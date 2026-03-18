  • होर्मुज सामुद्रधुनीतून जीवाशी खेळून, 2800 किमी दूरुन आणलेल्या LPG मधून भारतातले किती सिलिंडर भरतील?

होर्मुज सामुद्रधुनीतून जीवाशी खेळून, 2800 किमी दूरुन आणलेल्या LPG मधून भारतातले किती सिलिंडर भरतील?

Israel Iran War Lpg Carrier Ships : युद्धजन्य परिस्थितीमुळं होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून येणारा प्रवास दिरंगाईवर गेल्यामुळं भारतात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा उद्भवल्याची स्थिती पाहायाला मिळत असताना अखेरस दिलासा देणारं वृत्त समोर आलं.   

Sayali Patil | Mar 18, 2026, 02:34 PM IST
twitter
युद्धाचा परिणाम

Israel Iran War Lpg Carrier Ships : पश्चिम आशियाई देशांमध्ये सुरू असणाऱ्या युद्धाचा परिणाम भारतावरही होताना दिसत असून, एलपीजी तुटवड्यामुळं सामान्यांपर्यंत या युद्धाच्या झळा पोहोचल्या आहेत. मात्र यामध्ये भारतासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, इराणशी चर्चा करत भारतानं देशाच्या दिशेनं येणाऱ्या एलपीजी वाहतूक बोटी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पुढे आणण्यात यश मिळवलं आहे

twitter
अमेरिका- इस्रायल

अमेरिका- इस्रायलनं इराणवर हल्ला केल्यानंतर आखाती देशांमध्ये अराजकता माजली आणि दर दिवशी या युद्धाला एक नवं वळण मिळताना दिसलं. याच स्थितीमध्ये होर्मुज सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळं याचा फटका भारतालाही बसताना दिसला.   

twitter
गॅसचा तुटवडा

उपलब्ध माहितीनुसार भारतात स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅसचा तुटवडा जाणवण्यास सुरुवात झाल्यानं केंद्राचीही चर्चा वाढली. ज्यानंतर चर्चांच्या माध्यमातून भारतानं या मार्गातून जहाजं पुढं काढण्यासाठी यशस्वी पावलंही उचलताच दोन जहाजं देशात दाखल झाली.   

twitter
इराणशी चर्चा

इराणशी चर्चा करत भारतानं कतारहून येणारे एलपीजी असणारे दोन मोठे जहाज सागरी मार्गानं तणावग्रस्त भागातून बाहेर काढले. अधिकृत माहितीनुसार या दोन्ही जहाजांमध्ये एकूण 92,712 मेट्रिक टन एलपीजी गॅस आहे.   

twitter
एलपीजी

नंदा देवी या जहाजावर 46000 मेट्रिक चन आणि उर्वरित एलपीजी शिवालिक या जहाजावर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 16 मार्च 2026 रोजी शिवालिक जहाज गुजरातच्या मुंद्रा बंदरात दाखल झालं. 

twitter
गॅसचं प्रमाण

मंगळवारी नंदा देवी हे जहाजही भारतात दाखल झालं. आला इथून पुढं या जहाजांवरील गॅसचं प्रमाण पाहता त्या माध्यमातून नेमके किती सिलिंडर भरता येतील हाच भाबडा प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत आहे. तर, या प्रश्नाचं उत्तर आहे 65 लाख सिलिंडर.   

twitter
दोन्ही जहाजांवरील एलपीजी

दोन्ही जहाजांवरील एलपीजीला एक मेट्रिक टननुसार किलोच्या परिमाणात पाहिल्यास हा आकडा 1000 किलो इतका होत आहे (1 मेट्रिक टन= 1000 किलो). याचाच अर्थ दोन्ही जहाजांवर 92,712 मेट्रिक टन म्हणजेच  9 कोटी 27 लाख 12 हजार किलो LPG आहे.   

twitter
घरगुती वापरातील सिलिंडर

घरगुती वापरातील सिलिंडरमध्ये 14.2 किलोग्रॅम गॅस असतो. ज्यामुळं 9,27,12,000 ला 14.2 नं भागल्यास 65,29,014.08 म्हणजेच साधारण 65 लाख 29 हजार सिलिंडर या एलपीजीतून भरता येतील.   

twitter
