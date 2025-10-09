English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jio चा दिवाळीआधीच मोठा धमाका, 800 रुपयांच्या आत मिळेल पहिला सेफ्टी शील्ड फोन; 100 रुपयांत करा बुकींग!

jio Bharat B2 phone: जियोने भारतातील पहिला सेफ्टी शील्ड सुविधा असलेला फोन लॉंच केलाय.

Pravin Dabholkar | Oct 09, 2025, 07:25 PM IST
Jio चा दिवाळीआधीच मोठा धमाका, 800 रुपयांच्या आत मिळेल पहिला सेफ्टी शील्ड फोन; 100 रुपयांत करा बुकींग!

jio Bharat B2 phone: जियोने भारतातील पहिला सेफ्टी शील्ड सुविधा असलेला फोन लॉंच केलाय. गेल्यावर्षी आलेल्या जियो भारत फोनचा हे नवीन V4 मॉडेल आहे. इंडिया मोबाइल कांग्रेस २०२५ मध्ये जियोने या शक्तिशाली फोनचे फिचर सादर केली. 

स्वस्त फोनांपैकी एक

हा फोन मुलांसाठी, महिलांसाठी आणि ज्येष्ठांसाठी सुरक्षित आणि जोडलेल्या जीवनासाठी बनवण्यात आलाय. हा देशातील सर्वात स्वस्त फोनांपैकी एक आहे.

किंमत आणि खरेदी

जियो भारत V4 ची सुरुवातीची किंमत ७९९ रुपये आहे. जियो १०० रुपयांत फोन बुक करता येईल. फोनचे अनेक मॉडेल आहेत आणि कमाल किंमत १७९९ रुपयांपर्यंत जाते. हा फोन जियो स्टोअर्स, प्रमुख मोबाइल दुकानांमधून, जिओमार्ट, अॅमेझॉन आणि स्विगी इन्स्टामार्टवरून घेता येईल.

मुख्य वैशिष्ट्ये

जियो भारत V4 हा कीपॅड फोन आहे. त्यात २.४ इंचाचा डिस्प्ले आहे. फोनची बॅटरी २००० mAh ची आहे. जिओ टीव्हीवरून ४५५ पेक्षा जास्त लाईव्ह चॅनेल्स पाहता येतील. जिओपे द्वारे यूपीआय पेमेंट करता येईल. रिचार्जही खूप स्वस्त आहे – १२३ रुपयांत अनलिमिटेड कॉल्स आणि १४ जीबी डेटा २८ दिवसांसाठी मिळेल.

सेफ्टी शील्डची खासियत

या फोनची सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये सेफ्टी शील्ड आहेत. समजा तुम्ही आपल्या मुली किंवा आई-वडिलांसाठी हा फोन घेतला. फोन देण्यापूर्वी तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनला जियो भारत V4 शी जोडू शकता. यासाठी तुमच्या स्मार्टफोनवर जियोचा साथीदार अॅप इन्स्टॉल करा. अॅपद्वारे दोन्ही फोन एकमेकांना जोडता येतील.

स्मार्टफोनशी जोडण्याचे फायदे

एकदा जियो भारत V4 तुमच्या स्मार्टफोनशी जोडला की, त्याद्वारे फोन वापरणाऱ्याची लोकेशन ट्रॅक करता येईल. त्यांच्या फोनची बॅटरी किती शिल्लक आहे हे पाहता येईल. फोन नेटवर्क क्षेत्रात आहे की नाही, हे तपासता येईल. तसेच, दूरूनच त्या फोनवर कोणताही नंबर ब्लॉक करता येईल.

सुरक्षिततेची काळजी

जियोचा दावा आहे की, या फोनमुळे ज्येष्ठांची होणारी फसवणूक थांबेल. सेफ्टी शील्डमुळे कुटुंबातील सदस्य एकमेकांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेऊ शकतील. हे वैशिष्ट्य विशेषतः महिलांसाठी आणि लहान मुलांसाठी उपयुक्त आहे.

अन्य सोयी

हा फोन ४ जी कनेक्टिव्हिटी देतो, ज्यामुळे २ जी वापरणाऱ्यांना स्वस्तात अपग्रेड करता येईल. जिओ टीव्ही, जिओ सिनेमा आणि जिओ पे यांसारख्या अॅप्समुळे एंटरटेनमेंट आणि पेमेंट सोपे होईल. फोनमध्ये एक्सपँडेबल स्टोरेजही आहे, ज्यामुळे फोटो आणि व्हिडिओ साठवता येतील.

का घ्यावा हा फोन?

जियो भारत V4 हा किफायतशीर आणि सुरक्षित फोन आहे, जो दैनंदिन वापरासाठी उत्तम आहे. मुलं, महिला आणि ज्येष्ठांसाठी फायदेशीर आहे. कमी किंमत आणि सोप्या फिचर्समुळे लोकप्रिय होईल आणि लवकरच बाजारात उपलब्ध होईल.

