युला 1 रेस अतिशय व्यग्र वेळापत्रकाचा कार्यक्रम राहिला असून, यंदाच्या वर्षीसुद्धा अशाच कामगिरीची अपेक्षा होती. मात्र युद्धजन्य स्थितीचा फटका या क्रीडाप्रकाराला बसताना दिसत असून अब्जावधी रुपयांचा व्यवसायही त्यामुळं पाण्यात गेल्याचं पाहायला मिळत आहे. (छाया सौजन्य- F1)  

पर्यायी व्यवस्था

येत्या काळात आता ही युद्धजन्य स्थिती नेमकी कधी सुधारते यावरच फॉर्म्युला 1 चे बहुतांश निर्णय अवलंबून राहणार असून, आता यंत्रणा पर्यायी व्यवस्थाही चाचपडत असल्याचं म्हटलं जात आहे. (छाया सौजन्य- F1)  

