महाराष्ट्रातील जैन समाजाचे लोक कोणत्या भाषेत बोलतात? जाणून धक्का बसेल
कबुतरखान्यांवरील बंदीवरून महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या चांगलेच तापले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेनं अनेक ठिकाणी कबुतरखाने बंद केलेत. मुंबई महापालिकेने कबुतरखाना बंद करण्यासाठी तीव्र मोहीम सुरू केली आहे. कबुतरांना खाद्य देण्यावर जैन समाज ठाम आहे. कबुतरांना खाद्य देण्यासाठी शांततेत आंदोलन करणार. मात्र, धर्माच्या विरोधात कोणी येत असेल तर गरज पडल्यास शस्त्र उचलणार असा इशारा जैन धर्माचे मुनी मोनी निलेश चंद्र विजय यांनी सरकारला दिला. कबुतरखाना बंद करण्याच्या वादामुळे जैन समाज चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्रातील जैन समाजाचे लोक कोणत्या भाषेत बोलतात जाणून घेऊया.
