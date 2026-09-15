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Jeshtha Gauri Avahan Wishes : गौराई माझी लाडाची गं! ज्येष्ठ गौरी आवाहनानिमित्त प्रियजनांना द्या मंगलदिनाच्या शुभेच्छा

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 15, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:23 PM IST

Jyeshtha Gauri Pujan Wishes in Marathi : बाप्पाच्या आगमनानंतर ज्येष्ठ गौरीचं 17 सप्टेंबरला आगमन होणार आहे. लाडाची गौराई येतं आणि घरात आनंदाचे वातावरण असतं. लेकी, सूना घरात नांदत असतात, अशा या मंगलदिनाच्या प्रियजनांना शुभेच्छा द्या. 

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आली गं गौराई आली...  सोन्याच्या पायांनी तुमच्या घरात समृद्धी घेऊन आली!  ज्येष्ठा गौरी आवाहनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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सोनपावलांच्या रूपाने आली घरामध्ये गौराई, धनधान्याची भरभराट होवो हीच सदिच्छा! 

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साक्षात लक्ष्मीचे रूप असलेल्या गौरी मातेचे  तुमच्या घरात आगमन होवो  आणि तुमच्यावर तिचा सदैव आशीर्वाद राहो ज्येष्ठा गौरी आवाहनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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मातेच्या आगमनाने तुमच्या आयुष्यातील  सर्व दुःख, संकटे दूर होवोत  आणि तुमचे घर आनंदाने भरून जावो ज्येष्ठा गौरी आवाहनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

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ज्येष्ठा गौरी आवाहन शुभेच्छा महालक्ष्मीच्या पावलांनी तुमच्या घरात  सुख, समृद्धी आणि आनंद यावा ज्येष्ठा गौरी आवाहनाच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!

TAGS:
Ganeshotsav 2026
Gauri Pujan 2026
Ganeshotsav Photo
Gauri Pujan 2026 Wishes

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