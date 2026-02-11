बुलेट ट्रेन जिला सीट्स आणि खिडक्याच नाहीत, मग तुमच्या कशी फायद्याची? का असं डिझाइन? A टू Z माहिती!
ही ट्रेन प्रति ट्रिप 1000 बॉक्स वाहून नेऊ शकते. प्लॅटफॉर्म आणि कार्समध्ये बॉक्स हलवण्यासाठी ऑटोमेटेड कार्ट्स वापरल्या जातात, ज्यामुळे कमी मनुष्यबळात मोठ्या शिपमेंट्स हाताळणे सोपे होते.
Pravin Dabholkar | Feb 11, 2026, 09:54 PM IST
लॉजिस्टिक समस्या
ट्रेनच्या वैशिष्ट्यांचा तपशील
ट्रेनच्या आतल्या भागात सर्व सीट्स काढून टाकल्या आहेत आणि त्याजागी स्पेशल नॉन-स्लिप फ्लोअरिंग लावले आहे, ज्यामुळे बॉक्स आणि क्रेट्स हाय-स्पीड प्रवासात सुरक्षित राहतील. कोणत्याही प्रवासी सुविधा नाहीत. बाजूच्या खिडक्या बंद करून त्यावर रूटवरील प्रादेशिक उत्पादनांचे आर्टवर्क लावले आहे, ज्यामुळे कार्गो स्पेसमध्ये प्रकाश आणि उष्णता कमी होईल.
क्षमता आणि कार्यक्षमता
सुरुवातीची तारीख
कोणाशी तुलना
भारतातील हाय-स्पीड रेल प्रकल्पाशी संबंध
भारतातील भविष्यातील योजना
भारताच्या 2026-27 अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सात नवीन हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर्सची घोषणा केली आहे, जसे मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी इत्यादी. हे कॉरिडॉर्स पर्यावरण अनुकूल असतील, प्रवास वेळ कमी करतील आणि उत्सर्जन कमी करतील. सीतारामन म्हणाल्या, "पर्यावरण अनुकूल प्रवासी प्रणालींना प्रोत्साहन देण्यासाठी, आम्ही शहरांमधील सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर्स विकसित करू, जसे मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद इत्यादी."
