बुलेट ट्रेन जिला सीट्स आणि खिडक्याच नाहीत, मग तुमच्या कशी फायद्याची? का असं डिझाइन? A टू Z माहिती!

Pravin Dabholkar | Feb 11, 2026, 09:54 PM IST
Bullet Train: ही ट्रेन प्रति ट्रिप 1000 बॉक्स वाहून नेऊ शकते. प्लॅटफॉर्म आणि कार्समध्ये बॉक्स हलवण्यासाठी ऑटोमेटेड कार्ट्स वापरल्या जातात, ज्यामुळे कमी मनुष्यबळात मोठ्या शिपमेंट्स हाताळणे सोपे होते. 

बुलेट ट्रेन जिला सीट्स आणि खिडक्याच नाहीत, मग तुमच्या कशी फायद्याची? का असं डिझाइन? A टू Z माहिती!

Bullet Train:जपानच्या शिन्कान्सेन बुलेट ट्रेन नेटवर्क जगप्रसिद्ध आहे, जे हजारो किलोमीटर पसरलेले आहे आणि दररोज लाखो प्रवाशांना सेवा देते. ईस्ट जपान रेल्वे कंपनी (JR East) ने आता एक नवीन प्रकारचे कार्गो-ओनली शिन्कान्सेन लाँच केले आहे.

लॉजिस्टिक समस्या

हे ट्रेन पूर्वीच्या सात-कार प्रवासी ट्रेनपासून बदलून बनवले आहे, ज्यात कोणत्याही प्रवाशांसाठी जागा नाही. हे फक्त माल वाहतुकीसाठी आहे, ज्यामुळे जपानच्या लॉजिस्टिक समस्या सोडवण्यात मदत होईल. 

ट्रेनच्या वैशिष्ट्यांचा तपशील

ट्रेनच्या आतल्या भागात सर्व सीट्स काढून टाकल्या आहेत आणि त्याजागी स्पेशल नॉन-स्लिप फ्लोअरिंग लावले आहे, ज्यामुळे बॉक्स आणि क्रेट्स हाय-स्पीड प्रवासात सुरक्षित राहतील. कोणत्याही प्रवासी सुविधा नाहीत. बाजूच्या खिडक्या बंद करून त्यावर रूटवरील प्रादेशिक उत्पादनांचे आर्टवर्क लावले आहे, ज्यामुळे कार्गो स्पेसमध्ये प्रकाश आणि उष्णता कमी होईल. 

क्षमता आणि कार्यक्षमता

ही ट्रेन प्रति ट्रिप 1000 बॉक्स वाहून नेऊ शकते. प्लॅटफॉर्म आणि कार्समध्ये बॉक्स हलवण्यासाठी ऑटोमेटेड कार्ट्स वापरल्या जातात, ज्यामुळे कमी मनुष्यबळात मोठ्या शिपमेंट्स हाताळणे सोपे होते. हे डिझाइन जपानच्या तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे आणि लॉजिस्टिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी उपयुक्त आहे.

सुरुवातीची तारीख

हे ट्रेन नुकतेच सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करण्यात आले आहे आणि 23 मार्चपासून नियमित ऑपरेशन्स सुरू होईल. हे आठवड्यातील कामकाजाच्या दिवशी एकदा धावेल, इवाते प्रांतातील मोरिओका ते टोकियो दरम्यान. 

कोणाशी तुलना

जपानचा शिन्कान्सेन इतिहास लांब आहे, पण हे फ्रेट फोकस असलेले पहिले ट्रेन आहे. पारंपरिक शिन्कान्सेन प्रवाशांसाठी असतात, ज्यात पंक्चुअलिटी आणि सेफ्टी प्रसिद्ध आहे. हे नवीन ट्रेन लॉजिस्टिक आव्हानांमुळे विकसित करण्यात आले आहे. 

भारतातील हाय-स्पीड रेल प्रकल्पाशी संबंध

हे ट्रेन भारतातील मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल (MAHSR) प्रकल्पाशी तुलना करण्यात आले आहे, जे 508 किमीचे आहे आणि जपानी शिन्कान्सेन E5 सीरीज तंत्रज्ञान वापरते. हे ट्रेन 350 किमी/तास वेगाने धावेल आणि प्रवास वेळ 1 तास 58 मिनिटांपर्यंत कमी करेल. भारतात 2027 पासून फेज सुरू होईल आणि 2029 पर्यंत पूर्ण होईल.

भारतातील भविष्यातील योजना

भारताच्या 2026-27 अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सात नवीन हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर्सची घोषणा केली आहे, जसे मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी इत्यादी. हे कॉरिडॉर्स पर्यावरण अनुकूल असतील, प्रवास वेळ कमी करतील आणि उत्सर्जन कमी करतील. सीतारामन म्हणाल्या, "पर्यावरण अनुकूल प्रवासी प्रणालींना प्रोत्साहन देण्यासाठी, आम्ही शहरांमधील सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर्स विकसित करू, जसे मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद इत्यादी." 

ट्रेनचा उद्देश

हे ट्रेन ताज्या अन्नपदार्थ जसे मासे आणि भाज्या, तसेच नाजूक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल पार्ट्स यांची जलद वाहतूक करण्यासाठी डिझाइन केले आहे. जपानमध्ये ट्रक ड्रायव्हर्सची कमतरता आहे, ज्यामुळे लॉजिस्टिक आणि डिलिव्हरी नेटवर्क प्रभावित होत आहे. हे ट्रेन JR East च्या हाकुब्यान शिन्कान्सेन शिपिंग सेवेचा विस्तार आहे, ज्याचा उपयोग टोकियोच्या रेस्टॉरंट्स ताज्या माशांसाठी करतात. यामुळे वेळ-संवेदनशील वस्तूंची मागणी पूर्ण करण्यात मदत होईल. 

