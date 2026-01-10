ताशी 100 हून अधिक स्पीड, 16 लोकांना उडवलं; जयपूर ऑडी दुर्घटनेचा CCTV समोर
राजस्थानच्या जयपुरमध्ये शुक्रवारी रात्री एका ऑडी कारच्या अपघाताचा व्हिडीओ समोर आला आहे. या ऑडी कारने रस्त्यावर उभ्या असलेल्या लोकांना अक्षरशः चिरडलं.
Dakshata Thasale | Jan 10, 2026, 04:56 PM IST
1/10
2/10
ही घटना जयपुरमधील पत्रकार कॉलनीतील खराबास सर्कलजवळील आहे. व्हिडीओमध्ये अतिशय स्पष्ट दिसतंय की, ही ऑडी अतिशय भरधाव वेगाने डिवाइडरला धडकते आणि बेकाबू होऊन रस्त्याच्या शेजारी असलेल्या फेरीवाल्यांना, वाहनांना आणि लोकांना ध़डक देत जाते. जवळपास 30 मीटर कार मोठं संकट बनून रस्त्यावर धावते. या दरम्यान 12हून अधिक रस्त्यावरील दुकाने पलटली. तसेच रस्त्याशेजारी उभ्या असलेल्या कारला धडक दिली.
3/10
आलिशान ऑडी कार प्रथम फूटपाथवर आदळली, नंतर सुमारे २०० मीटर चालत राहिली, लोकांना चिरडत रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गाड्या आणि स्टॉल्सना धडकली. शेवटी, एका झाडाला धडकल्यानंतर गाडी थांबली; धडक इतकी जोरदार होती की त्यामुळे झाड मुळासकट उखडले. घटनास्थळी विखुरलेले डाळ-बत्ती, तुटलेल्या खुर्च्या आणि उलटलेल्या गाड्या या धोकादायक कार अपघाताच्या भीषणतेबद्दल बरेच काही सांगतात, जे कोणालाही घाबरवेल.
4/10
आरोपी कोण आहे?
5/10
6/10
प्रशासनाचा निष्काळजीपणाही उघड
7/10
8/10
9/10