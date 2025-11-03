जपानी लोक भारतीयांपेक्षा जास्त काळ का जगतात? तुम्ही कुठे चुकता? जाणून घ्या सर्वकाही!
Japanese Lifestyle: जपान आणि भारतीयांच्या आयुर्मानाचील तफावत नशिबाची नाही, तर जीवनशैलीतील मूलभूत फरकांची आहे.
Pravin Dabholkar | Nov 03, 2025, 12:50 PM IST
स्वयंपाक पद्धत
जपानी लोक अन्न उकळणे, वाफवणे किंवा हलके शिजवणे पसंत करतात, ज्यामुळे पोषकतत्वे नष्ट होत नाहीत आणि अन्न सहज पचते. उदा., मिसो सूप, वाफवलेले मासे. याउलट, भारतात तळलेले पदार्थ (पकोडे, समोसे), तेलकट ग्रेव्ही आणि जास्त मसाले यांचा भरणा आहे. हे दीर्घकाळात कोलेस्ट्रॉल वाढवते, हृदयरोग आणि पचनाच्या समस्या निर्माण करते. हलके शिजवणे अवलंबल्यास हृदय आणि यकृत निरोगी राहील.
आहारातील पोषकतत्वांचा खजिना
जपानी आहारात मासे (ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स), हिरव्या भाज्या, टोफू, मिसो आणि आंबवलेले पदार्थ (प्रोबायोटिक्स) यांचा समावेश असतो. हे हृदय, मेंदू आणि आतड्यांच्या आरोग्यासाठी लाभदायक आहेत. भारतात मात्र पॅकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड स्नॅक्स आणि जास्त साखर-मीठ यांचा वापर वाढला आहे. परंपरागत डाळ-भात-भाजी पुन्हा अवलंबली तर रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल.
'हरा हाची बु' – 80% पोट भरण्याची शिस्त
शारीरिक हालचालींची दिनचर्या
जेवणाची वेळ आणि झोपेची शिस्त
मानसिक शांतता
