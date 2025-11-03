English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जपानी लोक भारतीयांपेक्षा जास्त काळ का जगतात? तुम्ही कुठे चुकता? जाणून घ्या सर्वकाही!

Japanese Lifestyle: जपान आणि भारतीयांच्या आयुर्मानाचील तफावत नशिबाची नाही, तर जीवनशैलीतील मूलभूत फरकांची आहे.

Pravin Dabholkar | Nov 03, 2025, 12:50 PM IST
जपानी लोक भारतीयांपेक्षा जास्त काळ का जगतात? तुम्ही कुठे चुकता? जाणून घ्या सर्वकाही!

Japanese people habits live longer than Indians Health News

Japanese Lifestyle: वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यूनुसार, जपानचे सरासरी आयुर्मान 84.8 वर्षे आहे, तर भारतात ते केवळ ७०.४ वर्षे. म्हणजे जपानी लोक भारतीयांपेक्षा सरासरी 14.4 वर्षे जास्त जगतात. ही तफावत नशिबाची नाही, तर जीवनशैलीतील मूलभूत फरकांची आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

स्वयंपाक पद्धत

Japanese people habits live longer than Indians Health News

जपानी लोक अन्न उकळणे, वाफवणे किंवा हलके शिजवणे पसंत करतात, ज्यामुळे पोषकतत्वे नष्ट होत नाहीत आणि अन्न सहज पचते. उदा., मिसो सूप, वाफवलेले मासे. याउलट, भारतात तळलेले पदार्थ (पकोडे, समोसे), तेलकट ग्रेव्ही आणि जास्त मसाले यांचा भरणा आहे. हे दीर्घकाळात कोलेस्ट्रॉल वाढवते, हृदयरोग आणि पचनाच्या समस्या निर्माण करते. हलके शिजवणे अवलंबल्यास हृदय आणि यकृत निरोगी राहील.

आहारातील पोषकतत्वांचा खजिना

Japanese people habits live longer than Indians Health News

जपानी आहारात मासे (ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स), हिरव्या भाज्या, टोफू, मिसो आणि आंबवलेले पदार्थ (प्रोबायोटिक्स) यांचा समावेश असतो. हे हृदय, मेंदू आणि आतड्यांच्या आरोग्यासाठी लाभदायक आहेत. भारतात मात्र पॅकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड स्नॅक्स आणि जास्त साखर-मीठ यांचा वापर वाढला आहे. परंपरागत डाळ-भात-भाजी पुन्हा अवलंबली तर रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल.

'हरा हाची बु' – 80% पोट भरण्याची शिस्त

Japanese people habits live longer than Indians Health News

जपानमध्ये 'हरा हाची बु' म्हणजे पोट 80% भरले की थांबणे ही परंपरा आहे. यामुळे ओव्हरईटिंग टाळले जाते, वजन नियंत्रणात राहते. भारतात मात्र 'पोटभर' खाणे, उशिरा जेवण आणि जड नाश्ता सामान्य आहे. माफक प्रमाणात खाल्ल्यास मधुमेह, लठ्ठपणा आणि हृदयरोगांचा धोका 30% कमी होऊ शकतो.

शारीरिक हालचालींची दिनचर्या

Japanese people habits live longer than Indians Health News

जपानी लोक दररोज चालणे, सायकल चालवणे, योगासने किंवा गट व्यायाम करतात. वयाच्या 70 नंतरही ते सक्रिय राहतात. WHO च्या अभ्यासानुसार, भारतातील 50% प्रौढ लोक शारीरिक हालचालींच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत नाहीत. दररोज 30 मिनिटे चालल्यास हाडे मजबूत राहतील, रक्तदाब नियंत्रित राहील.

जेवणाची वेळ आणि झोपेची शिस्त

Japanese people habits live longer than Indians Health News

जपानमध्ये संध्याकाळी 6-7 वाजता हलके जेवण आणि १० वाजता झोप ही दिनचर्या आहे. यामुळे चयापचय सुधारतो, झोप चांगली येते. भारतात रात्री 9-10 नंतर जड जेवण सामान्य आहे, ज्यामुळे ऍसिडिटी, झोपेचा त्रास आणि वजन वाढते. लवकर आणि हलके जेवण केल्यास पचनक्रिया सुधारेल, मेंदू निरोगी राहील.

मानसिक शांतता

Japanese people habits live longer than Indians Health News

जपानमध्ये 'इकिगाई' (जीवनाचा उद्देश) आणि कुटुंब-समाजाशी जोडलेपण यामुळे तणाव कमी राहतो. भारतात मात्र स्पर्धा, कामाचा दबाव आणि एकटेपणा वाढला आहे. ध्यान, योग आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवल्यास मानसिक आरोग्य सुधारेल, आयुर्मान वाढेल.

सवयी बदलून दीर्घायुष्य मिळवा

Japanese people habits live longer than Indians Health News

भारतात धावपळ, तणाव आणि अस्वास्थ्यकर खाण्याच्या सवयींमुळे आयुर्मान कमी होत आहे. या सवयी बदलल्यास भारतीयही १५ वर्षे जास्त निरोगी जीवन जगू शकतात.दीर्घायुष्य हे जनुकीय नव्हे, तर सवयींचे फळ आहे. जपानी शैलीचा बदल घरातून सुरू करा. आजपासून तेलकट ऐवजी वाफवलेले, जंकऐवजी हिरवी भाजी, आणि रात्री १० पूर्वी झोप आणि निरोगी भारतासाठी जपानी शिस्त अवलंबा!

