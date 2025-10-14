शाळा बंद, हॉस्पिटल भरली अन्..; मित्र देशात नव्या साथीनं हाहाकार! भारताचं टेन्शन वाढलं कारण..
New Epidemic Warning For India: हा सारा हाहाकार होत असतानाच या घडामोडी भारतासाठी इशारा का मानला जातोय जाणून घ्या.
Swapnil Ghangale | Oct 14, 2025, 02:54 PM IST
या देशातील घडामोडी भारतासाठी धोकादायक
रुग्णसंख्येत अचानक वाढ
अनेक ठिकाणी शाळा बंद
130 हून अधिक शाळा बंद
नेहमीपेक्षा पाच आठवडे आधी
लसीकरण करण्याचे आवाहन
भारतासह इतर देशांसाठी धोक्याची घंटा
प्रकोप अनेक कारणांमुळे अधिक गंभीर झाला
