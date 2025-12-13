English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
झटपट वजन कमी करायचंय? मग वापरा 'ही' सिक्रेट जपानी वॉकिंग ट्रिक...

Japanese Secret Trick For Weight Loss: हिवाळ्यात वजन कमी करण्यासाठी जपानी वॉकिंग ट्रिक नक्की ट्राय करा. ही इंटरवल वॉकिंग पद्धत मेटाबॉलिझम वाढवते आणि चरबी जलद विरघळवते.

Dec 13, 2025, 01:26 PM IST
आजकाल प्रत्येकजण फिटनेस कॉन्शस झाले आहेत. सर्वजण वजन कसे कमी करता येईल यावर उपाय शोधताना दिसतात. काहीवेळा व्यस्थ जीवनशैलीमुळे व्यायाम करण्यास पु्रेसा वेळ मिळत नाही. तसेच खाण्या-पिण्याच्या अनियमिततेमुळे डाएटींगचे नियमही पाळता येत नाहीत. 

पण तज्ज्ञ सांगतात की, जरी व्यायाम करण्यास वेळ नसेल तरी, रोज काहीवेळ चालणे फायदेशीर ठरते. तुम्ही तुमच्या चालण्याच्या पद्धतीत बदल केल्यास वजन कमी करण्यास अधिक प्रभावी ठरू शकते. 

अशी एक जपानी पद्धत आहे, जी इंटरवल वॉकिंग किंवा जपानी वॉकिंग म्हणून ओळखली जाते. या पद्धतीमध्ये 3 मिनिटे जलद गतीने आणि 3 मिनिटे मंद गतीने चालायचे असते. चालण्याची ही प्रक्रिया सुमारे 30 मिनिटे केली जाते. 

चालण्यातील बदलत्या गतीमुळे चालण्याची ही जपानी पद्धत अधिक फायदेशीर मानली जाते. यामुळे शरीरातील मेटाबॉलिजम वाढते. तसेच चालण्याच्या सामान्य पद्धतीपेक्षा जास्त प्रमाणात चरबी विरघळण्यास मदत होते आणि इंसुलिन सेंसिटिविटीमध्ये देखील सुधारणा होते. 

चालण्याची ही जपानी पद्धत हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर मानले जाते. चालण्याची गती कमी जास्त झाल्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, रक्तदाब नियंत्रित राहते आणि खराब कोलेस्ट्रोलचे प्रमाणही कमी होते. यामुळे हृदयविकाराचा धोका टाळण्यास मदत होते. 

जलद गतीने चालल्याने शरीराच्या स्नायूंना, विशेषतः पाय, कंबर आणि शरीराच्या गाभ्यामधील स्नायूंना अधिक सक्रियता मिळते. मंद गतीने चालल्याने स्नायूंची सहनशक्ती आणि ताकद वाढते, ज्यामुळे दैनंदिन कामे सोपी होतात आणि शारीरिक थकवाही कमी होतो. 

शारीरिक आरोग्यासह मासिक आरोग्यासही फायदेशीर ठरते. चालण्याच्या गतीत बदल केल्याने तुमच्या श्वासोच्छवासाच्या गतीत बदल होतो, ज्यामुळे मेंदू ताणमुक्त होतो आणि चिंता कमी होण्यास मदत होते. तसेच झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासही मदत होते. 

तुमच्या दैनंदिन जीवनशैलीत जपानी वॉकिंग पद्धत समाविष्ट केल्याने वजन कमी करण्यास मदत होईलच, शिवाय शरीराचे एकूण आरोग्यही सुधारेल. तुम्ही पहिल्या दिवसापासून 15 ते 20 मिनिटे चालण्यापासून सुरूवात करू शकता. नंतर हळूहळू वेग वाढवा. 

