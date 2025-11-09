'मला माहित नव्हते की मला ऑस्ट्रेलियात प्रवेश दिला जाईल', WBBL खेळण्यासाठी आलेली जेमिमा रॉड्रिग्ज असं का म्हणाली?
Jemimah Rodrigues Australia WBBL: 2025 चा आयसीसी महिला विश्वचषक जिंकल्यानंतर, जेमीम रॉड्रिग्ज आता 2025 ची अजून एक मोठी लीग खेळण्यासाठी खेळण्यासाठी ऑस्ट्रेलियात गेली आहे. तिथे ती ब्रिस्बेन हीटचा भाग आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 09, 2025, 02:47 PM IST
भारतीय महिला क्रिकेटच्या स्टार बॅटर जेमिमा रॉड्रिग्ज सध्या ऑस्ट्रेलियात वीमेंस बिग बॅश लीग (WBBL) 2025 मध्ये ब्रिस्बेन हीट संघाकडून खेळत आहे. नुकतंच महिला वर्ल्ड कप 2025 जिंकल्यानंतर ती थेट या लीगमध्ये उतरली आहे. पण जेमिमाने ऑस्ट्रेलियात पोहोचल्यावर केलेली एक गंमतीशीर टिप्पणी सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.
