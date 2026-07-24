Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /ITR फाइलची तारीख 31 जुलै, 31 ऑगस्ट की 31 ऑक्टोबर? तुमची ITR ची डेडलाइन कोणती?

ITR फाइलची तारीख 31 जुलै, 31 ऑगस्ट की 31 ऑक्टोबर? तुमची ITR ची डेडलाइन कोणती?

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 24, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:13 PM IST

अनेक जण गोंधळात पडले आहेत की, ITR फाइल करण्याची शेवटची तारीख ही 31 जुलै, 31 ऑगस्ट की 31 ऑक्टोबर नेमकी कोणती आहे. योग्य तारीख जाणून घ्या अन्यथा तुम्हाला ही चूक महागात पडू शकते. 

1/8

जुलै महिना संपत आल्यामुळे अनेक जण इनकम टॅक्स रीटर्न (ITR) भरण्याच्या धावपळीत आहे. कारण इनकम टॅक्स रीटर्न (ITR) भरण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै 2026 आहे, असं सर्व सामान्य समज आहे. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, प्रत्येक करदात्यासाठी एकच अंतिम तारीख नसते. 

2/8

तुमच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि शेअर मार्केटमध्येही जर ट्रेंडिंग केली असेल तर आयटीआर भरण्याची शेवटची तारीख ठरली असते. आर्थिक वर्ष (Financial Year) 2025-26 आणि निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2026-27 साठी प्रत्येकाची आयटीआर डेडलाइन 31 जुलै ही नाही हे लक्षात घ्या. 

3/8

काही करदात्यांसाठी 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत तर काही विशेष प्रकरणांमध्ये 31 ऑक्टोबर 2026 इनकम टॅक्स भरण्याची डेडलाइन असते. 

31 जुलै 2026 पर्यंत कोणाला इनकम टॅक्स भरायचे आहे?4/8

31 जुलै 2026 पर्यंत कोणाला इनकम टॅक्स भरायचे आहे?

सामान्य पगारदार कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि ITR-1 किंवा ITR-2 फॉर्म भरणारे करदाते यांना 31 जुलै 2026 पर्यंत आयकर रिटर्न (ITR) भरायचा आहे. 

31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत कोणाला टॅक्स भरायचं आहे?5/8

31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत कोणाला टॅक्स भरायचं आहे?

जर तुमच्या उत्पन्न हे व्यवसायातून होत असले तर तुमच्या खात्याचे 'टॅक्स ऑडिट' (Tax Audit) करणे बंधनकारक नसतं. तर तुम्ही 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत आयटीआर फाईल करु शकता. 

31 ऑक्टोबरची अंतिम तारीख कोणासाठी?6/8

31 ऑक्टोबरची अंतिम तारीख कोणासाठी?

 

जर तुम्ही शेअर बाजारात F&O ट्रेडिंग करत असाल तर तुम्ही सर्वप्रथम आपला टर्नओव्हर बघितला पाहिजे. जर तो निर्धारित टॅक्स ऑडिट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर टॅक्स ऑडिट करणे बंधनकारक असतं. त्यामुळे अशा करदात्यांसाठी ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 असते. 

7/8

कर नियमांनुसार, इंट्राडे ट्रेडिंगमधून होणारा नफा किंवा तोटा हा 'स्पेक्युलेटिव्ह बिझनेस इनकम' मानला जातो. यावर तुमच्या सामान्य टॅक्स स्लॅबनुसार कर आकारला जातो. जर यामध्ये तोटा झाला तर तो केवळ स्पेक्युलेटिव्ह नफ्यामधूनच (Intra-day नफा) वळता (Set off/Adjust) केला जाऊ शकतो. घेणे आवश्यक आहे.

8/8

शेअर बाजारातील व्यवहार, व्यवसाय उत्पन्न किंवा टॅक्स ऑडिटची आवश्यकता यानुसार अंतिम तारीख बदलू शकते. म्हणून ITR दाखल करण्यापूर्वी आपल्या उत्पन्नाचे स्वरूप, शेअर बाजारातील व्यवहार आणि लागू असलेले कर नियम यांची खात्री करून 

TAGS:
ITR
Income Tax Return 2026
ITR Filing Last date

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मोठी बातमी! केंद्र सरकारने CJP च्या दोन मागण्या केल्या मान्य, आता फक्त एकच राहिली, ती काय आहे?
cockroach janta party4 min ago
2
AUS vs ENG16 min ago
3
Ashadhi Ekadashi 202635 min ago
4
health42 min ago
5
cockroach janta party47 min ago