महाराष्ट्राच्या राजकारणातील 'मोस्ट इलिजेबल बॅचलर'साठी जयंत पाटील शोधत आहेत मुलगी; साजेस स्थळ आहे का?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
Jayant Patil on Rohit Patil : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील 'मोस्ट इलिजेबल बॅचलर', शरद पवार यांचे लाडके आणि आर आर पाटील यांचे सुपुत्र आमदार रोहित पाटील यांचं लग्न कधी होणार, असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडलाय. याचं उत्तर जयंत पाटील यांनी दिलंय.

Neha Choudhary | Mar 15, 2026, 02:46 PM IST
twitter
1/8

महाराष्ट्रातील तरुण राजकारणी

महाराष्ट्रातील तरुण राजकारणी आणि तासगाव-कवठे महांकाळचे आमदार रोहित पाटील यांनी वडील आर. आर. पाटील यांच्या निधनानंतर राजकारणात प्रवेश केला. वयाच्या 23 व्या वर्षी कवठेमहांकाळ नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत नेतृत्त्व करून त्यांनी दणदणीत विजय मिळवला होता. 2024 मध्ये ते आमदार म्हणून निवडून आले, कमी वेळातच लोकप्रिय झालेत. 

twitter
2/8

शरद पवार यांचे लाडके

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटल्यानंतर रोहित पाटील आणि त्यांच्या आई सुमनताई पाटील यांच्यासहीत संपूर्ण कुटुंबाने शरद पवारांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. रोहित पाटील जेवढे जनतेच्या जवळचे आहेत तेवढंच यांच्या साधेपणाचीही तितकीच चर्चा कायम होताना दिसते. ते शरद पवार यांच्या फार जवळचे आणि लाडके मानले जातात. 

twitter
3/8

सर्वात कमी वयाचा आमदार

तासगाव-कवठे महांकाळ मतदारसंघातून सर्वात कमी वयाचा आमदार ठरला. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात तरुण आमदारांपैकी एक आमदार 2024 विधानसभेमध्ये निवडून आला. रोहित पाटील यांचा जन्म हा 4 जुलै 1999 मध्ये झाला असून त्याचं वय आज 25-26 वर्षांचे आहेत. 

twitter
4/8

'मोस्ट इलिजेबल बॅचलर' लग्न कधी करणार?

मिडिया असो किंवा त्यांची जवळचे लोक असतो कायम एक प्रश्न त्यांना विचारला जातो. तुम्ही लग्न कधी करणार. तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील 'मोस्ट इलिजेबल बॅचलर' लग्न कधी करणार या प्रश्नाच उत्तर जयंत पाटील यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत दिलं आहे. 

twitter
5/8

रोहित पाटील यांना लोकांचं चांगलं पाठबळ!

जयंत पाटील म्हणाले की, विधानपरिषदेत त्यांचं चांगल काम चालू आहे. लोकांचं पाठबळ त्यांना चांगलं आहे. रोहित  तरुण असून अजून लग्नही झालेलं नाही. त्यामुळे आम्ही त्याच्यासाठी स्थळ बघत आहोत... राजकारणात चांगलं काम करत असून त्यांना पुढे चांगल भविष्य आहे, असं मला वाटतं. 

twitter
6/8

रोहित पाटील यांचं शिक्षण किती?

आमदार रोहित पाटील यांनी मुंबईतील नामांकित NMIMS संस्थेतून बीबीए ही पदवी पूर्ण केली आहे. तासगाव-कवठेमहांकाळ मतदारसंघ सांभाळताना ते उच्चशिक्षित तरुण नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात.

twitter
7/8

ना कोणता बंगला नाही गाडी

रोहित यांच्या प्रतिज्ञापत्रात केलेल्या संपत्तीचीही तेवढीच चर्चा झाली. कारण प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे,  त्यांच्या नावावर ना कोणता बंगला नाही गाडी आहे.

twitter
8/8

रोहित पाटील यांची संपत्ती किती?

या प्रतिज्ञापत्रानुसार रोहित यांच्याकडे 36 हजारांची रोख रक्कम आहे. तसंच एक लाख 60 हजार रुपयांचे दागिने आहेत. यानुसार यांच्याकडे एकून 28 लाख 42 हजार रुपये मालमत्ता आणि 86 लाख 80 हजार रुपयांची अचल मालमत्ता आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

