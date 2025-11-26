English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मार्गशिर्ष गुरूवारनिमित्त प्रसादासाठी अशाप्रकारे बनवा पारंपारिक पद्धतीचा 'गूळाचा शिरा'

Jaggery Sheera Traditional Recipe: मार्गशिर्ष महिन्यातील प्रत्येक गुरूवारी लक्ष्मी मातेला नैवेद्य दाखवण्यासाठी पारंपारिक गूळाचा शिरा घराघरात बनवला जातो. सोप्या पद्धतीने सोप्या रेसिपीच्या मदतीने खमंग व मऊ शिरा फक्त 15-20 मिनिटांत तयार होतो.

Nov 26, 2025, 05:51 PM IST
twitter

Jaggery Sheera Traditional Recipe: मार्गशिर्ष महिन्यातील प्रत्येक गुरूवारी लक्ष्मी मातेला नैवेद्य दाखवण्यासाठी पारंपारिक गूळाचा शिरा घराघरात बनवला जातो. सोप्या पद्धतीने सोप्या रेसिपीच्या मदतीने खमंग व मऊ शिरा फक्त 15-20 मिनिटांत तयार होतो.

1/10

गूळाचा शिरा

Jaggery Sheera

twitter
2/10

गूळाचा शिरा

Jaggery Sheera

आता मार्गशिर्ष महिन्याला सुरूवात झाली आहे. अशात उद्या 27 नोव्हेंबर रोजी या महिन्यातला पहिला गुरूवार आहे. या दिवशी लक्ष्मी मातेची पूजा करून गोडाचा नैवेद्य दाखवला जातो.  

twitter
3/10

गूळाचा शिरा

Jaggery Sheera

मार्गशिर्ष महिन्याच्या गुरूवारी खास लक्ष्मी मातेच्या नैवेद्यासाठी घराघरात गूळाचा शिरा बनवला जातो. तुम्ही या सोप्या आणि झटपट रेसिपीच्या मदतीने परफेक्ट चवीचा गूळाचा शिरा बनवू शकता.  

twitter
4/10

गूळाचा शिरा

Jaggery Sheera

पारंपारिक पद्धतीने गूळाचा शिरा बनवण्यासाठी, एका कढईत तूप गरम करायला ठेवा. तूप गरम झाल्यावर  त्यात वाटीभर रवा घाला.  

twitter
5/10

गूळाचा शिरा

Jaggery Sheera

रव्याला मंद आचेवर 5-7 मिनिटे सोनेरी होईपर्यंत खमंग भाजून घ्या. छान सुगंध येईपर्यंत रवा परतत रहा.  

twitter
6/10

गूळाचा शिरा

Jaggery Sheera

दुसऱ्या भांड्यात अडीच वाटी पाणी घ्या. त्यात गरजेनुसार बारीक चिरलेला गूळ घाला. पाण्यात गूळ विरघळेपर्यंत मिश्रण मंद आचेवर उकळू द्या. पाक तयार करा.   

twitter
7/10

गूळाचा शिरा

Jaggery Sheera

भाजलेल्या रव्यामध्ये तयार झालेला गूळाचा पाक घाला. गुठळ्या होऊ नयेत यासाठी गूळाचा पाक एकदम रव्यात ओतू नका. मिश्रण चांगले एकत्र करा आणि सतत ढवळत रहा.  

twitter
8/10

गूळाचा शिरा

Jaggery Sheera

मिश्रण घट्ट होईपर्यंत 2-3 मिनिटे शिजू द्या. झाकण ठेवून 1 मिनिट वाफ काढून घ्या. यानंतर त्यात एक चमचा तूप आणि वेलची पूड घालून मिश्रण पुन्हा एकत्र करा.   

twitter
9/10

गूळाचा शिरा

Jaggery Sheera

नंतर एका कढईत गरम तूपात मनुका, काजू, बदाम असा सगळा सुका मेवा खमंग भाजून घ्या. भाजलेला सुका मेवा शिऱ्यामध्ये घाला आणि एकत्र करून घ्या.   

twitter
10/10

गूळाचा शिरा

Jaggery Sheera

थोड्यावेळाने गॅस बंद करा. 1-2 मिनिटे झाकून ठेवा. नंतर गरमा गरम शिरा केळीच्या पानावर वाढून लक्ष्मी मातेला नैवेद्य दाखवा. 

twitter
पुढील
अल्बम

हिवाळ्यात तुमचेही ओठ फाटले आहेत? तर 'हे' 6 घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर

पुढील अल्बम

हिवाळ्यात तुमचेही ओठ फाटले आहेत? तर &#039;हे&#039; 6 घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर

हिवाळ्यात तुमचेही ओठ फाटले आहेत? तर 'हे' 6 घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर

हिवाळ्यात तुमचेही ओठ फाटले आहेत? तर 'हे' 6 घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर 10
मार्गशीर्षात गोडधोड काय करावं? जाणून घ्या 5 गुरुवारसाठी 5 खास रेसिपी; घरच्या घरी करा तयार

मार्गशीर्षात गोडधोड काय करावं? जाणून घ्या 5 गुरुवारसाठी 5 खास रेसिपी; घरच्या घरी करा तयार

मार्गशीर्षात गोडधोड काय करावं? जाणून घ्या 5 गुरुवारसाठी 5 खास रेसिपी; घरच्या घरी करा तयार 8
भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? 28 पैकी 9 राज्यं आकाराने या जिल्हापेक्षाही छोटी

भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? 28 पैकी 9 राज्यं आकाराने या जिल्हापेक्षाही छोटी

भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? 28 पैकी 9 राज्यं आकाराने या जिल्हापेक्षाही छोटी 9
&#039;या&#039; पाच खेळाडूंमुळे भारताने दुसरा Ind Vs SA कसोटी सामना गमावला

'या' पाच खेळाडूंमुळे भारताने दुसरा Ind Vs SA कसोटी सामना गमावला

'या' पाच खेळाडूंमुळे भारताने दुसरा Ind Vs SA कसोटी सामना गमावला 8