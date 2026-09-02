/जिओच्या वापरकर्त्यांसाठी आनंदाची बातमी, सर्वात स्वस्त अनलिमिटेड 5G प्लॅन फक्त 51 रुपयात!

वाढत्या महागाईमुळे अनेक गोष्टींचे दर हे वाढले आहेत त्यामुळे त्याचा फटका हा सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. आता जिओ वापरकर्त्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, जिओने सर्वात स्वत प्लॅन आणला आहे.
अनेक असे मोठे रिचार्ज असतात त्यांचा दिवसभरामधील प्लॅन हा मर्यादीत असतो आणि त्यामुळे अनेकदा आपल्याला एक्स्ट्राचा रिचार्ज करण्याची गरज लागते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जर तुम्ही जिओ वापरकर्त्ये आहात आणि तुम्ही जिओचा सर्वात स्वस्त अनलिमिटेड डेटा प्लॅन शोधत असाल, तर हा रिचार्ज तुमच्यासाठी असू शकतो. या रिचार्जमध्ये तुम्हाला अनेक फायदे मिळणार आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना अनलिमिटेड 5G डेटा मिळतो. मात्र, या प्लॅनमध्ये 4G डेटाची मर्यादा 3GB आहे. हा प्लॅन तुम्हाला फक्त 51 रुपयांमध्ये मिळणार आहे. जिओच्या 51 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनबद्दल सांगायचे झाले तर हा जिओ रिचार्ज प्लॅन कंपनीच्या अधिकृत पोर्टलवर सूचीबद्ध आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना अनलिमिटेड 5G डेटा आणि 3GB 4G डेटासह डेटाचे फायदे मिळतात. 51 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनबद्दल सांगायचे झाले तर हा एक स्वतंत्र प्लॅन नाही तर हा एक ॲड-ऑन प्लॅन आहे. तो तुमच्या सध्याच्या प्लॅनसोबत काम करतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जर तुम्हाला या डेटा प्लॅनचा फायदा घ्यायचा असल्यास तुमच्याकडे तुमच्या नंबरवर आधीपासूनच एक सक्रिय प्लॅन असणे आवश्यक आहे. जिओचा 51 रुपयांचा डेटा रिचार्ज, दररोज 1.5 जीबी डेटा देणाऱ्या प्लॅन्ससोबत काम करतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
प्लॅन्सवर हा पॅक खरेदी करून, वापरकर्ते अनलिमिटेड 5जी डेटाचा लाभ घेऊ शकतात. हा एक ॲड-ऑन प्लॅन आहे, म्हणजेच जोपर्यंत तुमचा 1.5 जीबी डेटा प्लॅन सक्रिय राहील, तोपर्यंत याची वैधता राहील. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जिओ वापरकर्त्यांसाठी 101 रुपयांचा आणखी एक डेटा रिचार्ज प्लॅन देखील उपलब्ध आहे. या प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना 6 जीबी 4जी डेटासोबत अमर्यादित 5जी डेटा मिळतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
याचा अर्थ असा की, वापरकर्त्यांना 4जी नेटवर्कवर वापरण्यासाठी एक निश्चित डेटा मर्यादा मिळते, तर पात्र ५जी वापरकर्त्यांना अमर्यादित 5जी डेटा मिळतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया