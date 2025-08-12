English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातील जैन समाजाचे लोक कोणत्या भाषेत बोलतात? जाणून धक्का बसेल

कबुतरखान्यांवरील बंदीवरून महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या चांगलेच तापले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेनं अनेक ठिकाणी कबुतरखाने बंद केलेत. मुंबई महापालिकेने कबुतरखाना बंद करण्यासाठी तीव्र मोहीम सुरू केली आहे. कबुतरांना खाद्य देण्यावर जैन समाज ठाम आहे. कबुतरांना खाद्य देण्यासाठी शांततेत आंदोलन करणार. मात्र, धर्माच्या विरोधात कोणी येत असेल तर गरज पडल्यास शस्त्र उचलणार असा इशारा जैन धर्माचे मुनी मोनी निलेश चंद्र विजय यांनी सरकारला दिला. कबुतरखाना बंद करण्याच्या वादामुळे जैन समाज चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्रातील जैन समाजाचे लोक कोणत्या भाषेत बोलतात जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Aug 12, 2025, 10:21 PM IST
twitter

महाराष्ट्रातील जैन समाजाचे लोक कोणत्या भाषेत संवाद साधतात जाणून घेऊया. 

1/8

महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने जैन समाजाचे लोक राहतात. विशेषत: मुंबईत जैन समुदायाचे लोक सर्वाधिक संख्येने राहतात. जाणून घेऊया जैन समाजाचे लोक कोणत्या भाषेत बोलतात. 

twitter
2/8

प्रमुख्याने जैन प्राकृत (Jain Prakrit) ही भाषा जैन आगमांमध्ये म्हणजेच जैन धार्मिक ग्रंथांमध्ये वापरली जाते.  या भाषेमध्ये संस्कृतमधून आलेली प्राकृत भाषेच्या बोलीभाषांचा समावेश आहे.   

twitter
3/8

 जैन समाजात धार्मिक साहित्यासाठी त्यांनी प्राकृत भाषेचा वापर केला आहे.  जैन साहित्यात संस्कृत भाषेचा देखील मोठ्या प्रमाणावर वापर केला गेला आहे.  

twitter
4/8

आधुनिक जगात, जैन लोक त्यांच्या स्थानिक भाषेसोबतच हिंदी, इंग्रजी आणि इतर प्रादेशिक भाषांमध्येही बोलतात.   

twitter
5/8

 जैन धर्माचे लोक वेगवेगळ्या भाषा बोलतात. यात गुजराती, मारवाडी, तामीळसह विविध प्रादेशिक भाषांचा समावेश आहे.

twitter
6/8

महाराष्ट्रामध्ये राहणारे जैन समाजाचे लोक मराठी भाषेत बोलतात. मात्र, ते इतर भाषांचाही वापर करतात.   

twitter
7/8

 गुजरातमध्ये जैन समाजाचे लोक गुजराती तर  इतर ठिकाणी त्या त्या भागातील भाषा वापरतात.

twitter
8/8

जैन धर्माचे अनुयायी जगभर पसरलेले असल्याने  ते त्यांच्या स्थानिक बोलीभाषांमध्येही संवाद साधतात. 

twitter
पुढील
अल्बम

Ahilyabai Holkar Punyatithi Quotes : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मानवंदना, कोट्स खास मॅसेज, पोस्ट, स्टेटस शेअर करुन करा अभिवादन

पुढील अल्बम

Ahilyabai Holkar Punyatithi Quotes : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मानवंदना, कोट्स खास मॅसेज, पोस्ट, स्टेटस शेअर करुन करा अभिवादन

Ahilyabai Holkar Punyatithi Quotes : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मानवंदना, कोट्स खास मॅसेज, पोस्ट, स्टेटस शेअर करुन करा अभिवादन

Ahilyabai Holkar Punyatithi Quotes : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मानवंदना, कोट्स खास मॅसेज, पोस्ट, स्टेटस शेअर करुन करा अभिवादन 10
रोनाल्डोने गर्लफ्रेंड जॉर्जिनाला घातली हिऱ्याची अंगठी, किंमत ऐकून थक्क व्हाल

रोनाल्डोने गर्लफ्रेंड जॉर्जिनाला घातली हिऱ्याची अंगठी, किंमत ऐकून थक्क व्हाल

रोनाल्डोने गर्लफ्रेंड जॉर्जिनाला घातली हिऱ्याची अंगठी, किंमत ऐकून थक्क व्हाल 8
आचार्य अत्रे यांच्यामुळे राज्याला मिळालं &#039;महाराष्ट्र&#039; नाव, काय आहे यामागची खरी गोष्ट?

आचार्य अत्रे यांच्यामुळे राज्याला मिळालं 'महाराष्ट्र' नाव, काय आहे यामागची खरी गोष्ट?

आचार्य अत्रे यांच्यामुळे राज्याला मिळालं 'महाराष्ट्र' नाव, काय आहे यामागची खरी गोष्ट? 8
रणबीर कपूर ते अहान पांडेपर्यंत... डेब्यू चित्रपटासाठी बॉलिवूड कलाकारांना किती मिळाले मानधन? अनन्या पांडेचे मानधन ऐकून...

रणबीर कपूर ते अहान पांडेपर्यंत... डेब्यू चित्रपटासाठी बॉलिवूड कलाकारांना किती मिळाले मानधन? अनन्या पांडेचे मानधन ऐकून...

रणबीर कपूर ते अहान पांडेपर्यंत... डेब्यू चित्रपटासाठी बॉलिवूड कलाकारांना किती मिळाले मानधन? अनन्या पांडेचे मानधन ऐकून... 8