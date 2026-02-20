जाणकारांचा मोठा दावा! 12 महिन्यांमध्ये कोणाच्या नोकऱ्या जाणार, स्पष्टच सांगितलं...
AI Job Loss Warning 2026: आधुनिकीकरणाच्या दिशेनं निघालेल्या या संपूर्ण जगात सध्या एक नवी क्रांती येत असून, ही क्रांती आहे कृत्रिम बुद्धिमत्तेची. त्याचा सामान्यांवर काय आणि कसा परिणाम होतोय? पाहा...
Sayali Patil | Feb 20, 2026, 11:05 AM IST
1/8
मार्केटिंग
AI Job Loss Warning 2026: मार्केटिंग किंवा IT क्षेत्रात नोकरी करत असणाऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि तितकाच गंभीर इशारा नुकताच जारी करण्यात आला आहे. जिथं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संदर्भात साऱ्या जगात एक उत्साह आणि कुतूहलाची लाट पाहायला मिळत असतानाच दुसरीकडे हीच क्रांती अनेक नोकऱ्या गिळू शकते. अमेरिकी व्यावसायिक आणि या क्षेत्रातील जाणकार एंड्रयू यांग यांनी केलेल्या दाव्यानुसार पुढील वर्षभरात म्हणजेच 12 महिन्यांमध्ये AI कोडिंग आणि डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, काहींना नोकऱ्या गमावाव्याही लागू शकतात. (छाया सौजन्य- AI)
2/8
तयार राहा, वादळ येतंय...
3/8
कंटेंट
4/8
वेगानं काम
5/8
सपोर्ट स्टाफ
एंड्रयू यांग यांच्या निरीक्षणानुसार जी मंडळी तासन् तास संगणकासमोर बसून अॅनालिसिस, रिपोर्टिंग, डिजाईन किंवा ऑनलाईन मार्केटिंगची कामं करत आहेत, त्यांच्यासोबतच कोडर, जिडिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डेटा अॅनालिस्ट आणि सपोर्ट स्टाफ या पदांवर नोकरी करणाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर या AI लाटेमुळं मोठा परिणाम होताना दिसेल. (छाया सौजन्य- AI)
6/8
नवी कौशल्य
7/8