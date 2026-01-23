'या' जगप्रसिद्ध कंपनीने अनंत अंबानी यांच्यासाठी बनवले तब्बल 1.5 दशलक्ष डॉलर्सचे घड्याळ, पहा फोटो
Anant Ambani Vantara Watch: अनंत अंबानी यांच्यासाठी 'जॅकब अँड कंपनी' ने तयार केलेले 12.5 कोटींचे घड्याळ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहे. या घड्याळाच्या डायलमध्ये अनंत अंबानी यांची एक अतिशय सूक्ष्म मूर्ती आणि त्यांच्या वन्यजीव प्रेमाची झलक दाखवणारी खास कलाकृती दडलेली आहे. मौल्यवान हिरे आणि दुर्मिळ खड्यांनी सजलेले हे घड्याळ केवळ वेळ सांगत नाही, तर त्यातील विशिष्ट संगीतमय तंत्रज्ञानामुळे ते एका विलोभनीय कलाकृतीसारखे भासते. या घड्याळाची एक खास झलक तुम्हीही पहा.