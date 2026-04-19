Jofra Archer : पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेऊन जोप्रा आर्चरने केली अद्भूत रेकॅार्ड नावावर

Jofra Archer IPL Record :  कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये आज सामना खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये इंग्लिश वेगवान गोलंदाज जोप्रा आर्चरच्या हा एक त्याच्या संघासाठी विकेट टेकर गोलंदाज आहे. त्याने आयपीएलमध्ये देखील राजस्थानच्या संघासाठी अनेक सामन्यामध्ये प्रभावशाली कामगिरी केली आहे. त्याने आज केकेआरविरुद्ध सामन्यात एक अद्भूत रेकॅार्ड नावावर केला आहे. 

Shubhangi Mere | Apr 19, 2026, 08:45 PM IST
केकेआरविरुद्ध सामन्यात आज जोप्रा आर्चर याने टीम साइफर्ट याला पहिल्याच चेंडूवर बाहेरचा रस्ता दाखवला. ही कामगिरी करताच त्याने त्याच्या नावावर नवा रेकॅार्ड नोंदवला आहे. केकेआरविरुद्ध विकेट घेतलेल्या त्याने भारताचा मोहम्मद शमी याच्या रेकॅार्डची बरोबरी केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

केकेआरकडून फलंदाजीसाठी आलेल्या टिम सेफर्टला पहिल्याच चेंडूवर क्लीन बोल्ड केले. या हंगामात दुसऱ्यांदा त्याने पहिल्याच चेंडूवर फलंदाजाची विकेट घेतली आहे. यासह, त्याने मोहम्मद शमीच्या नावावर असलेल्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

आयपीएलमध्ये सामन्याच्या दुसऱ्या डावात गोलंदाजी करताना पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेणारा तो आता दुसरा गोलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी मोहम्मद शमीने राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध ही कामगिरी केली होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

जोप्राने आयपीएलमध्ये पहिल्याच चेंडूवर सर्वाधिक बळी घेण्याच्या शमीच्या विक्रमाची बरोबरीही केली आहे. दोघांनीही ही कामगिरी पाच वेळा केली आहे. या सिझनमध्ये आर्चरने पहिल्याच चेंडूवर फिल सॉल्ट आणि अभिषेक शर्मा यांना बाद केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

जोप्रा आर्चर याने आतापर्यत तीन वेळा या सिझनमध्ये पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतले आहेत. यामध्ये आरसीबीविरुद्ध, एसआरएच आणि टीम साइफर्ट यांना त्याने पहिल्याच चेंडूवर बाद केले. आतापर्यत ही कामगिरी त्याने आयपीएलच्या करिअरमध्ये पाच वेळा केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

जोप्रा आर्चर हा आयपीएल 2026 मध्ये आरआरचा भाग आहे, या सिझनमध्ये त्याने आतापर्यत 6 सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने 8 विकेट्स घेतले आहेत त्याचबरोबर त्याने 8.52 च्या इकॅानॅामीने या सिझनमध्ये आतापर्यत गोलंदाजी केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

आयपीएलमध्ये 'प्लेअर ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड' कोणाला द्यायचा हे कोण ठरवतं? 99 टक्के क्रिकेट फॅन्सना माहित नसेल उत्तर

पुढील अल्बम

आयपीएलमध्ये &#039;प्लेअर ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड&#039; कोणाला द्यायचा हे कोण ठरवतं? 99 टक्के क्रिकेट फॅन्सना माहित नसेल उत्तर

आयपीएलमध्ये 'प्लेअर ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड' कोणाला द्यायचा हे कोण ठरवतं? 99 टक्के क्रिकेट फॅन्सना माहित नसेल उत्तर

आयपीएलमध्ये 'प्लेअर ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड' कोणाला द्यायचा हे कोण ठरवतं? 99 टक्के क्रिकेट फॅन्सना माहित नसेल उत्तर 7
Bhooth Bangla Box Office Collection : अक्षयच्या सिनेमाची दुसऱ्या दिनी बंपर कमाई! वर्ल्डवाइड कलेक्शनने झाले मालामाल

Bhooth Bangla Box Office Collection : अक्षयच्या सिनेमाची दुसऱ्या दिनी बंपर कमाई! वर्ल्डवाइड कलेक्शनने झाले मालामाल

Bhooth Bangla Box Office Collection : अक्षयच्या सिनेमाची दुसऱ्या दिनी बंपर कमाई! वर्ल्डवाइड कलेक्शनने झाले मालामाल 7
8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात किती वाढेल तुमचा पगार? हातात किती येईल पेन्शन? मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात किती वाढेल तुमचा पगार? हातात किती येईल पेन्शन? मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात किती वाढेल तुमचा पगार? हातात किती येईल पेन्शन? मोठी अपडेट समोर! 11
मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! &#039;या&#039; भागात धावणार 2 अंडरग्राउंड लोकल ट्रेन, रेल्वेचा मोठा मास्टरप्लॅन

मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'या' भागात धावणार 2 अंडरग्राउंड लोकल ट्रेन, रेल्वेचा मोठा मास्टरप्लॅन

मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'या' भागात धावणार 2 अंडरग्राउंड लोकल ट्रेन, रेल्वेचा मोठा मास्टरप्लॅन 10