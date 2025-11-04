English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Periods च्या वेळी काय करता? जेमिमाने दिलेलं उत्तर चर्चेत; 'मासिक पाळीदरम्यान आम्ही आमच्या...'

Jemimah Rodrigues On Period Pain: महिलांना क्रिकेटसारख्या आव्हानात्मक खेळादरम्यान येणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक अचडणींबद्दल जेमिमा मुक्तपणे बोलली. तिच्या या विधानाची सध्या भारतीय महिलांनी विश्वचषक जिंकल्यानंतर जोरदार चर्चा आहे. ती नक्की काय म्हणालेली पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Nov 04, 2025, 12:19 PM IST
twitter
1/13

विश्वचषक विजयानंतर जेमिमाचं ते विधान चर्चेत

jemimahteamindia

भारतीय महिला संघाने विश्वचषक जिंकल्यानंतर महिला क्रिकेटपटूंसंदर्भातील अनेक जुन्या, नव्या मुलाखती चर्चेत असतानाच भारताची स्टार क्रिकेटपटू जेमिमाचंही एक विधान सध्या चांगलेच चर्चेत आहे. यामध्ये जेमिमा महिलांच्या मासिक पाळीबद्दल बोलली असून त्यात तिने महिला क्रिकेटर म्हणून मासिक पाळीदरम्यान क्रिकेटर्स काय करतात याबद्दल सांगितलंय. ती नक्की काय म्हणालीये पाहूयात...

twitter
2/13

ऐतिहासिक विजयाचा आनंद

jemimahteamindia

भारतीय महिला संघाने 2025 च्या आयसीसी महिला विश्वचषकातील ऐतिहासिक विजयाचा आनंद साजरा करत आहे. रविवारी भारताने दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाला 52 धावांनी पराभूत करत पहिल्यांदाच जेतेपदावर आपलं नाव कोरलं.  

twitter
3/13

सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले

jemimahteamindia

या स्पर्धेमध्ये भारताला जेतेपदापर्यंत घेऊन जाणाऱ्या क्रिकेटपटूंमध्ये उपांत्य फेरीतील विक्रमी धावसंख्या गाठण्यासाठी मदत करणारी क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिग्जने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. सध्या जेमिमाचा एक एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.   

twitter
4/13

उत्कृष्ट कामगिरी करणारी खेळाडू

jemimahteamindia

जेमिमा रॉड्रिग्ज भारताच्या आयसीसी महिला विश्वचषक 2025 च्या स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करणारी खेळाडू म्हणून उदयास आल्याचं दिसून आलं. तिने उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामन्यात भारताच्या विजयाची महत्त्वाची भूमिका बजावली.  

twitter
5/13

सर्वोत्तम खेळी

jemimahteamindia

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या उपांत्य फेरीत, रॉड्रिग्जने महिला क्रिकेट इतिहासातील एक सर्वोत्तम खेळी केली. तिने 134 चेंडूत नाबाद 127 धावा केल्या. तिच्या या खेळीने नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर भारताला 339 धावांचा विक्रमी पाठलाग भारताला करता आला.  

twitter
6/13

पॉडकास्टची चर्चा

jemimahteamindia

या खेळीमुळे जेमिमा चर्चेत असतानाच आता रणवीर अलाहाबादियाच्या 'बीअरबायसेप्स' पॉडकास्टच्या मुलाखतीमधील एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. भारतीय महिलांनी ऐतिहासिक कामगिरी केल्यानंतर जेमिमाचा हा व्हिडीओ पुन्हा एकदा समोर आला आहे.   

twitter
7/13

अदृश्य आव्हानांचा सामना

jemimahteamindia

या व्हिडीओ क्रिकेट चाहत्यांना महिला क्रिकेटपटूंना मैदानावर आणि मैदानाबाहेर कोणत्या अदृश्य आव्हानांचा सामना करावा लागतो याची आठवण करुन देतो, असं अनेकांनी म्हटलं आहे. विजयानंतर महिला क्रिकेटपटूंचं सेलिब्रेशन सगळ्यांना दिसतं मात्र या वेदना त्या एकट्याच सहन करतात असंही अनेकांनी म्हटलं आहे.  

twitter
8/13

शारीरिक वेदना आणि भावनिक संघर्ष

jemimahteamindia

व्हिडिओमध्ये, जेमिमा मासिक पाळीच्या वेळी महिला खेळाडूंना होणाऱ्या शारीरिक वेदना आणि भावनिक संघर्षांबद्दल बोलताना दिसत आहे.  

