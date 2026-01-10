English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • ताशी 100 हून अधिक स्पीड, 16 लोकांना उडवलं; जयपूर ऑडी दुर्घटनेचा CCTV समोर

ताशी 100 हून अधिक स्पीड, 16 लोकांना उडवलं; जयपूर ऑडी दुर्घटनेचा CCTV समोर

राजस्थानच्या जयपुरमध्ये शुक्रवारी रात्री एका ऑडी कारच्या अपघाताचा व्हिडीओ समोर आला आहे. या ऑडी कारने रस्त्यावर उभ्या असलेल्या लोकांना अक्षरशः चिरडलं.  

Dakshata Thasale | Jan 10, 2026, 04:56 PM IST
1/10

जयपुरमध्ये शुक्रवारी रात्री वेगवान ऑडी कारचा अपघात घडला आहे. ही ऑडी 100 किमी प्रति तासी स्पीडने रस्त्यावर धाव होती. या ऑडीने रस्त्यावर तांडव केला. ज्यामुळे मोठी धावपळ झाली या घटनेचा सगळा प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे.   

2/10

ही घटना जयपुरमधील पत्रकार कॉलनीतील खराबास सर्कलजवळील आहे. व्हिडीओमध्ये अतिशय स्पष्ट दिसतंय की, ही ऑडी अतिशय भरधाव वेगाने डिवाइडरला धडकते आणि बेकाबू होऊन रस्त्याच्या शेजारी असलेल्या फेरीवाल्यांना, वाहनांना आणि लोकांना ध़डक देत जाते. जवळपास 30 मीटर कार मोठं संकट बनून रस्त्यावर धावते. या दरम्यान 12हून अधिक रस्त्यावरील दुकाने पलटली. तसेच रस्त्याशेजारी उभ्या असलेल्या कारला धडक दिली. 

3/10

आलिशान ऑडी कार प्रथम फूटपाथवर आदळली, नंतर सुमारे २०० मीटर चालत राहिली, लोकांना चिरडत रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गाड्या आणि स्टॉल्सना धडकली. शेवटी, एका झाडाला धडकल्यानंतर गाडी थांबली; धडक इतकी जोरदार होती की त्यामुळे झाड मुळासकट उखडले. घटनास्थळी विखुरलेले डाळ-बत्ती, तुटलेल्या खुर्च्या आणि उलटलेल्या गाड्या या धोकादायक कार अपघाताच्या भीषणतेबद्दल बरेच काही सांगतात, जे कोणालाही घाबरवेल.

4/10

आरोपी कोण आहे?

ऑडी कार चालवणारा माणूस दिनेश आहे, जो शहरातील पत्रकार कॉलनीत राहतो आणि सोलर प्लांटचा व्यवसाय करतो. राजस्थान पोलिस हवालदार मुकेश त्याच्यासोबत पुढच्या सीटवर बसला होता, तर त्याचे इतर दोन साथीदार मागच्या सीटवर बसले होते. 

5/10

अपघातानंतर दिनेश आणि मुकेश पळून गेले, तर मागे बसलेल्या दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. चौकशीदरम्यान त्यांनी उघड केले की दिनेश खूप मद्यधुंद होता आणि त्यांनी त्याला वारंवार गाडी हळू चालवण्यास सांगितले, परंतु त्याने नकार दिला.

6/10

प्रशासनाचा निष्काळजीपणाही उघड

अपघाताच्या वेळी रस्त्यावर अतिक्रमण झाले होते, रस्त्याच्या कडेला गाड्या आणि स्टॉल लावले होते. जर ते हटवले असते तर नुकसान कमी झाले असते. प्रशासनाने आता अतिक्रमण हटवण्यासाठी कारवाई सुरू केली आहे.

7/10

मृत रमेश, जो डाळ-बाटी खाण्यासाठी आला होता, तो एक मजूर होता आणि त्याच्या कुटुंबाचा एकमेव कमावता होता. इतर अनेक जण जखमी आहेत, त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. गाडीवर अजूनही डाळचे तुकडे दिसत आहेत. 

8/10

भिलवाडा येथील रहिवासी रमेश, त्याच्या कुटुंबाचा एकमेव कमावता होता आणि गावातील त्याचे वडील आणि बहिणीचे पालनपोषण करत होता. जवळच सूप स्टॉल चालवणारा मृदुल देखील जखमी झाला आहे आणि जयपुरिया रुग्णालयात आयसीयूमध्ये उपचार घेत आहे.

9/10

त्याचे वडील विनोद, बाहेर वाट पाहत आहेत, ते सांगतात की मृदुलने अचानक त्याला फोन केला आणि म्हणाला, "नमस्कार, बाबा, माझा अपघात झाला आहे." त्याने शस्त्रक्रियेसाठी तयार करणाऱ्या डॉक्टरांना सांगितले की, अपघात होईपर्यंत सर्व काही व्यवस्थित चालले होते.

10/10

 पत्रकार पोलिस ठाण्याने हिट अँड रन आणि निष्काळजीपणे गाडी चालवण्याच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. दिनेशला अटक करण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत, परंतु तो त्याच्या घरातून बेपत्ता आहे आणि त्याचा मोबाईल फोन बंद आहे.

