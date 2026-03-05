English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  • IND vs ENG Semi Final: वानखेडेवर पुन्हा तोच इतिहास घडणार? टीम इंडियाला इंग्लडच्या या खेळाडूची भीती

IND vs ENG Semi Final: वानखेडेवर पुन्हा तोच इतिहास घडणार? टीम इंडियाला इंग्लडच्या 'या' खेळाडूची भीती

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी20 वर्ल्ड कप सेमीफायनल सामन्यापूर्वी इंग्लंडचा एक धडाकेबाज फलंदाज भारतीय संघासाठी मोठे आव्हान ठरू शकतो, अशी चर्चा क्रिकेटविश्वात सुरू आहे  

Tejashree Gaikwad | Mar 05, 2026, 05:22 PM IST
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी20 वर्ल्ड कप सेमीफायनल सामन्यापूर्वी इंग्लंडचा धडाकेबाज फलंदाज जोस बटलर भारतीय संघासाठी मोठे आव्हान ठरू शकतो, अशी चर्चा क्रिकेटविश्वात सुरू आहे. बटलरने भारताविरुद्ध टी20 क्रिकेटमध्ये अनेक वेळा दमदार कामगिरी केली आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या सामन्यात त्याच्याकडे सर्वांचे विशेष लक्ष लागले आहे.  

आकडेवारी पाहिली तर जोस बटलर हा भारताविरुद्ध टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांपैकी एक आहे. भारताविरुद्ध त्याने 640 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. ही आकडेवारी त्याच्या सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी फलंदाजीची साक्ष देते. त्यामुळे भारताच्या गोलंदाजांसाठी त्याला रोखणे सोपे नसणार आहे.

विशेष म्हणजे 2022 साली अ‍ॅडलेड येथे झालेल्या टी20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीतील सामना भारतीय चाहत्यांसाठी अजूनही विसरणे कठीण आहे. त्या सामन्यात इंग्लंडने भारताचा तब्बल 10 विकेट्सनी पराभव केला होता.   

त्या विजयामध्ये जोस बटलरची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. त्याने त्या सामन्यात नाबाद 80 धावांची शानदार खेळी करत इंग्लंडला सहज विजय मिळवून दिला होता.

बटलरची आणखी एक खासियत म्हणजे तो भारतीय गोलंदाजांविरुद्ध विशेषतः फिरकीपटूंविरुद्ध अत्यंत आक्रमक खेळ करतो. भारताच्या मुख्य गोलंदाजांविरुद्ध त्याचा स्ट्राइक रेट 150 पेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे मधल्या षटकांमध्येही तो मोठे फटके मारत सामन्याचा वेग वाढवू शकतो.  

याशिवाय बटलरला मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमची परिस्थितीही चांगली परिचित आहे. इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना त्याने वानखेडेवर अनेक वेळा स्फोटक खेळी केल्या आहेत. काही सामन्यांमध्ये त्याने येथे शतकेही झळकावली आहेत. त्यामुळे या मैदानावर त्याला खेळण्याचा चांगला अनुभव आहे.  

या सर्व गोष्टी लक्षात घेता भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील सेमीफायनलमध्ये जोस बटलर हा भारतासाठी सर्वात मोठा धोका ठरू शकतो. त्यामुळे भारतीय संघाला त्याच्याविरुद्ध विशेष रणनीती आखावी लागणार आहे. 

आता वानखेडेवर पुन्हा एकदा बटलर इतिहास घडवतो का, की भारतीय गोलंदाज त्याला रोखण्यात यशस्वी होतात, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.  

