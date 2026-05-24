Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /भर समुद्रात 600 एकरावर पसरलेले घनदाट जंगल, जगापासून अलिप्त असलेलं महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक पर्यटनस्थळ जामडुल बेट

भर समुद्रात 600 एकरावर पसरलेले घनदाट जंगल, जगापासून अलिप्त असलेलं महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक पर्यटनस्थळ जामडुल बेट

Written ByVanita KambleUpdated byVanita Kamble
Published: May 24, 2026, 08:21 PM IST|Updated: May 24, 2026, 08:24 PM IST

कोकणात भर समुद्रात एक घनदाट जंगल आहे. हे जंगल भर समुद्रात एका बेटावर वसलेले आहे. 

Sindhudurg Jamdul Island : अथांग समुद्र, पायाला स्पर्श करणारी मऊ वाळू, एखाद्याने चित्र रेखाटवं अस सुंदर निसर्गरम्य परिसर आणि मनाला सुखावणारी विलक्षण शांतता.... स्वर्गाची सफर करायची असेल तर आयुष्यात एकदा तरी नक्की फिरुन या. जगभरातील पर्यटकांना कोकण साद घालत आहे. याच कोकणत अनेक अशा ठिकाणे आहेत जी अद्याप पर्यटकांपासून अलिप्त आहेत. असचं एक जंगल आहे. भर समुद्रात एका बेटावर हे 600 एकर परिसरात जंगल पसरलेले आहे. पर्यटक बोटीतून या घनदाट जंगलाची  सफर करतात. जाणून घेऊया हे ठिकाण आहे तरी कुठे.

1/8

 कोकण हे महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध टूरीस्ट डेस्टिनेशन बनले आहे. कोकणातील सुंदर समुद्र किनारे फक्त गोवाच नाही तर जगभरातील सुंदर सुमद्र किनाऱ्यांना टक्कर देतात. कोकणातील याच समुद्रात एका बेटावर घनदाट जगंल आहे. 

2/8

कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जामडूल बेट (Jamdul Island) आहे. हे जामडूल बेट अद्याप पर्यटकांपासून अलिप्त आहे. यामुळे हे ठिकाण कोकणातील एक हिडन स्पॉट आहे असे ही म्हणता येईल. 

3/8

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातील आचरा गावात जामडूल बेट आहे. जामडूल बेट हे ऑफबीट बेट म्हणूनही ओळखले जाते. भर समुद्रात घनदाट जंगलातील हे ठिकाण पाहून पर्यटक आश्चर्यचकित होतात. 

4/8

जामडूल बेट हे आचरा  समुद्र किनाऱ्या जवळ नारिंग नदीच्या पात्रात वसलेले आहे. चारही बाजूने पाण्याने वेढलेल्या बेटाच्या एका बाजूला अरबी समुद्र तर दुसऱ्या बाजूला नारिंग नदी आहे. 

5/8

जामडूल बेटाच्या दोन्ही बाजूला दाट कांदळवणाचे जंगल. जगाचं फुफ्फुस जसं अमेझॉन जंगल आहे. मुंबईचं श्वास हे आरे जंगल आहे. तसं कोकणाचं फुफ्फुस हे  जामडूल बेट आहे. 

6/8

खाडी आणि नदी  210 हेक्टर 600 एकरचे हे घनदाट आहे. 69 कांदळवन प्रजाती असून आचरा येथे 9 कुळातील 20 प्रजाती आहेत. हे ठिकाण कांदळवन सफारीसाठी (Mangrove Safari) लोकप्रिय आहे. 

7/8

जामडूल बेट समृद्ध जैवविविधतेने नटलेला प्रदेश आहे.  येथे कांदळवनच्या जंगलात पक्षांच्या विविध प्रजाती पहायला मिळतात. बर्ड वॉचिंगसाठी देखील हे ठिकाण प्रसिद्ध आहे. येथे एक लाईट हाऊस देखील. या लाईट हाऊसवरुन अरबी समुद्राचे दृष्य पहायला मिळते.  

8/8

येथे जाण्यासाठी कुडाळ आणि सिंधुदुर्ग जवळीची रेल्वे स्थानके आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गावरून आचरा गावात जाता येते. आचरा गावातून बोटीने या बेटावर जाता येते. येथे राहण्यासाठी स्थानिकांच्या माध्यमातून होम स्टे ची देखील सुविधा आहे. फोटो सौजन्य - Mukta Narvekar युट्यूब चॅनेल. 

Tags:
Maharashtra Tourism
Jamdul Island
जामडूल बेट
कोकण टूर
महाराष्ट्र टूरीजम

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कॉफीत झोपेच्या गोळ्या मिसळल्या, बंद खोलीत 3 दिवस तिघांकडून दुष्कृत्य: UPSC विद्यार्थ

कॉफीत झोपेच्या गोळ्या मिसळल्या, बंद खोलीत 3 दिवस तिघांकडून दुष्कृत्य: UPSC विद्यार्थ

Gangrape Case1 hr ago
2

चांदी काळी पडते मग सोन्याचा रंग का उडत नाही? 99% लोकांना माहित नाही कारण?

silver tarnish1 hr ago
3

GK India : भारतातील या गावात 12 महिने पाऊस पडतो; पृथ्वीवरील सर्वात जास्त पाऊस पडतो

GK India2 hrs ago
4

मृत्यूच्या 12 दिवसांनंतर ट्विशा शर्मावर अंत्यसंस्कार, भावाने दिला मुखाग्नी; AIIMS ने

Tvisaha Sharma2 hrs ago
5

पती-मुलं नसतील तर महिलेच्या संपत्तीवर कोणाचा हक्क? वारसा कायद्यातील महत्त्वाचे नियम

property rules2 hrs ago