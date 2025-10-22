English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Jitesh Sharma Birthday: RCB चा हिरो, महाराष्ट्राशी खास कनेक्शन! IPL मुळे जितेश शर्मा बनला करोडपती; जाणून घ्या Net Worth

Jitesh Sharma Net Worth: भारताचा खेळाडू जितेश शर्मा आज (22 ऑक्टोबर) रोजी 32 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.   

Tejashree Gaikwad | Oct 22, 2025, 08:11 AM IST
twitter
1/8

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने (RCB) कर्णधार जितेश शर्माच्या नेतृत्वाखाली लखनऊ सुपर जायंट्सवर 6 विकेटने विजय मिळवत IPL इतिहासातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा लक्ष्याचा पाठलाग यशस्वी केला.  लखनऊविरुद्ध झालेल्या सामन्यात जितेश शर्माने 85 धावांची शानदार खेळी करत संघाला विजय मिळवून दिला. त्याच्या या परफॉर्मन्ससाठी त्यांना 'प्लेयर ऑफ द मॅच' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.  

twitter
2/8

या सामन्यानंतर जितेश शर्मा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहेत. लोक त्याच्या कप्तानी, फलंदाजी आणि साधेपणाबद्दल कौतुक करत आहेत. चला जाणून घेऊया जितेश शर्मा किती संपत्तीचे मालक आहे आणि त्याचा प्रवास कसा राहिला आहे.

twitter
3/8

Jitesh Sharma ची एकूण संपत्ती किती आहे?

सध्याच्या अंदाजानुसार जितेश शर्माची एकूण नेटवर्थ सुमारे 14 ते 15 कोटी रुपये आहे. त्याची कमाई मुख्यतः घरेलू क्रिकेट आणि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मधून होते. IPL 2025 च्या मेगा लिलावात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने त्याला तब्बल 11 कोटी रुपयांना विकत घेतले होते. यापूर्वी त्याचा पगार केवळ 20 लाख रुपये होता. म्हणजेच त्याची आयपीएल सॅलरी तब्बल 5400% ने वाढली आहे. आता त्याची वार्षिक कमाई जवळपास 45 लाख रुपयांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे त्याने काही वर्षांतच स्वतःचे आर्थिक स्थान मजबूत केले आहे.

twitter
4/8

कोण आहेत Jitesh Sharma?

जितेश शर्मा हे महाराष्ट्रातील अमरावती येथील असून त्याचा जन्म 22 ऑक्टोबर 1993 रोजी झाला. तो एक राईट-हँड बॅट्समन आणि विकेटकीपर आहे. त्याच्या जबरदस्त स्ट्राइकिंग आणि पॉवर हिटिंगसाठी ते ओळखले जातात.  

twitter
5/8

ते मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आले आहेत. लहानपणापासून त्यांना क्रिकेटची प्रचंड आवड होती. काही रिपोर्ट्सनुसार ते भारतीय सैन्यात भरती होऊ इच्छित होते, पण वडिलांनी त्याने क्रिकेटकडे वळवले. त्याने आणि त्याच्या भावाने संत गजानन क्रिकेट अकादमीत प्रशिक्षण घेतले.  

twitter
6/8

जितेशने पंजाब किंग्ज (PBKS) साठी खेळताना IPL मध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्याच्या हिटरपणाने आणि मिडल ऑर्डरमधील तडाखेबाज फलंदाजीमुळे त्याने आरसीबीचं लक्ष वेधलं आणि 2025 च्या लिलावात त्याला संघात घेतलं.  

twitter
7/8

Jitesh Sharma चा क्रिकेट करिअर

टी20 आंतरराष्ट्रीय: भारतासाठी 9 सामने खेळले, 7 डावांत 100 धावा केल्या. फर्स्ट क्लास: 18 सामने, 661 धावा. लिस्ट-ए: 56 सामने, 1533 धावा. टी20: 139 सामने, 2862 धावा.

twitter
8/8

घरेलू क्रिकेटमध्ये तो विदर्भ संघाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि अनेक निर्णायक सामन्यांमध्ये त्याने संघाला विजय मिळवून दिला आहे. दडपणाच्या परिस्थितीत शांतपणे खेळण्याची त्याची क्षमता पाहता ते भारतीय क्रिकेटमधील पुढील मोठं नाव ठरू शकतात.  

twitter
पुढील
अल्बम

EPFO कडून पेन्शन योजनेत 5 महत्त्वाचे बदल, कर्मचाऱ्यांचा फायदाच फायदा!

पुढील अल्बम

EPFO कडून पेन्शन योजनेत 5 महत्त्वाचे बदल, कर्मचाऱ्यांचा फायदाच फायदा!

EPFO कडून पेन्शन योजनेत 5 महत्त्वाचे बदल, कर्मचाऱ्यांचा फायदाच फायदा!

EPFO कडून पेन्शन योजनेत 5 महत्त्वाचे बदल, कर्मचाऱ्यांचा फायदाच फायदा! 9
पुणे आणि मुंबईच्या अगदी जवळ आहे महाराष्ट्रातील &#039;हा&#039; सर्वात मोठा समुद्र किनारा; अलिबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग नाही तर &#039;या&#039; छोट्याशा तालुक्यात

पुणे आणि मुंबईच्या अगदी जवळ आहे महाराष्ट्रातील 'हा' सर्वात मोठा समुद्र किनारा; अलिबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग नाही तर 'या' छोट्याशा तालुक्यात

पुणे आणि मुंबईच्या अगदी जवळ आहे महाराष्ट्रातील 'हा' सर्वात मोठा समुद्र किनारा; अलिबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग नाही तर 'या' छोट्याशा तालुक्यात 10
सलमान आणि अरबाजमध्ये झालं होतं मोठं भांडण, दिग्दर्शकाने केला खुलासा; फेकून मारली होती भांडी, म्हणाला &#039;तुझ्या...&#039;

सलमान आणि अरबाजमध्ये झालं होतं मोठं भांडण, दिग्दर्शकाने केला खुलासा; फेकून मारली होती भांडी, म्हणाला 'तुझ्या...'

सलमान आणि अरबाजमध्ये झालं होतं मोठं भांडण, दिग्दर्शकाने केला खुलासा; फेकून मारली होती भांडी, म्हणाला 'तुझ्या...' 9
ब्रेकअपनंतर Ranveer Allahbadia ला सापडली नवी GF; Insta स्टोरीनं पोलखोल! चर्चा बोल्डनेसची

ब्रेकअपनंतर Ranveer Allahbadia ला सापडली नवी GF; Insta स्टोरीनं पोलखोल! चर्चा बोल्डनेसची

ब्रेकअपनंतर Ranveer Allahbadia ला सापडली नवी GF; Insta स्टोरीनं पोलखोल! चर्चा बोल्डनेसची 14