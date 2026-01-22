English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • जान्हवी किल्लेकरचा ब्लॅक जलवा! बोल्ड आउटफिटमध्ये अभिनेत्रीचा किलर अवतार; फोटो पाहून चाहते झाले फिदा

जान्हवी किल्लेकरचा 'ब्लॅक' जलवा! बोल्ड आउटफिटमध्ये अभिनेत्रीचा किलर अवतार; फोटो पाहून चाहते झाले फिदा

Jahnavi Killekar: मराठी अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहे. तिने शेअर केलेल्या नव्या फोटोमुळे चाहत्यांचे लक्ष तिच्याकडे वेधले गेले आहे. तिचा हा नवा लूक स्टायलिश, कॉन्फिडंट आणि ग्लॅमरस दिसतो. छोट्या पडद्यावर ओळख निर्माण करणारी जान्हवी आता फॅशन आणि सोशल मीडिया ट्रेंडमध्येही आघाडीवर असल्याचं दिसत आहे.

Priti Ved | Jan 22, 2026, 01:09 PM IST
लूक आणि स्टाइल

जान्हवी या फोटोमध्ये ब्लॅक रंगाच्या फिट क्रॉप टॉप आणि पँटमध्ये दिसत आहे. तिच्या आऊटफिटचा कट आणि फिटिंग तिच्या पर्सनॅलिटीला शोभून दिसत आहे.

आऊटफिटमधील खास डिटेल्स

टॉपच्या कंबरेजवळ असलेलं सिल्व्हर स्टोन वर्क लूकला वेगळी चमक देत आहे.  हा छोटासा डिझाईन एलिमेंट संपूर्ण आऊटफिटला प्रीमियम टच देतो. 

मेकअप आणि हेअरस्टाइल

मोकळे केस आणि स्मोकी आयमेकअपमुळे तिचा लूक अधिक प्रभावी वाटतोय तसेच न्यूड लिपशेडमुळे संपूर्ण मेकअप बॅलन्स्ड आणि क्लासी दिसतो.

दागिने आणि अ‍ॅक्सेसरीज

लांब सिल्व्हर इअररिंग्स तिच्या फेसकटला सूट होत असून लूकला उठाव देतात. कमी पण योग्य दागिन्यांची निवड तिचा लूक आणखी आकर्षक बनव आहेत.

सोशल मीडिया आणि करिअर

जान्हवीने हा फोटो तिच्या ऑफिशियल इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला असून “Task queen is back” असं कॅप्शन दिलं आहे. 

तिच्या या पोस्टला चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात लाइक्स आणि कमेंट्स मिळत आहेत.   

टीव्ही मालिकांमधून लोकप्रिय झालेली जान्हवी ‘बिग बॉस मराठी’मध्ये सहभागी झाल्यानंतर अधिक चर्चेत आली. 

अभिनयासोबतच तिची स्टाइल आणि कॉन्फिडन्सही प्रेक्षकांना आवडत असून ती सध्या तरुणाईची फेव्हरेट अभिनेत्री ठरत आहे.

