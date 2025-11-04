Periods च्या वेळी काय करता? जेमिमाने दिलेलं उत्तर चर्चेत; 'मासिक पाळीदरम्यान आम्ही आमच्या...'
Jemimah Rodrigues On Period Pain: महिलांना क्रिकेटसारख्या आव्हानात्मक खेळादरम्यान येणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक अचडणींबद्दल जेमिमा मुक्तपणे बोलली. तिच्या या विधानाची सध्या भारतीय महिलांनी विश्वचषक जिंकल्यानंतर जोरदार चर्चा आहे. ती नक्की काय म्हणालेली पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Nov 04, 2025, 12:19 PM IST
भारतीय महिला संघाने विश्वचषक जिंकल्यानंतर महिला क्रिकेटपटूंसंदर्भातील अनेक जुन्या, नव्या मुलाखती चर्चेत असतानाच भारताची स्टार क्रिकेटपटू जेमिमाचंही एक विधान सध्या चांगलेच चर्चेत आहे. यामध्ये जेमिमा महिलांच्या मासिक पाळीबद्दल बोलली असून त्यात तिने महिला क्रिकेटर म्हणून मासिक पाळीदरम्यान क्रिकेटर्स काय करतात याबद्दल सांगितलंय. ती नक्की काय म्हणालीये पाहूयात...
"मासिक पाळीच्या वेळी आम्ही वेदनांमधून पुढे जाण्याचा विचार करतो कारण आम्हाला हा खेळ फार फार आवडतो. त्यातूनही आम्ही आमच्या देशासाठी खेळत असतो," असं जेमिमा म्हणाली. अशा वेळेस महिला क्रिकेटपटू पेनकिलर म्हणजेच वेदना कमी होण्याच्या गोळ्या खाऊन खेळतात असंही ती म्हणालेली. जेमिमाच्या या विधानावरुन महिला क्रिकेटपटूंच्या प्रत्येक कामगिरीमागील दृढनिश्चय आणि त्याग अधोरेखित होताना दिसतोय असं अनेकांनी म्हटलं आहे.
