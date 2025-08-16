English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
घमासान होऊ दे! 'जय जवान' पथकाने रजले 10 थर... पुन्हा एक विश्वविक्रम

Jai Jawan Govinda Pathak Dahi Handi 2025 : उपनगराचा राजा जय जवान गोविंदा पथकाने 10 थर रचून प्रत्येकाला आनंद दिला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 16, 2025, 04:22 PM IST
घाटकोपर येथे मनसे गणेश चुक्कल, अरविंद गिते मित्र परिवाराने आयोजित केलेल्या दहीहंडीमध्ये जय जवान गोविंदा पथकाने तब्बल 10 थरांची दहीहंडी रचून सर्वांना सुखदधक्का दिला आहे. 

मुंबईत दहीहंडीचा उत्साह कायम शिगेला पोहोचलेला असतो. अनेक गोविंदा पथक यावेळी हंडी फोडण्यासाठी घराबाहेर पडतात. 

उपनगरचा राजा "जय जवान' गोविंदा पथकाकडे कायमच आशेने पाहिलं जातं. विश्वविक्रम रचणाऱ्या या गोविंदाने आपलाच विक्रम मोडला आहे. 

घाटकोपर येथे मनसे गणेश चुक्कल, अरविंद गिते मित्र परिवाराने आयोजित केलेल्या दहीहंडीमध्ये जय जवान गोविंदा पथकाने तब्बल 10 थरांची दहीहंडी रचून सर्वांना सुखद धक्का दिला आहे. 

जय जवान गोविंदा पथकाने या आधी 9 थर लावून विश्वविक्रम रचला होता. हाच विश्वविक्रम त्यांनी स्वतःच मोडला आहे. 

या अगोदर कोकण नगर गोविंदा पथकाने ठाण्यातील प्रताप सरनाईक यांच्या संकल्प प्रतिष्ठानच्या दहीहंडीत 10 थरांचा विश्वविक्रम रचला होता.

जय जवान गोविंदा पथकाची शिस्त, मनोरा आणि गोविंदांची चिकाटी या सगळ्याच कौतुक केलं जातं. 

जय जवान गोविंदा पथकाने घाटकोपर येथे काही वेळातच 10 मानवी मनोरे रचले. 

जय जवान आणि कोकण नगर हे दोन्ही गोविंदा पथक जोगेश्वरीतील असून या दोन्ही पथकांनी 10 थर लावले आहेत. 

