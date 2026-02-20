English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • जाणकारांचा मोठा दावा! 12 महिन्यांमध्ये कोणाच्या नोकऱ्या जाणार, स्पष्टच सांगितलं...

जाणकारांचा मोठा दावा! 12 महिन्यांमध्ये कोणाच्या नोकऱ्या जाणार, स्पष्टच सांगितलं...

AI Job Loss Warning 2026: आधुनिकीकरणाच्या दिशेनं निघालेल्या या संपूर्ण जगात सध्या एक नवी क्रांती येत असून, ही क्रांती आहे कृत्रिम बुद्धिमत्तेची. त्याचा सामान्यांवर काय आणि कसा परिणाम होतोय? पाहा... 

Sayali Patil | Feb 20, 2026, 11:05 AM IST
twitter
1/8

मार्केटिंग

job layoff Warning 2026 ai wipe out millions of coding marketing office jobs

AI Job Loss Warning 2026: मार्केटिंग किंवा IT क्षेत्रात नोकरी करत असणाऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि तितकाच गंभीर इशारा नुकताच जारी करण्यात आला आहे. जिथं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संदर्भात साऱ्या जगात एक उत्साह आणि कुतूहलाची लाट पाहायला मिळत असतानाच दुसरीकडे हीच क्रांती अनेक नोकऱ्या गिळू शकते. अमेरिकी व्यावसायिक आणि या क्षेत्रातील जाणकार एंड्रयू यांग यांनी केलेल्या दाव्यानुसार पुढील वर्षभरात म्हणजेच 12 महिन्यांमध्ये AI कोडिंग आणि डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, काहींना नोकऱ्या गमावाव्याही लागू शकतात.   (छाया सौजन्य- AI)    

twitter
2/8

तयार राहा, वादळ येतंय...

job layoff Warning 2026 ai wipe out millions of coding marketing office jobs

नुकतंच एका कार्यक्रमामध्ये इशारा देत AI बाबत आता फक्त वक्तव्य केलं जात नाही, तर यामुळं नोकऱ्या हिरावल्या जात आहेत. ज्यामुळं अमेरिकी जाणकारांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार जे काम आधी 10 कोडर मिळून करत होते, तेच काम आता ज्युनिअर कोडरच्या मदतीनं AI हे काही मिनिटांत शक्य करत आहे.   (छाया सौजन्य- AI)  

twitter
3/8

कंटेंट

job layoff Warning 2026 ai wipe out millions of coding marketing office jobs

मार्केटिंग क्षेत्रातसुद्धा कंटेंट लिहिण्यापासून ग्राफिक डिझाईनपर्यंत अनेक नोकऱ्या एआयमुळं धोक्यात आल्या आहेत. एंड्रयू यांग यांच्या मते कोडिंग, लिखाण, मार्केटिंग प्लान आणि डेटा अशा विभागांतीलल कामांमध्ये AI मुळं नोकरीच्या प्रमाणात मोठी घट येत आहे.   (छाया सौजन्य- AI)  

twitter
4/8

वेगानं काम

job layoff Warning 2026 ai wipe out millions of coding marketing office jobs

यांग यांच्या मते AI ज्या पद्धतीनं आणि वेगानं काम करत आहे ते पाहता कंपन्यांकडून मनुष्यबळासाठी केला जाणारा खर्च कमी करत एआयचा पर्याय निवडला जात आहे. अशा स्थितीत थेट परिणाम मिड लेवल ऑफिस जॉब्सवर पडताना दिसत आहे.   (छाया सौजन्य- AI)    

