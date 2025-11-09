English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मला माहित नव्हते की मला ऑस्ट्रेलियात प्रवेश दिला जाईल', WBBL खेळण्यासाठी आलेली जेमिमा रॉड्रिग्ज असं का म्हणाली?

Jemimah Rodrigues Australia WBBL: 2025 चा आयसीसी महिला विश्वचषक जिंकल्यानंतर, जेमीम रॉड्रिग्ज आता 2025 ची अजून एक मोठी लीग खेळण्यासाठी खेळण्यासाठी ऑस्ट्रेलियात गेली आहे. तिथे ती ब्रिस्बेन हीटचा भाग आहे.  

Tejashree Gaikwad | Nov 09, 2025, 02:47 PM IST
1/8

Jemimah Rodrigues playing WBBL

भारतीय महिला क्रिकेटच्या स्टार बॅटर जेमिमा रॉड्रिग्ज सध्या ऑस्ट्रेलियात वीमेंस बिग बॅश लीग (WBBL) 2025 मध्ये ब्रिस्बेन हीट संघाकडून खेळत आहे. नुकतंच महिला वर्ल्ड कप 2025 जिंकल्यानंतर ती थेट या लीगमध्ये उतरली आहे. पण जेमिमाने ऑस्ट्रेलियात पोहोचल्यावर केलेली एक गंमतीशीर टिप्पणी सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.  

2/8

Jemimah Rodrigues playing WBBL

ब्रॉडकास्टर चॅनल 7 शी संवाद साधताना जेमिमाने सांगितलं, “प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, सेमीफायनलमध्ये मी ज्या प्रकारे खेळले होते, त्यानंतर मला खात्री नव्हती की मला ऑस्ट्रेलियात प्रवेशही मिळेल की नाही.   

3/8

Jemimah Rodrigues playing WBBL

पण खरंच सगळ्यांनी खूप छान स्वागत केलं. सर्वजण या गोष्टीने आनंदी आहेत की त्या विजयानंतर महिला क्रिकेट किती पुढे जाईल. फक्त भारतातच नाही, तर संपूर्ण जगभरात महिला क्रिकेटचा दर्जा वाढेल.”  

4/8

Jemimah Rodrigues playing WBBL

जेमिमा रॉड्रिग्जने नवी मुंबईत झालेल्या वर्ल्ड कप सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 134 चेंडूत 14 चौकारांच्या मदतीने नाबाद 127 धावा केल्या होत्या. तिच्या या खेळीमुळे भारतीय संघाने 339 धावांचे भव्य लक्ष्य पाच गडी राखून गाठले.   

5/8

Jemimah Rodrigues playing WBBL

ही महिला क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या धावसंख्येच्या यशस्वी चेसपैकी एक ठरली. ऑस्ट्रेलिया या सामन्यापूर्वी डिफेंडिंग चॅम्पियन होता आणि ग्रुप स्टेजमध्ये भारताला पराभूतही केलं होतं. मात्र सेमीफायनलमध्ये जेमिमाने सामना पूर्णपणे पलटवून टाकला.  

6/8

Jemimah Rodrigues playing WBBL

ऑस्ट्रेलियात सुरू झालेल्या WBBL मध्ये मात्र जेमिमा आणि तिच्या ब्रिस्बेन हीट संघाला सुरुवातीचा सामना गमवावा लागला. मेलबर्न रेनेगेड्सविरुद्ध त्यांना सात विकेटने पराभवाचा सामना करावा लागला. पावसामुळे हा सामना कमी षटकांचा झाला.   

7/8

Jemimah Rodrigues playing WBBL

ब्रिस्बेनने प्रथम फलंदाजी करताना फक्त 133 धावांवर डाव संपवला. जेमिमा तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरली पण ती फक्त सहा धावांवर बाद झाली. तिच्या संघासाठी नाडिन डी क्लार्कने सर्वाधिक 40 धावा केल्या. मेलबर्नकडून तीन वेगवेगळ्या गोलंदाजांनी तीन-तीन बळी घेतले.  

8/8

Jemimah Rodrigues playing WBBL

यानंतर कर्टनी वेबच्या नाबाद 34 धावांच्या जोरावर मेलबर्नने फक्त 7.3 षटकांत तीन विकेट गमावत 66 धावा केल्या आणि आठ षटकांत दिलेलं लक्ष्य सहज पार केलं.  

