25 हजार कोटी रुपये पाण्यात! भारतीय मोबाईल मार्केटमध्ये खळबळ; नेमकं घडलं काय, जाणून घ्या

Indian Smartphone Industry: भारतीय स्मार्टफोनच्या बाजारपेठेमधील मोठा हिस्सा हा मोबाईलचे सुटे पार्ट आजून तो एसेम्बल करण्यासंदर्भातील असून याच क्षेत्राला आता मोठा फटका बसला आहे. नेमका हा फटका बसलाय का आणि कसा ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Mar 14, 2026, 09:17 AM IST
भारतीय स्मार्टफोन उद्योगाला अचानक 25 हजार कोटींचा फटका, कारण...

जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोबाईल इंडस्ट्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय स्मार्टफोन उद्योगाला अचानक 25 हजार कोटींचा फटका बसण्यामागील नेमकं कारण काय आहे? याचं कोणाशी आणि कसं कनेक्शन आहेत पाहूयात...

मोबाईल बाजारावर मोठा परिणाम

आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतामधील मोबाईल बाजारावर मोठा परिणाम झाला आहे.   

25 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान

उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार भारतीय स्मार्टफोन बाजाराला सुमारे 3 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 25 हजार कोटी रुपये) इतके नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.  

या देशांमधून येतात महत्त्वाचे घटक

जागतिक पातळीवर स्मार्टफोन उत्पादनासाठी लागणारे अनेक महत्त्वाचे घटक चीन, तैवान, दक्षिण कोरिया आणि मध्यपूर्वेतील काही भागांमधून येतात.  

जहाज वाहतुकीला अडथळे

मध्यपूर्व आशियातून येणाऱ्या मार्गावर युद्धामुळे निर्माण झालेला तणाव, जहाज वाहतुकीतील अडथळे आणि विमा खर्च वाढल्याने पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे.  

जहाजांची हालचाल कमी

विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील तणावामुळे तेल आणि मालवाहतूक जहाजांची हालचाल कमी झाली आहे.

पुरवठ्यात उशीर

मालवाहतूक जहाजांची हालचाल कमी झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगासाठी लागणाऱ्या चिप्स, बॅटरी आणि इतर घटकांच्या पुरवठ्यात उशीर होत आहे.   

भारतात मोठ्या प्रमाणावर स्मार्टफोन असेंब्ली

भारतात मोठ्या प्रमाणावर स्मार्टफोन असेंब्ली केली जाते. अॅपल, सॅमसंग, शाओमी, व्हिवो आणि ओपो यांसारख्या कंपन्यांचे उत्पादन भारतात होते.  

उत्पादनाचे वेळापत्रक बिघडले

मात्र कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात अडथळे आल्यामुळे उत्पादनाचे वेळापत्रक बिघडत आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

गुढी पाडव्याला ऑफिसमध्ये, इन्स्टाग्रामवर फ्लेक्स करायचंय? पाहा साड्यांपासून बनलेले काही युनिक गाऊन डिझाइन्स

गुढी पाडव्याला ऑफिसमध्ये, इन्स्टाग्रामवर फ्लेक्स करायचंय? पाहा साड्यांपासून बनलेले काही युनिक गाऊन डिझाइन्स 8
एक थाळी 20 हजारांची! क्रिकेटर कुलदीप यादवच्या लग्नातील पहाडी थाळीत काय आहे खास?

एक थाळी 20 हजारांची! क्रिकेटर कुलदीप यादवच्या लग्नातील पहाडी थाळीत काय आहे खास? 10
IPL 2026 साठी पंजाब किंग्स तयार! नव्या सीजनसाठी लाँच केली नवी जर्सी

IPL 2026 साठी पंजाब किंग्स तयार! नव्या सीजनसाठी लाँच केली नवी जर्सी 8
वर्ल्ड चॅम्पियन शिवम दुबेने मुंबईत खरेदी केलं 270000000 रुपयांचं आलिशान घर, बनला कपिल शर्मा आणि मीका सिंहचा शेजारी

वर्ल्ड चॅम्पियन शिवम दुबेने मुंबईत खरेदी केलं 270000000 रुपयांचं आलिशान घर, बनला कपिल शर्मा आणि मीका सिंहचा शेजारी 8