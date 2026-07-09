/ठरलं, आता आणखी काय? बहिणीमागोमाग आता पुढचा नंबर जान्हवीचा? मेहंदीतूनच सगळं सांगितलं..

बहिणीच्या लग्नात जान्हवी कपूरच जास्त चर्चेत. लूक, मेहंदी आणि हातावर लिहिलेलं एक नाव... लक्ष वेधून गेलं. लवकरच वाजणार सनई चौघडे?
मुंबई | नुकतंच सिने दिग्दर्शक आणि निर्माते बोनी कपूर यांची कन्या, अंशुला कपूर हिचा विवाह रोहन ठक्कर याच्यासह पार पडला. अतिशय दणक्यात पार पडलेल्या या लग्नसोहळ्यासाठी संपूर्ण कपूर कुटुंबीय आणि मित्रपरिवाराची उपस्थिती होती. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
अभिनेत्री जान्हवी कपूर आणि खुशी कपूरसुद्धा त्यांच्या लाडक्या बहिणीच्या लग्नसोहळ्यामध्ये मोठ्या उत्साहात सहभागी होताना दिसल्या. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
हळद, मेहंदी सोहळा, लग्न समारंभ ते अगदी रिसेप्शन सोहळ्यासाठी या बहिणींनी खास लूकला प्राधान्यसुद्धा दिलं. ज्याप्रमाणं अंशुलाचा ब्रायडल लूक नजरा वळवून गेला त्याचप्रमाणे जान्हवी कपूरचा प्रत्येक लूकसुद्धा तितकाच चर्चेचा विषय ठरला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
अंशुला आणि रोहनच्या रिसेप्शनसाठी जान्हवीनं मनिष मल्होत्रानं डिझाईन केलेली एक सुरेख साडी निवडली होती. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
काहीसा दाक्षिणात्य संस्कृतीकडे जाणारा पण, मॉडर्न टच असणारा असाच तिचा एकंदर लूक होता. बाजुबंद, कंबरपट्टा, गळ्यासरशी असणारा हार आणि हातांमध्ये साजेशा बांगड्या जान्हवीचा लूक उठावदार करत होत्या. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
यातही विशेष चर्चा झाली ती जान्हवीच्या हाती असणाऱ्या मेहंदीची. अगदी लहान पण तितकीच सुरेख मेहंदी तिच्या हाती पाहायला मिळाली. ज्यामध्ये तिच्या प्रियकराचं नावही होतं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
जान्हवीनं इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये हे नाव सहजपणे दिसून आलं. जिथं हाच्या एका बाजूला ‘शिखू’ असं लिहिलं होतं. शिखर पहरिया हा जान्हवीचा प्रियकर असून, त्याला जवळची मंडळी शिखू असंही म्हणतात, हेच नाव जान्हवीनं तिच्या मेहंदीमध्येही लिहिलंय. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
बऱ्याच वर्षांपासून जान्हवी आणि शिखर रिलेशनशिपमध्ये असून आता बहिणीच्या लग्नात थेट मेहंदीवरच त्याचं नाव लिहिल्याचं पाहून आता पुढं लग्नाचा नंबर जान्हवीचा की काय? अशाच कमेंट चाहते करत आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
किंबहुना यंदाच्या वर्षी सुरुवातीलाच जान्हवी आणि शिखरच्या लग्नाच्याही जोरदार चर्चा झाल्या. मात्र त्यानंतर या चर्चा हवेतच विरूनही गेल्या. तेव्हा आता जान्हवी कपूर तिच्या या नात्याला नवं वळण कधी देते हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)