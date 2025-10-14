English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शाळा बंद, हॉस्पिटल भरली अन्..; मित्र देशात नव्या साथीनं हाहाकार! भारताचं टेन्शन वाढलं कारण..

New Epidemic Warning For India: हा सारा हाहाकार होत असतानाच या घडामोडी भारतासाठी इशारा का मानला जातोय जाणून घ्या.  

Swapnil Ghangale | Oct 14, 2025, 02:54 PM IST
twitter
1/10

या देशातील घडामोडी भारतासाठी धोकादायक

japaninfluenzaepidemic

भारताच्या मित्र राष्ट्रामध्ये नव्या साथीनं हाहाकार उडालेला असतानाच या घडामोडी भारतासाठी धोकादायक असल्याचं मानलं जात आहे. भारतासाठी हा इशारा का समाजला जात आहे जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

twitter
2/10

रुग्णसंख्येत अचानक वाढ

japaninfluenzaepidemic

करोना महामारीनंतर आता आणखी मोठे संकट जगावर घोंघावताना दिसत आहे. जपानने इन्फ्लूएंझा महामारी जाहीर केली आहे. खरं तर, आशियामधील या प्रगत देशात फ्लूच्या रुग्णसंख्येत अचानक वाढ झाली आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच या आजाराला सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.  

twitter
3/10

अनेक ठिकाणी शाळा बंद

japaninfluenzaepidemic

जपानमध्ये 4,000 हून अधिक लोक रुग्णालयात दाखल आहेत आणि अनेक ठिकाणी शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. जपानमध्ये फ्लूचे रुग्ण नवीन नाहीत, परंतु ज्या हंगामात ते वाढतात, त्या हंगामाच्या खूप आधी यंदा ही समस्या निर्माण झाली आहे.   

twitter
4/10

130 हून अधिक शाळा बंद

japaninfluenzaepidemic

जपानच्या 47 प्रांतांपैकी 28 मध्ये रुग्णसंख्या वाढली आहे. विशेषतः टोक्यो, ओकिनावा आणि कागोशिमा येथे अधिक रुग्ण आढळले आहेत. तेथे 130 हून अधिक शाळा आणि बालसंगोपन केंद्रे तात्पुरती बंद करण्यात आली आहेत.   

twitter
5/10

नेहमीपेक्षा पाच आठवडे आधी

japaninfluenzaepidemic

तज्ज्ञांच्या मते, जपानमध्ये हा प्रकोप नेहमीपेक्षा पाच आठवडे आधी आला आहे, जो संपूर्ण आशियात विषाणूच्या प्रसाराच्या पद्धतीत बदल दर्शवत आहे.  

twitter
6/10

लसीकरण करण्याचे आवाहन

japaninfluenzaepidemic

देशाच्या आरोग्य मंत्रालयाने नागरिकांना खबरदारी म्हणून लवकरात लवकर लसीकरण करण्याचे आवाहन केले आहे. डॉक्टरांनी इशारा दिला आहे की, रुग्णसंख्येतील ही सुरुवातीची वाढ रुग्णालय व्यवस्थेवर दबाव आणू शकते. 

twitter
7/10

भारतासह इतर देशांसाठी धोक्याची घंटा

japaninfluenzaepidemic

जरी याला हंगामी फ्लूचा प्रकोप म्हटले जात असले तरी, त्याचे प्रमाण आणि वेळ यामुळे भारतासह इतर देशांसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे. याचे कारण हिवाळ्याचा हंगाम येत आहे आणि त्यात श्वसनाच्या तक्रारी वाढतात.

twitter
8/10

प्रकोप अनेक कारणांमुळे अधिक गंभीर झाला

japaninfluenzaepidemic

डॉक्टरांच्या मते, यंदा हा प्रकोप अनेक कारणांमुळे अधिक गंभीर झाला आहे. यात फ्लू विषाणूचा एक वेगळा प्रकार समाविष्ट आहे, जो यापूर्वीपेक्षा अधिक शक्तिशाली असल्याचे सांगितले जात आहे.     

twitter
9/10

कारणं काय?

japaninfluenzaepidemic

तसेच, कोविड-19 महामारीदरम्यान अनेक वर्षे कमी संपर्कामुळे रोगप्रतिकारक शक्तीतील चढ-उतार हे देखील वाढत्या रुग्णसंख्येचे एक कारण आहे. याशिवाय, अनियमित हवामानामुळेही विषाणूचा संसर्ग वाढत आहे.  

twitter
10/10

कमी झालेले लसीकरणही जबाबदार

japaninfluenzaepidemic

डॉक्टर याला फ्लूसाठी कमी झालेले लसीकरणही जबाबदार मानतात. महामारीनंतर बहुतेक लोक बेफिकीर झाले आहेत आणि वार्षिक फ्लूची लस घेण्यासाठी वेळ देत नाहीत, ज्यामुळे विषाणूचा प्रसार जलद गतीने होत आहे. (फोटो - सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थेवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

'तमन्नाचं दुधिया...' म्हणणाऱ्या अनू कपूरला प्रियांका चोप्राला करायचं होतं KISS; म्हणाला, 'माझ्या कामुक गरजा...'

पुढील अल्बम

&#039;तमन्नाचं दुधिया...&#039; म्हणणाऱ्या अनू कपूरला प्रियांका चोप्राला करायचं होतं KISS; म्हणाला, &#039;माझ्या कामुक गरजा...&#039;

'तमन्नाचं दुधिया...' म्हणणाऱ्या अनू कपूरला प्रियांका चोप्राला करायचं होतं KISS; म्हणाला, 'माझ्या कामुक गरजा...'

'तमन्नाचं दुधिया...' म्हणणाऱ्या अनू कपूरला प्रियांका चोप्राला करायचं होतं KISS; म्हणाला, 'माझ्या कामुक गरजा...' 12
धनत्रयोदशीला सोन्याचं नाणं घ्याल की दागिने ? Gold Investment आधी &#039;हे&#039; 5 बेस्ट पर्याया वाचाच

धनत्रयोदशीला सोन्याचं नाणं घ्याल की दागिने ? Gold Investment आधी 'हे' 5 बेस्ट पर्याया वाचाच

धनत्रयोदशीला सोन्याचं नाणं घ्याल की दागिने ? Gold Investment आधी 'हे' 5 बेस्ट पर्याया वाचाच 8
कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट! हक्काचा &#039;तो&#039; पैसा हवा तेव्हा मिळणार; 5 बदलेले नियम वाचाच

कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट! हक्काचा 'तो' पैसा हवा तेव्हा मिळणार; 5 बदलेले नियम वाचाच

कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट! हक्काचा 'तो' पैसा हवा तेव्हा मिळणार; 5 बदलेले नियम वाचाच 9
दिवाळीच्या तळणीचा आणि भरती-ओहोटीचा खरंच काही संबंध असतो का? दाव्यात किती तथ्य जाणून घ्या

दिवाळीच्या तळणीचा आणि भरती-ओहोटीचा खरंच काही संबंध असतो का? दाव्यात किती तथ्य जाणून घ्या

दिवाळीच्या तळणीचा आणि भरती-ओहोटीचा खरंच काही संबंध असतो का? दाव्यात किती तथ्य जाणून घ्या 8