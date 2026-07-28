'तो माझ्या मासिक पाळीचा पहिला दिवस होता...' रौप्यपदक जिंकल्यानंतर भारतीय वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादवचा खुलासा

मी मासिक पाळीच्या पहिल्याच दिवशी ज्ञानेश्वरी यादवची दमदार कामगिरी बघायला मिळाली. तिने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 रौप्यपदक जिंकत नवा विक्रम रचला
भारताची युवा वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव हिने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये शानदार कामगिरी करत महिला 53 किलो गटात रौप्यपदक पटकावले. विशेष म्हणजे, ही उल्लेखनीय कामगिरी तिने मासिक पाळीच्या पहिल्याच दिवशी केली असल्याचा खुलासा तिने स्पर्धेनंतर केला आहे.
स्पर्धेनंतर पीटीआयशी संवाद साधताना ज्ञानेश्वरीने सांगितले की, मासिक पाळीच्या सुरुवातीच्या दिवशी शरीर अपेक्षेप्रमाणे साथ देईल की नाही, याबाबत तिला सुरुवातीला शंका होती. मात्र, त्या शारीरिक अडचणींवर मात करत तिने स्वतःचा सर्वोत्तम विक्रम नोंदवला आणि भारतासाठी रौप्यपदकाची कमाई केली.
"कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये ही माझी पहिलीच स्पर्धा होती. येथे माझे वैयक्तिक सर्वोत्तम प्रदर्शन करण्याचे लक्ष्य होते आणि ते मी साध्य केले. भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकण्याचाही प्रयत्न केला, मात्र स्पर्धा अत्यंत चुरशीची होती," असे ज्ञानेश्वरीने सांगितले.
तिने पुढे सांगितले की, स्पर्धेच्या दिवशीच मासिक पाळी सुरू झाल्यामुळे शरीराची प्रतिक्रिया कशी असेल, याची चिंता होती. तरीही कोणताही मानसिक दबाव न घेता तिने संपूर्ण ताकद पणाला लावत सर्वोत्तम कामगिरी करण्यावर भर दिला.
केवळ 21 वर्षांच्या ज्ञानेश्वरीने या स्पर्धेत आपल्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. सुवर्णपदक हुकले असले तरी वैयक्तिक सर्वोत्तम विक्रमासह रौप्यपदक मिळाल्याने ती समाधान व्यक्त करताना दिसली.
ज्ञानेश्वरीच्या या कामगिरीचे क्रीडा क्षेत्रातून कौतुक होत असून, कठीण शारीरिक परिस्थितीतही तिने दाखवलेले धैर्य आणि जिद्द अनेक खेळाडूंना प्रेरणा देणारी ठरत आहे.
ज्ञानेश्वरी यादवच्या या कामगिरीमुळे भारताच्या पदकतालिकेत आणखी एका रौप्यपदकाची भर पडली असून, तिच्या यशाबद्दल क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवर आणि चाहत्यांकडून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
मासिक पाळी ही महिला खेळाडूंसाठी अडथळा ठरू शकत नाही, याचे ज्ञानेश्वरीने आपल्या कामगिरीतून प्रभावी उदाहरण घालून दिले. तिच्या या खुलाशामुळे महिला खेळाडूंमधील शारीरिक आरोग्य आणि मासिक पाळीविषयीच्या जागरूकतेलाही नवी दिशा मिळाल्याचे मानले जात आहे.