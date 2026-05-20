जगभर मोदी-मेलोनी भेटीचीच चर्चा! सेल्फी शेअर करत म्हणाल्या, 'माझ्या मित्रा..'; मोदी म्हणाले, 'मी आतुरतेने..'

Written BySwapnil GhangaleUpdated bySwapnil Ghangale
Published: May 20, 2026, 11:56 AM IST|Updated: May 20, 2026, 11:56 AM IST

Giorgia Meloni PM Modi Selfie: पंतप्रधान मोदी आणि इटालियन पंतप्रधान मेलोनी यांचे फोटो जगभरामध्ये चर्चेत आहेत. नेमकं या दोघांनी हे फोटो शेअर करताना असं काय म्हटलंय पाहूयात...

मोदी-मेलोनी भेट फोटो अन् फोटो कॅप्शनमुळे जगभर चर्चेत चर्चेत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे युरोप दौऱ्यादरम्यान आज इटलीत असतानच त्यांच्या आणि इटायलियन पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनींच्या भेटीची जगभरात चर्चा आहे. या चर्चेचं कारण आहे भेटीदरम्यान काढलेले फोटो आणि हे फोटो शेअर करताना दोन्ही नेत्यांनी लिहिलेला मजकूर, नेमकं या दोघांनी काय म्हटलंय भेटीबद्दल, मोदी काय म्हणालेत मेलोनींना भेटून जाणून घ्या....

मोदी इटलीत पोहोचताच मेलोनी यांनी...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आपल्या युरोप दौऱ्यादरम्यान इटलीमध्ये आहेत. मोदी तिथे पोहोचताच इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी त्यांच्यासोबतचा सेल्फी पोस्ट केला. 

 

मेलोनी यांनी काय कॅप्शन दिलीये?

मेलोनी यांनी पोस्ट केलेल्या या सेल्फीला त्यांनी एक छान कॅप्शन दिली. 'वेलकम टू रोम माय फ्रेंड' असं मेलोनी यांनी या फोटोला कॅप्शन देत म्हटलं असून त्यामध्ये इटली आणि भारतीय झेंड्याचा इमोजी वापरला आहे.

 

मोदी या भेटीबद्दल काय म्हणाले?

मोदींनीही या भेटीदरम्यानचे फोटो आपल्या अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन शेअर केले आहेत. मोदींनीही आपल्या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये भेटीदरम्यान काय झालं याची माहिती दिली.

भोजनाच्या वेळी भेटण्याची संधी

रोममध्ये आगमन होताच, पंतप्रधान मेलोनी यांच्यासोबत भोजनाच्या वेळी भेटण्याची संधी मिळाली, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. 

ऐतिहासिक 'कोलोजियम'ला भेट

भोजनानंतर आम्ही ऐतिहासिक 'कोलोजियम'ला भेट दिली. विविध विषयांवर आमच्यात विचारांचे आदानप्रदान झाले, असंही मोदींनी नमूद केलंय. 

आमची चर्चा आम्ही...; मोदींची पोस्ट

आज होणाऱ्या आमच्या चर्चेची मी आतुरतेने वाट पाहत आहे; या चर्चेत भारत-इटली मैत्री अधिक दृढ कशी करता येईल, याविषयीची आमची चर्चा आम्ही पुढे नेऊ, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला.

 

एकाच कारने प्रवास

दोघांनी एकाच कारमधून प्रवास केला. मोदी आणि मेलोनी यांचे हे फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहेत.

 

आधीही काढलेला सेल्फी

यापूर्वीही मेलोनी यांनी अशाच प्रकारे जी-20 परिषदेच्या वेळी भारत भेटीदरम्यान मोदींसोबतचा सेल्फी पोस्ट केलेला. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

 