twitter
5/8

सपोर्ट स्टाफ

job layoff Warning 2026 ai wipe out millions of coding marketing office jobs

एंड्रयू यांग यांच्या निरीक्षणानुसार जी मंडळी तासन् तास संगणकासमोर बसून अॅनालिसिस, रिपोर्टिंग, डिजाईन किंवा ऑनलाईन मार्केटिंगची कामं करत आहेत, त्यांच्यासोबतच कोडर, जिडिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डेटा अॅनालिस्ट आणि सपोर्ट स्टाफ या पदांवर नोकरी करणाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर या AI लाटेमुळं मोठा परिणाम होताना दिसेल.   (छाया सौजन्य- AI)    

twitter
6/8

नवी कौशल्य

job layoff Warning 2026 ai wipe out millions of coding marketing office jobs

अर्थात AI मुळं अनेक नोकऱ्या जाणार असल्या तरीही अनेक नोकऱ्या निर्माणही होणार आहेत. ज्यामुळं नवे बदल आत्मसात करत नवी कौशल्य शिकण्यावर भर देण्याचा सल्ला एंड्रयू यांग यांनी दिला.   (छाया सौजन्य- AI)  

twitter
7/8

धोक्याची घंटा

job layoff Warning 2026 ai wipe out millions of coding marketing office jobs

जगभरातील जाणकारांपैकी बरीच मंडळी AI कडे धोक्याची घंटा म्हणूनच पाहत आहेत. मात्र, तरीही जी मंडळी या लाटेमध्ये बदलांना न स्वीकारता जुन्याच धाटणीनं कार्यपद्धतीवर ठाम राहतील त्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार असल्याचं या जाणकारांचं ठाम मत आहे.   (छाया सौजन्य- AI)  

twitter
8/8

AI इंटिग्रेशन

job layoff Warning 2026 ai wipe out millions of coding marketing office jobs

येत्या काळात एक नवी यंत्रणा आणि AI इंटिग्रेशन शिकणं गरजेचं असून, AI टूल्सकडे संकट म्हणून पाहण्यापेक्षा त्यांच्याकडे सहकारी म्हणून पाहिल्यास या बदलाची नक्कीच अनेकांना मदत होणार आहे ही बाबसुद्धा नाकारता येणार नाही असंच तज्ज्ञांचं मत.  (छाया सौजन्य- AI)  

twitter
पुढील
अल्बम

मुंबईकरांसाठी खुशखबर! 15 नव्या लोकल फेऱ्यांची भर; जाणून घ्या कोणत्या स्थानकांदरम्यान धावणार नवीन लोकल

पुढील अल्बम

&#039;या&#039; गोष्टी पडद्याआड असणंच योग्य, कारण... अमृता खानविलकारचा थक्क करणारा गौप्यस्फोट

'या' गोष्टी पडद्याआड असणंच योग्य, कारण... अमृता खानविलकारचा थक्क करणारा गौप्यस्फोट

'या' गोष्टी पडद्याआड असणंच योग्य, कारण... अमृता खानविलकारचा थक्क करणारा गौप्यस्फोट 8
मुंबईकरांसाठी खुशखबर! 15 नव्या लोकल फेऱ्यांची भर; जाणून घ्या कोणत्या स्थानकांदरम्यान धावणार नवीन लोकल

मुंबईकरांसाठी खुशखबर! 15 नव्या लोकल फेऱ्यांची भर; जाणून घ्या कोणत्या स्थानकांदरम्यान धावणार नवीन लोकल

मुंबईकरांसाठी खुशखबर! 15 नव्या लोकल फेऱ्यांची भर; जाणून घ्या कोणत्या स्थानकांदरम्यान धावणार नवीन लोकल 8
भारतात 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरा बंदी? फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याकडून चिंता व्यक्त

भारतात 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरा बंदी? फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याकडून चिंता व्यक्त

भारतात 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरा बंदी? फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याकडून चिंता व्यक्त 8
Birthday Special: कोण आहेत पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी? अजय जडेजाशी आहे खास नाते

Birthday Special: कोण आहेत पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी? अजय जडेजाशी आहे खास नाते

Birthday Special: कोण आहेत पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी? अजय जडेजाशी आहे खास नाते 9