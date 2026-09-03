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Janmashtami Wishes in Marathi: यशोदेचा कान्हा गोजिरा बासरीच्या सुरात...श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त प्रियजनांसह नातेवाईकांना द्या शुभेच्छा

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 03, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:12 PM IST

Happy Krishna Janmashtami Wishes 2026 in Marathi : श्रावणातील कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथी श्रीकृष्ण जयंती साजरी करण्यात येते. यंदा 4 सप्टेंबर 2026 शुक्रवारी जन्माष्टमीचा उत्साह असणार आहे. रात्री रात्री 12 वाजता कृष्णाची पूजा करून पाळणा हलवून जन्माष्टमी साजरी करण्यात येणार आहे. यंदा कृष्ण जन्माष्टमीचा पूजेचा शुभ मुहूर्त रात्री 12:14 वाजेपासून ते रात्री 01:01 वाजेपर्यंत, (05 सप्टेंबर) असणार आहे. तर श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा आनंद द्विगुणीत करण्यासाठी आपल्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा

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अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं,

राम नारायणं जानकी वल्लभं,

जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा!

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गोकुळात होता ज्याचा वास, गोपिकांसोबत ज्याने रसला रास, यशोदा,देवकी होत्या ज्याच्या माता, तोच साऱ्या जगाचा लाडका कृष्ण कन्हैया, जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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राधाचं प्रेम, बासरीचा गोड नाद

लोण्याचा स्वाद, गोपींसोबतची रास

असा आहे श्रीकृष्ण खास

जन्माष्टमीच्या खूप खूप शुभेच्छा

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कृष्णाचं प्रेम, कृष्णाची महिमा

कृष्णाची श्रद्धा, कृष्णामुळे आहे संसार

तुम्हा सर्वांना जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा

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रुप मोठे प्रेमळ आहे,

चेहरा त्याचा निराळा आहे,

सर्वात मोठ्या समस्येला,

श्रीकृष्णाने सहज मात दिली आहे

जन्माष्टमीच्या मनःपू्र्व शुभेच्छा

TAGS:
janmashtami
Krishna Janmashtami
Spirituality

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