twitter
9/13

चालताही येत नाही

jemimahteamindia

"मासिक पाळीच्या वेदना इतक्या तीव्र असतात की आपल्याला कधीकधी चालताही येत नाही," असं जेमिमा पॉडकास्टमध्ये म्हणाली. जेमिमाने मासिक पाळीमुळे एक क्रिकेटर म्हणून शरीरातील ऊर्जा कशी कमी होते आणि त्याचा कामगिरीवर कसा परिणाम होतो याबद्दलही भाष्य केलं.   

twitter
10/13

आरोग्यावर मासिक पाळीचा परिणाम

jemimahteamindia

स्पर्धांदरम्यान महिला खेळाडूंच्या एकूण आरोग्यावर मासिक पाळीचा कसा परिणाम होतो याबद्दल देखील जेमिमा बोलली. जेमिमाने अशा अडचणी असूनही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कामगिरी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मानसिक शक्ती आणि लवचिकता का आवश्यक असते यावर प्रकाश टाकला.

twitter
11/13

आम्ही वेदनांमधून...

jemimahteamindia

"मासिक पाळीच्या वेळी आम्ही वेदनांमधून पुढे जाण्याचा विचार करतो कारण आम्हाला हा खेळ फार फार आवडतो. त्यातूनही आम्ही आमच्या देशासाठी खेळत असतो," असं जेमिमा म्हणाली. अशा वेळेस महिला क्रिकेटपटू पेनकिलर म्हणजेच वेदना कमी होण्याच्या गोळ्या खाऊन खेळतात असंही ती म्हणालेली. जेमिमाच्या या विधानावरुन महिला क्रिकेटपटूंच्या प्रत्येक कामगिरीमागील दृढनिश्चय आणि त्याग अधोरेखित होताना दिसतोय असं अनेकांनी म्हटलं आहे.   

twitter
12/13

सोशल मीडियावर चर्चा

jemimahteamindia

भारताच्या विश्वचषक विजयामुळे महिला क्रिकेटबद्दल प्रचंड चर्चा सध्या देशभर सुरु आहे. दुसरीकडे जेमिमाच्या या जुन्या व्हिडिओमुळे क्रीडा क्षेत्रातील महिलांच्या धारणा आणि संघर्षांबद्दल महत्त्वाच्या चर्चा सोशल मीडियावर ट्रेण्ड होत आहेत.  

twitter
13/13

लिंगभेदाबद्दलही बोलली

jemimahteamindia

अलिकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत, लिंगभेद कधी तुझ्या मार्गात अडथळा ठरला का असे विचारले असता, जेमिमाने महिलांच्या क्रिकेटच्या बाबतीत प्रगती झाली असली तरी, "समान आदर, सुविधा आणि ओळखीच्या बाबतीत अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे," असं सूचक उत्तर दिलं. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडियावरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

1200+ बिबटे मुक्तपणे फिरत असलेले 4 तालुके... इथं एवढे बिबटे आलेत कुठून? यामागची कारणं काय? हादरवणारी माहिती

पुढील अल्बम

1200+ बिबटे मुक्तपणे फिरत असलेले 4 तालुके... इथं एवढे बिबटे आलेत कुठून? यामागची कारणं काय? हादरवणारी माहिती

1200+ बिबटे मुक्तपणे फिरत असलेले 4 तालुके... इथं एवढे बिबटे आलेत कुठून? यामागची कारणं काय? हादरवणारी माहिती

1200+ बिबटे मुक्तपणे फिरत असलेले 4 तालुके... इथं एवढे बिबटे आलेत कुठून? यामागची कारणं काय? हादरवणारी माहिती 10
Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंपापर &#039;अशी&#039; होते फसवणूक, माहिती करुन घ्या तुमचा अधिकार!

Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंपापर 'अशी' होते फसवणूक, माहिती करुन घ्या तुमचा अधिकार!

Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंपापर 'अशी' होते फसवणूक, माहिती करुन घ्या तुमचा अधिकार! 9
बॉलिवूडचा फ्लॉप हिरो, एकही हिट चित्रपट नाही, तरीही कमावली 4700000000 संपत्ती

बॉलिवूडचा फ्लॉप हिरो, एकही हिट चित्रपट नाही, तरीही कमावली 4700000000 संपत्ती

बॉलिवूडचा फ्लॉप हिरो, एकही हिट चित्रपट नाही, तरीही कमावली 4700000000 संपत्ती 8
2 तास 5 मिनिटांचा बॉलिवूडचा महाफ्लॉप चित्रपट; 45 कोटींचं बजेट, कमावले फक्त 60 हजार रुपये

2 तास 5 मिनिटांचा बॉलिवूडचा महाफ्लॉप चित्रपट; 45 कोटींचं बजेट, कमावले फक्त 60 हजार रुपये

2 तास 5 मिनिटांचा बॉलिवूडचा महाफ्लॉप चित्रपट; 45 कोटींचं बजेट, कमावले फक्त 60 हजार रुपये 8