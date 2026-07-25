/पोटाची खळगी भरण्यासाठी विकले कांदे बटाटे अन् चालवली रिक्षा, भारताला पहिलं मेडल मिळवून देणाऱ्या झंडू कुमारची कहाणी ऐकून डोळे पाणावतील

Jhandu Kumar Commonwealth Games 2026 : 23 जुलै पासून कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ही स्पर्धा सुरु झाली असून यात भारताच्या 126 खेळाडूंचा समावेश आहे. स्पर्धा सुरु होऊन दोन दिवस झाले असतानाच भारताला यंदाच्या कॉमनवेल्थ गेम्समधील पहिलं मेडल मिळालं आहे. पॅरा पॉवरलिफ्टर झंडू कुमार याने शुक्रवारी मेन्स हेवीवेट इव्हेन्टमध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकलं हं. 28 वर्षीय झंडू कुमारने 181 किलो आणि 190 किलो वजनाचे यशस्वी लिफ्ट्स करत एकूण 130.9 गुण मिळवले आणि तिसरे स्थान पटकावले.
पॅरा पॉवरलिफ्टर झंडू कुमार याने शुक्रवारी मेन्स हेवीवेट इव्हेन्टमध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकून कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताला पहिलं मेडल जिंकवून दिलं आहे. 28 वर्षांच्या झंडू कुमारने 181 किलो आणि 190 किलो चे यशस्वी लिफ्ट करून एकूण 130.9 पॉईंट्स मिळवले आणि तिसऱ्या स्थानावर राहिला. (Photo Credit - Social Media)
पॅरा पॉवरलिफ्टरच्या स्पर्धेत मेन्स हेवीवेट इव्हेन्टमध्ये नायजेरियाच्या इदरीस रिलुवानने 132.8 पॉईंट्स मिळवून गोल्ड मेडल जिंकलं. इंग्लंडच्या मॅथ्यू हार्डिंगने 131 पॉईंट्स मिळवून सिल्व्हर मेडल जिंकलं. (Photo Credit - Social Media)
मात्र आज संघर्ष करून तो कॉमनवेल्थ गेम्सच्या पोडियमवर उभा आहे. जे हेच स्पष्ट करते की परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी हार न मानता प्रयत्न करत राहिले पाहिजेत. बिहारमधील नालंदा जिल्ह्यातील हरनौत येथे जन्मलेल्या झंडू कुमार यांना जन्मापासूनच पोलिओचा त्रास होता. (Photo Credit - Social Media)
मात्र आज संघर्ष करून तो कॉमनवेल्थ गेम्सच्या पोडियमवर उभा आहे. जे हेच स्पष्ट करते की परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी हार न मानता प्रयत्न करत राहिले पाहिजेत. बिहारमधील नालंदा जिल्ह्यातील हरनौत येथे जन्मलेल्या झंडू कुमार यांना जन्मापासूनच पोलिओचा त्रास होता. (Photo Credit - Social Media)
एका सामान्य कुटुंबात वाढलेल्या झंडू यांनी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी वडिलांना रस्त्याच्या कडेला बटाटे आणि कांदे विकण्याच्या कामात मदत केली, तसेच पुढे कोरोना 19 महामारीच्या काळात दैनंदिन उत्पन्नासाठी ई रिक्षा चालवली.(Photo Credit - Social Media)
ग्लासगोपर्यंतचा झंडू कुमारचा प्रवास हा भारतीय खेळांच्या सर्वात प्रेरणादायी गोष्टींपैकी एक आहे. झंडू कुमार याला पाच वर्षांचा असताना पोलिओ झाला होता. झंडू कुमारने पॉवरलिफ्टिंगला सुरुवात करण्यापूर्वी पॅरा एथलेटिक्समध्ये हाथ आजमावला. (Photo Credit - Social Media)
कोरोना महामारीच्या दरम्यान जेव्हा त्याच्या कुटूंबाचा भाजीविक्रीचा व्यवसाय प्रभावित झाला, तेव्हा झंडू ई रिक्षा चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा आणि संध्याकाळी आपली ट्रेनिंग करायचा. (Photo Credit - Social Media)
2023 मध्ये झंडू कुमारने आपल्या कॉम्पिटिटिव करिअरमध्ये घडवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आपली ई-रिक्षा विकण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला. पॅरालिम्पिक पदक विजेते आणि प्रशिक्षक राजिंदर सिंग राहेलू यांचे लक्ष वेधून घेतले आणि त्यांना गांधीनगर येथील 'स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया'च्या 'नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स'मध्ये प्रवेश मिळाला. (Photo Credit - Social Media)