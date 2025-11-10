English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
थरार! जगातल्या Top च्या गुप्तचर यंत्रणेच्या ‘ऑपरेशन डायमंडचा’, ज्याचा एकही पुरावा नाही; महिला हेर अन् बरंच काही...

Secret Agent Mission : वाचूनच कळेल काय उच्च स्तरावरील गोपनीयता या मोहिमेदरम्यान राखण्यात आली होती. कोणी केलेलं मोहिमेचं नेतृत्त्वं?

Sayali Patil | Nov 10, 2025, 07:16 PM IST
1/8

मोसाद

Israel Mossad Most Daring Operation mig 21 operation diamond inside details

Israel’s Mossad Mission: जागतिक स्तरावर अनेकदा विविध देशांच्या गुप्तचर यंत्रणा आणि त्या गुप्तचर यंत्रणांच्या मोहिमांच्या प्रचंड चर्चा होतात. मात्र या चर्चांमध्ये आणि एकंदर गुप्तचर यंत्रणांच्या या वर्तुळात आघाडीवर असणारं एक नाव म्हणजे इस्रायलची ‘मोसाद’ ही यंत्रणा.

2/8

इस्रायल

Israel Mossad Most Daring Operation mig 21 operation diamond inside details

आतापर्यंत मोसाद त्यांच्या अनोख्या आणि तितक्याच गोपनीय कामासाठी ओळखली जाते. जिथं त्यांच्याकडून शत्रूपक्षाला मिळेल असा एकही पुरावा मागे कधीच सोडण्यात आलेला नाही. अशा या यंत्रणेनं 1966 मध्ये एक अशी मोहिम आखली आणि फत्ते केली जिथं त्यांनी त्या काळात जगात सर्वात घातक असणारं सशस्त्र लढाऊ विमानच पळवून थेट इस्रायलमध्ये आणलं होतं. ज्या शस्त्राची महासत्तांनाही भीती होती, ते मोसादनं लांबवलं होतं. कारण त्याचं अस्तित्वं हे मोसाद आणि इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी धोका ठरु शकलं असतं.

3/8

ऑपरेशन डायमंड

Israel Mossad Most Daring Operation mig 21 operation diamond inside details

सातत्यानं जागतिक स्तरावर उदभवणारा धोका पाहचा मोसादनं थेट MiG-21 हे विमान पळवण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन यंत्रणा प्रमुख मीर अमित यांनी यासाठी एक बैठक घेतली आणि या मोहिमेला नाव देण्यात आलं, ‘ऑपरेशन डायमंड’.

4/8

हेर

Israel Mossad Most Daring Operation mig 21 operation diamond inside details

सुरुवातीला या मोहिमेचे दोन प्रयत्न अपयशी ठरले. मात्र मोसादनं हार मानली नाही. या मोहिमेसाठी यावेळी रशियाकडून MiG-21 पुरवल्या जाणाऱ्या राष्ट्रांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं. केंद्रबिंदूवर होतं, इराक आणि या मोहिमेसाठी मोसादकडून नेमण्यात आली एक महिला हेर.

5/8

प्रयत्न

Israel Mossad Most Daring Operation mig 21 operation diamond inside details

1963 च्या मध्यात मोसादने या ऑपरेशनची सुरुवात केली. सुरुवातीचे दोन प्रयत्न अयशस्वी ठरले, ज्यात इजिप्शियन वैमानिकांना लाच देण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यानंतर मोसादने इराकी हवाई दलावर लक्ष केंद्रित केले. एका इराकी-असीरियन ख्रिश्चन पायलट, मुनीर रेड्फा याला लक्ष्य करण्यात आलं, जो इराकी सरकारच्या धोरणांमुळे आणि बढती न मिळाल्यामुळे असंतुष्ट होता.

6/8

10 लाख डॉलर्स

Israel Mossad Most Daring Operation mig 21 operation diamond inside details

मोसादच्या हेराकडून मुनीरला 10 लाख डॉलर्स, इस्रायलमध्ये नोकरी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी सुरक्षित स्थलांतरित होण्याचा विश्वास दिला गेला आणि तो या कामासाठी तयार झाला. दिल्या शब्दाप्रमाणं मोसादने त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाला इराकमधून सुरक्षितपणे इस्रायलमध्ये तस्करी करून आणलं.

7/8

विमान इस्रायलमध्ये...

Israel Mossad Most Daring Operation mig 21 operation diamond inside details

16 ऑगस्ट 1966 ला मुनीर रेड्फानं इराकी हवाई दलाच्या ताफ्यात असणाऱ्या मिग-21 सह उड्डाण भरलं आणि थेट ते  इस्रायलमधील हेट्झोर हवाई तळावर यशस्वीरित्या उतरवलं. 

8/8

सर्वात गोपनीय मोहिम

Israel Mossad Most Daring Operation mig 21 operation diamond inside details

मोसादकडून यशस्वीरित्या पार पाडण्यात आलेली ही मोहिम आजवरच्या गुप्तचर यंत्रणांच्या इतिहासातील सर्वात थरारक आणि महत्वाच्या यशस्वी मोहिमांपैकी एक असून, यामध्ये प्रचंड अचूक अशी हेरगिरी, आखणी आणि अमाप विश्वास सोबतच जीव धोक्यात घालण्याची तयारी या गोष्टी अधोरेखित झाल्या. या विमानाला इस्रायलमध्ये 007 असं सांकेतिक नाव देण्यात आलं, जे जेम्स बाँडच्या शैलीतील या धाडसी ऑपरेशनचं प्रतीक ठरलं.

