थरार! जगातल्या Top च्या गुप्तचर यंत्रणेच्या ‘ऑपरेशन डायमंडचा’, ज्याचा एकही पुरावा नाही; महिला हेर अन् बरंच काही...
Secret Agent Mission : वाचूनच कळेल काय उच्च स्तरावरील गोपनीयता या मोहिमेदरम्यान राखण्यात आली होती. कोणी केलेलं मोहिमेचं नेतृत्त्वं?
आतापर्यंत मोसाद त्यांच्या अनोख्या आणि तितक्याच गोपनीय कामासाठी ओळखली जाते. जिथं त्यांच्याकडून शत्रूपक्षाला मिळेल असा एकही पुरावा मागे कधीच सोडण्यात आलेला नाही. अशा या यंत्रणेनं 1966 मध्ये एक अशी मोहिम आखली आणि फत्ते केली जिथं त्यांनी त्या काळात जगात सर्वात घातक असणारं सशस्त्र लढाऊ विमानच पळवून थेट इस्रायलमध्ये आणलं होतं. ज्या शस्त्राची महासत्तांनाही भीती होती, ते मोसादनं लांबवलं होतं. कारण त्याचं अस्तित्वं हे मोसाद आणि इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी धोका ठरु शकलं असतं.
1963 च्या मध्यात मोसादने या ऑपरेशनची सुरुवात केली. सुरुवातीचे दोन प्रयत्न अयशस्वी ठरले, ज्यात इजिप्शियन वैमानिकांना लाच देण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यानंतर मोसादने इराकी हवाई दलावर लक्ष केंद्रित केले. एका इराकी-असीरियन ख्रिश्चन पायलट, मुनीर रेड्फा याला लक्ष्य करण्यात आलं, जो इराकी सरकारच्या धोरणांमुळे आणि बढती न मिळाल्यामुळे असंतुष्ट होता.
