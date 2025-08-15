English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Janmashtami Wishes in Marathi : कृष्ण आला, बासरी वाजली...; प्रेम, भक्तीने मन भरूया, प्रियजनांसह नातेवाईकांना द्या श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा

Happy Krishna Janmashtami Wishes in Marathi: श्रावण महिन्यातील अष्टमी तिथीवर आज बाळगोपाळ नंद गोपाळ गोपिकाचे कान्हा श्रीकृष्णाचा जन्म उत्साह आहे. कृष्णजन्माचा हा आनंद आपल्या प्रियजनांसह नातेवाईकांना खास मराठीत शुभेच्छा देऊन साजरा करा. 

Neha Choudhary | Aug 15, 2025, 07:44 AM IST
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा

Janmashtami Wishes in Marathi

गोपाळाने घडविली लीला नंदघरी नंदन आला फुगड्यांच्या तालावर नाचूया कृष्णजन्माचा आनंद साजरा करूया जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कान्हा तुझ्या भक्तीत रंगावे प्रेम, श्रद्धा, भक्तीने नांदावे शुभेच्छा तुम्हाला गोकुळाष्टमीच्या  सर्वांच्या जीवनात आनंद फुलावा  जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

यशोदेचा कान्हा गोजिरा बासरीच्या सुरात रमणारा कृष्णजन्माचा आनंद साजरा  हर्षोल्हासात दिवस गेला सारा  जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

माखनचोर गोकुळाचा राजा सर्वांना सुख देणारा दाता गोकुळाष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा प्रेम, आनंद आणि भरभराटीची वर्षाव  जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा! 

नंदाचा लाला आज आला सर्व विश्वात आनंद निर्माण झाला बासरीचे सूर हवेत निनादले सर्वत्र हर्षोल्हास नांदले जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा! 

गोविंदा आला रे आला दहीहंडी फोडायला कृष्णाच्या जन्मदिनी  सुख-समृद्धी नांदावी घरी जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा! 

कान्हा आला गोकुळात दिसे आनंद साऱ्या घरात प्रेम, भक्ती आणि श्रद्धा  हीच गोकुळाष्टमीची परंपरा  जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा! 

बासरीच्या सुरांनी मन मोहते कान्ह्याचे रूप डोळ्यांना सुख देते  जन्माष्टमीच्या दिवशी करा भक्ती  सुख, समृद्धी लाभो हीच प्रार्थना  जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा! 

कृष्णाच्या नावे आरती ओवाळू  प्रेमभावाने जीवन फुलवू तुमच्या जीवनात येवो आनंदाचा पाऊस गोकुळाष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा  

 मोरपिसांचा मुकुट सजला बासरीचा गोड सूर वाजला कृष्णजन्माचा सण आला प्रेमभावाने तो साजरा झाला जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा! 

