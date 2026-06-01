/जोश हेझलवूडच्या नावावर ऐतिहासिक कामगिरी; IPL मध्ये विक्रमांच्या यादीत अव्वल स्थान

आयपीएल 2026 चा फायनलचा सामना झाला, यामध्ये आरसीबीच्या संघाने बाजी मारली. रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखालील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॅाफी नावावर केली. आरसीबी चॅम्पियन बनत असताना, ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज जोश हेझलवूडने एक उल्लेखनीय कामगिरी केली. पण तुम्हाला माहिती आहे का? सर्वाधिक परदेशी खेळाडूने आयपीएलची ट्रॅाफी कोणी जिंकल्या आहेत?
जोश हेझलवूड इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये तीन ट्रॉफी जिंकणारा पहिला ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू ठरला आहे. त्याने दोन आयपीएल ट्रॉफी जिंकणाऱ्या माजी ऑस्ट्रेलियन फलंदाज मायकल हसी आणि माजी धडाकेबाज अष्टपैलू खेळाडू शेन वॉटसन याला मागे टाकले.
हसीने 2011 आणि 2013 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्स संघाला विजय मिळवून दिला होता. तो सध्या सीएसकेचा फलंदाजी प्रशिक्षक आहे. वॉटसनने 2008 मध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि २०१८ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्स संघासोबत विजेतेपद पटकावले होते.
आरसीबीचा गोलंदाज हेझलवूडने आयपीएलमध्ये सर्वाधिक ट्रॉफी जिंकणाऱ्या परदेशी खेळाडूंच्या यादीत ड्वेन ब्राव्हो आणि सुनील नरेन यांची बरोबरी केली आहे.
जोश हेझलवूड, ड्वेन ब्राव्हो आणि सुनील नरेन या तिघांनीही तीन विजेतेपदे जिंकली आहेत.
वेस्ट इंडिजचा माजी अष्टपैलू खेळाडू ब्राव्हो शेवटचा आयपीएलमध्ये 2022 साली खेळला होता. नरेन कोलकाता नाईट रायडर्स संघाचा सदस्य आहे.
हेझलवूडने 2021 मध्ये सीएसकेसोबत आपली पहिली आयपीएल ट्रॉफी जिंकली. तो 2022 मध्ये आरसीबीमध्ये सामील झाला आणि दोन विजेतेपदे जिंकली.
श्रीलंकेचा माजी वेगवान गोलंदाज लसिथ मलिंगाने खेळाडू म्हणून चार वेळा विजेतेपद पटकावले आहे. त्याने 2009 ते 2019 या काळात मुंबई इंडियन्स संघाकडून खेळताना ही कामगिरी केली.
आयपीएलमध्ये सर्वाधिक ट्रॉफी जिंकणारा परदेशी खेळाडू कायरोन पोलार्ड आहे. वेस्ट इंडिजचा माजी अष्टपैलू खेळाडू पोलार्डने ही कामगिरी पाच वेळा केली आहे. तो 2009 ते 2022 पर्यंत एमआयकडून खेळला.