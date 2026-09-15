/Jeshtha Gauri Avahan Wishes : गौराई माझी लाडाची गं! ज्येष्ठ गौरी आवाहनानिमित्त प्रियजनांना द्या मंगलदिनाच्या शुभेच्छा

Jyeshtha Gauri Pujan Wishes in Marathi : बाप्पाच्या आगमनानंतर ज्येष्ठ गौरीचं 17 सप्टेंबरला आगमन होणार आहे. लाडाची गौराई येतं आणि घरात आनंदाचे वातावरण असतं. लेकी, सूना घरात नांदत असतात, अशा या मंगलदिनाच्या प्रियजनांना शुभेच्छा द्या.
आली गं गौराई आली... सोन्याच्या पायांनी तुमच्या घरात समृद्धी घेऊन आली! ज्येष्ठा गौरी आवाहनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
सोनपावलांच्या रूपाने आली घरामध्ये गौराई, धनधान्याची भरभराट होवो हीच सदिच्छा!
साक्षात लक्ष्मीचे रूप असलेल्या गौरी मातेचे तुमच्या घरात आगमन होवो आणि तुमच्यावर तिचा सदैव आशीर्वाद राहो ज्येष्ठा गौरी आवाहनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
मातेच्या आगमनाने तुमच्या आयुष्यातील सर्व दुःख, संकटे दूर होवोत आणि तुमचे घर आनंदाने भरून जावो ज्येष्ठा गौरी आवाहनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!
ज्येष्ठा गौरी आवाहन शुभेच्छा महालक्ष्मीच्या पावलांनी तुमच्या घरात सुख, समृद्धी आणि आनंद यावा ज्येष्ठा गौरी आवाहनाच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!