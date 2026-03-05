IND vs ENG Semi Final: वानखेडेवर पुन्हा तोच इतिहास घडणार? टीम इंडियाला इंग्लडच्या 'या' खेळाडूची भीती
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी20 वर्ल्ड कप सेमीफायनल सामन्यापूर्वी इंग्लंडचा एक धडाकेबाज फलंदाज भारतीय संघासाठी मोठे आव्हान ठरू शकतो, अशी चर्चा क्रिकेटविश्वात सुरू आहे
Tejashree Gaikwad | Mar 05, 2026, 05:22 PM IST
1/8
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी20 वर्ल्ड कप सेमीफायनल सामन्यापूर्वी इंग्लंडचा धडाकेबाज फलंदाज जोस बटलर भारतीय संघासाठी मोठे आव्हान ठरू शकतो, अशी चर्चा क्रिकेटविश्वात सुरू आहे. बटलरने भारताविरुद्ध टी20 क्रिकेटमध्ये अनेक वेळा दमदार कामगिरी केली आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या सामन्यात त्याच्याकडे सर्वांचे विशेष लक्ष लागले आहे.
2/8
आकडेवारी पाहिली तर जोस बटलर हा भारताविरुद्ध टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांपैकी एक आहे. भारताविरुद्ध त्याने 640 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. ही आकडेवारी त्याच्या सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी फलंदाजीची साक्ष देते. त्यामुळे भारताच्या गोलंदाजांसाठी त्याला रोखणे सोपे नसणार आहे.
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8