बावुमावरती आक्षेपार्ह टिप्पणी जसप्रीत बुमराहला महागात पडणार? ICC कडून होऊ शकते 'एवढी'मोठी शिक्षा
India vs South Africa Test: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला कसोटी सामना कोलकाता येथे खेळला जात आहे. पहिला दिवस पूर्णपणे भारताच्या बाजूने गेला, जसप्रीत बुमराहने पाच विकेट्स घेतल्या. सामन्यादरम्यान त्याने बावुमावरती आक्षेपार्ह टिप्पणी केली.
Tejashree Gaikwad | Nov 15, 2025, 02:19 PM IST
Jasprit Bumrah sledge Temba bavuma
बुमराह मोठ्या वादात अडकला
बावुमावर कॉमेंट स्टंप माईकमध्ये कैद
कोलकाता टेस्टदरम्यान बुमराहने अफ्रीकी कॅप्टन तेंबा बावुमाबद्दल केलेली टिप्पणी आता सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. एका प्रसंगादरम्यान त्यांनी बावुमाला उद्देशून ‘बौना’ हा शब्द वापरल्याचं दिसतं. इतकंच नाही तर त्यांनी ते पुन्हा उच्चारलं आणि त्यात अपशब्दही होता. ही संपूर्ण घटना स्टंप माईकमध्ये रेकॉर्ड झाली आणि लगेच सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.
13व्या ओव्हरदरम्यान घडला प्रकार
ICC कोड ऑफ कंडक्टचं उल्लंघन?
एका वर्षात 4 डिमेरिट पॉइंट
