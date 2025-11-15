English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बावुमावरती आक्षेपार्ह टिप्पणी जसप्रीत बुमराहला महागात पडणार? ICC कडून होऊ शकते 'एवढी'मोठी शिक्षा

India vs South Africa Test:  भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला कसोटी सामना कोलकाता येथे खेळला जात आहे. पहिला दिवस पूर्णपणे भारताच्या बाजूने गेला, जसप्रीत बुमराहने पाच विकेट्स घेतल्या. सामन्यादरम्यान त्याने बावुमावरती आक्षेपार्ह टिप्पणी केली.   

Tejashree Gaikwad | Nov 15, 2025, 02:19 PM IST
twitter
1/8

Jasprit Bumrah sledge Temba bavuma

Jasprit Bumrah sledge Temba bavuma

 भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर सुरु असलेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्याचा पहिला दिवस भारतीय गोलंदाजांनी अक्षरशः गाजवला. जसप्रीत बुमराहने अफाट गती आणि अचूकतेने गोलंदाजी करत 5 विकेट घेतल्या आणि आफ्रिकेच्या फलंदाजांचा कणा मोडला.   

twitter
2/8

बुमराह मोठ्या वादात अडकला

Jasprit Bumrah sledge Temba bavuma

मात्र त्यांच्या या प्रभावी कामगिरीवर एक क्षणाच्या चुकीने पाणी फेरले आहे. तेंबा बावुमा यांच्याबद्दल केलेल्या एका वक्तव्याने बुमराह मोठ्या वादात अडकला असून ICC त्याच्यावर कारवाई करू शकते असे संकेत मिळत आहेत.

twitter
3/8

बावुमावर कॉमेंट स्टंप माईकमध्ये कैद

Jasprit Bumrah sledge Temba bavuma

कोलकाता टेस्टदरम्यान बुमराहने अफ्रीकी कॅप्टन तेंबा बावुमाबद्दल केलेली टिप्पणी आता सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. एका प्रसंगादरम्यान त्यांनी बावुमाला उद्देशून ‘बौना’ हा शब्द वापरल्याचं दिसतं. इतकंच नाही तर त्यांनी ते पुन्हा उच्चारलं आणि त्यात अपशब्दही होता. ही संपूर्ण घटना स्टंप माईकमध्ये रेकॉर्ड झाली आणि लगेच सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.

twitter
4/8

13व्या ओव्हरदरम्यान घडला प्रकार

Jasprit Bumrah sledge Temba bavuma

बावुमाच्या विकेटसाठी DRS घ्यायचा की नाही याबाबत सहकाऱ्यांशी चर्चा करताना बुमराहने ही टिप्पणी केली. विकेटकीपर ऋषभ पंतही त्या संवादात सहभागी असल्याचं व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. बुमराहचा हा क्लिप समोर आल्यानंतर माजी खेळाडू, फॅन्स आणि एक्स्पर्ट्स त्यांच्यावर टीका करत आहेत.

twitter
5/8

ICC कोड ऑफ कंडक्टचं उल्लंघन?

Jasprit Bumrah sledge Temba bavuma

ICC च्या कोड ऑफ कंडक्टनुसार विरोधी खेळाडूविरोधात अवमानकारक शब्द वापरणं हे आर्टिकल 2.13 अंतर्गत येतं. या नियमांनुसार खेळाडूंना चेतावणीपासून ते दंड आणि डिमेरिट पॉइंटपर्यंत कारवाई होऊ शकते.

twitter
6/8

एका वर्षात 4 डिमेरिट पॉइंट

Jasprit Bumrah sledge Temba bavuma

डिमेरिट पॉइंट्स 24 महिन्यांपर्यंत प्लेअरच्या रेकॉर्डवर राहतात. एका वर्षात 4 डिमेरिट पॉइंट जमा झाल्यास ते सस्पेंशन पॉइंटमध्ये बदलतात आणि त्यानंतर खेळाडूला एक टेस्ट किंवा दोन LOI मध्ये बॅन होऊ शकतं.

twitter
7/8

बुमराहला काय शिक्षा होऊ शकते?

Jasprit Bumrah sledge Temba bavuma

ICC ने जर बुमराहला दोषी ठरवलं, तर: 20 ते 50% मॅच फी कपात 2 डिमेरिट पॉइंट्स पुढील सामन्यांमध्ये बॅनची शक्यता बुमराहला आधीही एशिया कप दरम्यान एक डिमेरिट पॉइंट मिळाला होता. त्यामुळे ही घटना त्यांच्यासाठी अधिक गंभीर ठरू शकते.

twitter
8/8

बुमराहच्या वक्तव्याचा व्हिडीओ व्हायरल

Jasprit Bumrah sledge Temba bavuma

सध्या बुमराहच्या वक्तव्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल आहे. टीम मॅनेजमेंट आणि BCCIही या प्रकरणावर नजर ठेवून आहेत. ICC कडून निर्णय येईपर्यंत हा वाद थंडावण्याची चिन्हे नाहीत. बुमराहची कामगिरी जरी उत्कृष्ट असली तरी ही चूक त्याला महागात पडू शकते.  

twitter
पुढील
अल्बम

सांधेदुखी, कंबरदुखीवर रामबाण उपाय; हिवाळ्यात रोज खा 1 पौष्टिक लाडू, वाचा रेसिपी

पुढील अल्बम

सांधेदुखी, कंबरदुखीवर रामबाण उपाय; हिवाळ्यात रोज खा 1 पौष्टिक लाडू, वाचा रेसिपी

सांधेदुखी, कंबरदुखीवर रामबाण उपाय; हिवाळ्यात रोज खा 1 पौष्टिक लाडू, वाचा रेसिपी

सांधेदुखी, कंबरदुखीवर रामबाण उपाय; हिवाळ्यात रोज खा 1 पौष्टिक लाडू, वाचा रेसिपी 8
CSK मध्ये संजू सॅमसनचा प्रवेश, जडेजाची राजस्थानकडे ‘घरवापसी’! अनेक दिग्गज झाले ट्रेड; पहा IPL 2026 Retentions ची संपूर्ण लिस्ट

CSK मध्ये संजू सॅमसनचा प्रवेश, जडेजाची राजस्थानकडे ‘घरवापसी’! अनेक दिग्गज झाले ट्रेड; पहा IPL 2026 Retentions ची संपूर्ण लिस्ट

CSK मध्ये संजू सॅमसनचा प्रवेश, जडेजाची राजस्थानकडे ‘घरवापसी’! अनेक दिग्गज झाले ट्रेड; पहा IPL 2026 Retentions ची संपूर्ण लिस्ट 11
First Date पूर्वी जाणून घ्या तुमच्या पार्टनरचं सत्य; हे 5 प्रश्न तुम्हाला करतील मदत!

First Date पूर्वी जाणून घ्या तुमच्या पार्टनरचं सत्य; हे 5 प्रश्न तुम्हाला करतील मदत!

First Date पूर्वी जाणून घ्या तुमच्या पार्टनरचं सत्य; हे 5 प्रश्न तुम्हाला करतील मदत! 7
बोरीवलीच्या पुढचा प्रवास आता सोप्पा, विरारकरांची लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार?

बोरीवलीच्या पुढचा प्रवास आता सोप्पा, विरारकरांची लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार?

बोरीवलीच्या पुढचा प्रवास आता सोप्पा, विरारकरांची लोकलच्या गर्दीतून सुटका होणार? 8