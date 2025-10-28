Jio ने केली सर्वांचीच बोलती बंद, आणला सर्वात स्वस्त 5जी रिचार्ज!
Jio Plan: रिलायन्स जिओने बाजारातील स्पर्धेला शांत करण्यासाठी ₹५१ च्या प्रीपेड अॅड-ऑन प्लॅनची घोषणा केली आहे.
Pravin Dabholkar | Oct 28, 2025, 05:05 PM IST
स्पीड ६४ केबीपीएस पर्यंत
जिओ ट्रू ५जी नेटवर्कवर
अनलिमिटेड ५जी
हा प्लॅन अनलिमिटेड ५जी डेटा देतो, जो ग्राहकांच्या मुख्य (बेस) प्रीपेड प्लॅनच्या वैधतेशी जुळतो. उदाहरणार्थ, जर तुमचा बेस प्लॅन ३० दिवसांचा असेल, तर ₹५१ रिचार्ज केल्यास संपूर्ण महिनाभर अनलिमिटेड ५जी वापरता येईल. मात्र, २ जीबी किंवा त्यापेक्षा जास्त डेली डेटा देणाऱ्या प्लॅनसाठी हा अपग्रेड आवश्यक नाही, कारण त्यात आधीच अनलिमिटेड ५जी समाविष्ट असते.
पात्रता आणि अटी
हा प्लॅन फक्त १ जीबी किंवा १.५ जीबी दैनिक डेटा असलेल्या बेस प्लॅनसाठी उपयुक्त आहे. तुम्हाला ५जी-सक्षम स्मार्टफोन असणे आवश्यक आहे आणि तुम्ही जिओच्या ५जी कव्हरेज असलेल्या भागात (जसे की प्रमुख शहरांमध्ये) असावे लागेल. ४जी नेटवर्कवर स्विच झाल्यास अनलिमिटेड डेटा उपलब्ध होणार नाही. वैधता बेस प्लॅनप्रमाणेच असते, म्हणजे स्वतंत्र वैधता नाही.
इतर समान प्लॅन
₹५१ सोबतच जिओने ₹१०१ आणि ₹१५१ चेही अॅड-ऑन प्लॅन लॉन्च केले आहेत. ₹१०१ प्लॅनमध्ये ६ जीबी ४जी डेटा आणि अमर्यादित ५जी मिळते, जो १-२ महिन्यांच्या १ किंवा १.५ जीबी प्लॅनसाठी योग्य आहे. ₹१५१ प्लॅनमध्ये ९ जीबी ४जी डेटा असतो, जो ३ महिन्यांपर्यंतच्या बेस प्लॅनसाठी उपयुक्त ठरतो. हे सर्व 'ट्रू अनलिमिटेड अपग्रेड' प्लॅन म्हणून ओळखले जातात.
रिचार्ज प्रक्रिया
ग्राहकांसाठी फायदे
कमी किमतीत (फक्त ₹५१ मध्ये) अमर्यादित ५जी मिळाल्याने विद्यार्थी, छोटे व्यवसायिक आणि हलक्या डेटा वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळतो. यामुळे महिन्याला १००-२०० रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते. तसेच, ४जी डेटा संपल्यानंतरही ५जीवर सतत कनेक्टेड राहता येते, ज्यामुळे वर्क फ्रॉम होम किंवा ऑनलाइन शॉपिंगसारख्या गरजा पूर्ण होतात.
