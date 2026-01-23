English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • या जगप्रसिद्ध कंपनीने अनंत अंबानी यांच्यासाठी बनवले तब्बल 1.5 दशलक्ष डॉलर्सचे घड्याळ, पहा फोटो

'या' जगप्रसिद्ध कंपनीने अनंत अंबानी यांच्यासाठी बनवले तब्बल 1.5 दशलक्ष डॉलर्सचे घड्याळ, पहा फोटो

Anant Ambani Vantara Watch: अनंत अंबानी यांच्यासाठी 'जॅकब अँड कंपनी' ने तयार केलेले 12.5 कोटींचे घड्याळ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहे. या घड्याळाच्या डायलमध्ये अनंत अंबानी यांची एक अतिशय सूक्ष्म मूर्ती आणि त्यांच्या वन्यजीव प्रेमाची झलक दाखवणारी खास कलाकृती दडलेली आहे. मौल्यवान हिरे आणि दुर्मिळ खड्यांनी सजलेले हे घड्याळ केवळ वेळ सांगत नाही, तर त्यातील विशिष्ट संगीतमय तंत्रज्ञानामुळे ते एका विलोभनीय कलाकृतीसारखे भासते. या घड्याळाची एक खास झलक तुम्हीही पहा.   

Manali Sagvekar | Jan 23, 2026, 04:19 PM IST
1/8

ऑपेरा वंतरा ग्रीन कॅमो

Opera Vntara Green Camo

जगप्रसिद्ध घड्याळ कंपनी 'जॅकब अँड कंपनी' ने अनंत अंबानी यांच्यासाठी एक अत्यंत महागडे आणि खास घड्याळ तयार केले आहे. या घड्याळाला 'ऑपेरा वंतरा ग्रीन कॅमो' असे नाव देण्यात आले आहे. या घड्याळात खास काय आहे? आणि याची किंमत किती आहे? हे जाणून घेऊया.  

2/8

जॅकब अँड कंपनी

Jacob And Company

जॅकब अँड कंपनीने तयार केलेल्या या घड्याळाची किंमत तब्बल 1.5 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे साधारण 12.5 कोटी इतकी आहे. ही किंमत ऐकून तुम्हाला धक्का बसला असेल. पण हे घड्याळ इतक्या बारकाईने बनवले गेले आहे की, कलाकारी पाहता तुम्हाला ही किंमत कमीच वाटेल.   

3/8

अनंत अंबानी यांची लहान मुर्ती

Anant Ambani Miniature

या घड्याळाच्या डायलच्या मध्यभागी अनंत अंबानी यांची हाताने रंगवलेली एक लहान मुर्ती बसवण्यात आली आहे. या मु्र्तीचे वर्णन करायचे झाले तर, अनंत अंबानी यांनी निळ्या रंगाचा फुलांचा शर्ट घातलेला दिसतोय. ही मुर्तीचा आकार साधारणपणे 10 ते 15 मिलिमीटर म्हणजेच 1 ते 1.5 सेमी  इतकी लहान आहे.   

4/8

'वंतारा' प्राणी संवर्धन प्रकल्पाचे प्रतीक

Dedicated To Vantra

2 इंच व्यास आणि 20 मिलीमीटर उंची असलेल्या या घड्याळात अनंत अंबानीच्या मुर्तीच्या बाजूला सिंह आणि बंगाल वाघाच्या लहान हुबेहूब दिसणाऱ्या मुर्ती आहेत. हे अनंत अंबानी यांच्या गुजरातमधील 'वंतारा' प्राणी संवर्धन प्रकल्पाचे प्रतीक आहे.   

5/8

397 मौल्यवान हिरे

397 Precious diamonds

हे घड्याळ हिरव्या रंगाच्या हिरव्या रंगाच्या लष्करी डिझाइनमध्ये तयार केले गेले आहे. या घड्याळात मौल्यवान खडे आणि हिऱ्यांचाही वापर केला गेला आहे. ज्यामध्ये पांढरे हिरे, हिरवे नीलम आणि इतर दुर्मिळ खडे असे एकूण 397 मौल्यवान हिऱ्यांचा समावेश आहे.   

6/8

120 सुर असलेले दोन सिलेंडर

2 Cylinder Of 120 Musical Notes

या घड्याळाचे अनोखे वैशिष्ट्य म्हणजे हे घड्याळ जॅकोब कंपनीच्या 'ऑपेरा' कलेक्शनमधील आहे, जे त्याच्या फिरणाऱ्या हालचाली आणि संगीतासाठी ओळखले जाते. वंतारा घड्याळात 120 सुर असलेले दोन सिलेंडर आहेत, ज्यामधून अतिशय गोड संगीत वाजते.   

7/8

व्हायरल फोटो

Viral Photo

विशेष म्हणजे, संगीत वाजताना असताना घड्याळाचा संपूर्ण डायल 120 अंशात फिरतो. जे पाहताना खुपच विलोभनीय वाटते. काही दिवसांपूर्वी कंपनीने या घड्याळाचे फोटो सोशल मिडियावर शेअर केले. जे फारच व्हायरल होत होते.   

8/8

म्युझिकल मूव्हमेंट तंत्रज्ञान

Musical Movement Engineering

या घड्याळाची निर्मिती करताना केवळ बाह्य सौंदर्याचा विचार न करता, त्यातील तांत्रिक गुंतागुंत देखील अतिशय उच्च दर्जाची ठेवली आहे. घड्याळातील 'लहान वंतारा सृष्टी' फिरवण्यासाठी कंपनीने विशेष 'म्युझिकल मूव्हमेंट' तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे, ज्यामुळे हे घड्याळ केवळ वेळ दाखवण्याचे साधन न राहता हातावर बांधता येणारी एक 'चालती-फिरती कलाकृती' ठरली आहे.  

