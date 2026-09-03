/Janmashtami Wishes in Marathi: यशोदेचा कान्हा गोजिरा बासरीच्या सुरात...श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त प्रियजनांसह नातेवाईकांना द्या शुभेच्छा

Happy Krishna Janmashtami Wishes 2026 in Marathi : श्रावणातील कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथी श्रीकृष्ण जयंती साजरी करण्यात येते. यंदा 4 सप्टेंबर 2026 शुक्रवारी जन्माष्टमीचा उत्साह असणार आहे. रात्री रात्री 12 वाजता कृष्णाची पूजा करून पाळणा हलवून जन्माष्टमी साजरी करण्यात येणार आहे. यंदा कृष्ण जन्माष्टमीचा पूजेचा शुभ मुहूर्त रात्री 12:14 वाजेपासून ते रात्री 01:01 वाजेपर्यंत, (05 सप्टेंबर) असणार आहे. तर श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा आनंद द्विगुणीत करण्यासाठी आपल्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं,
राम नारायणं जानकी वल्लभं,
जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा!
गोकुळात होता ज्याचा वास, गोपिकांसोबत ज्याने रसला रास, यशोदा,देवकी होत्या ज्याच्या माता, तोच साऱ्या जगाचा लाडका कृष्ण कन्हैया, जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
राधाचं प्रेम, बासरीचा गोड नाद
लोण्याचा स्वाद, गोपींसोबतची रास
असा आहे श्रीकृष्ण खास
जन्माष्टमीच्या खूप खूप शुभेच्छा
कृष्णाचं प्रेम, कृष्णाची महिमा
कृष्णाची श्रद्धा, कृष्णामुळे आहे संसार
तुम्हा सर्वांना जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा
रुप मोठे प्रेमळ आहे,
चेहरा त्याचा निराळा आहे,
सर्वात मोठ्या समस्येला,
श्रीकृष्णाने सहज मात दिली आहे
जन्माष्टमीच्या मनःपू्र्व शुभेच्छा