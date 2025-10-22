Jitesh Sharma Birthday: RCB चा हिरो, महाराष्ट्राशी खास कनेक्शन! IPL मुळे जितेश शर्मा बनला करोडपती; जाणून घ्या Net Worth
Tejashree Gaikwad | Oct 22, 2025, 08:11 AM IST
रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने (RCB) कर्णधार जितेश शर्माच्या नेतृत्वाखाली लखनऊ सुपर जायंट्सवर 6 विकेटने विजय मिळवत IPL इतिहासातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा लक्ष्याचा पाठलाग यशस्वी केला. लखनऊविरुद्ध झालेल्या सामन्यात जितेश शर्माने 85 धावांची शानदार खेळी करत संघाला विजय मिळवून दिला. त्याच्या या परफॉर्मन्ससाठी त्यांना 'प्लेयर ऑफ द मॅच' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
Jitesh Sharma ची एकूण संपत्ती किती आहे?
सध्याच्या अंदाजानुसार जितेश शर्माची एकूण नेटवर्थ सुमारे 14 ते 15 कोटी रुपये आहे. त्याची कमाई मुख्यतः घरेलू क्रिकेट आणि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मधून होते. IPL 2025 च्या मेगा लिलावात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने त्याला तब्बल 11 कोटी रुपयांना विकत घेतले होते. यापूर्वी त्याचा पगार केवळ 20 लाख रुपये होता. म्हणजेच त्याची आयपीएल सॅलरी तब्बल 5400% ने वाढली आहे. आता त्याची वार्षिक कमाई जवळपास 45 लाख रुपयांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे त्याने काही वर्षांतच स्वतःचे आर्थिक स्थान मजबूत केले आहे.
कोण आहेत Jitesh Sharma?
