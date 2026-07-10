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DA Hike:केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ; 8व्या वेतन आयोगापूर्वी मिळणार दिलासा?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 10, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:06 PM IST
अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये जुलैतील DA वाढ आणि 8वा वेतन आयोग याबाबत संभ्रम आहे. प्रत्यक्षात जुलै 2026 मधील DA वाढ ही सध्या लागू असलेल्या 7व्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार नियमित प्रक्रिया आहे.

अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये जुलैतील DA वाढ आणि 8वा वेतन आयोग याबाबत संभ्रम आहे. प्रत्यक्षात जुलै 2026 मधील DA वाढ ही सध्या लागू असलेल्या 7व्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार नियमित प्रक्रिया आहे.

July 2026 DA Hike1/8

DA Hike:केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ; 8व्या वेतन आयोगापूर्वी मिळणार दिलासा?

केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी जुलै 2026 पासून महागाई भत्ता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कामगार मंत्रालयाच्या महागाई निर्देशांक (AICPI-IW) आणि किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीनुसार यावेळी 2 ते 3 टक्क्यांपर्यंत DA वाढ होण्याचा अंदाज आहे. अंतिम निर्णय मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच जाहीर होईल.

7th Pay Commission DA2/8

7वा वेतन आयोग आणि 8वा वेतन आयोग यामध्ये नेमका फरक काय?

 

अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये जुलैतील DA वाढ आणि 8वा वेतन आयोग याबाबत संभ्रम आहे. प्रत्यक्षात जुलै 2026 मधील DA वाढ ही सध्या लागू असलेल्या 7व्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार नियमित प्रक्रिया आहे. तर 8वा वेतन आयोग हा संपूर्ण वेतनरचना, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनात व्यापक बदल करणारा स्वतंत्र उपक्रम आहे. त्यामुळे दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत.

Central Government Employees Salar3/8

सध्याचा महागाई भत्ता किती?

 

जानेवारी 2026 पासून केंद्र सरकारने DA 58 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. आता जुलै 2026 च्या पुनरावलोकनात तो सुमारे 62 ते 63 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात तसेच निवृत्तीवेतनधारकांच्या DR मध्ये वाढ होऊ शकते.

8th Pay Commission Update4/8

पगारावर किती परिणाम होईल?

 

महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगाराच्या टक्केवारीनुसार दिला जातो. त्यामुळे ज्यांचा मूलभूत पगार अधिक आहे, त्यांना प्रत्यक्ष रुपयांमध्ये अधिक लाभ मिळेल. उदाहरणार्थ, 2 ते 3 टक्के DA वाढ झाल्यास वेगवेगळ्या वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात शेकडो ते हजारो रुपयांची वाढ होऊ शकते. अंतिम रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या बेसिक पगारावर अवलंबून असेल.

Dearness Allowance July 20265/8

8व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया कुठपर्यंत?

 

8वा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला असून विविध कर्मचारी संघटना, मंत्रालये आणि संबंधित संस्थांकडून सूचना व मागण्या मागविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आयोगाने निवेदने सादर करण्याची मुदतही वाढवली आहे. आयोगाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरच नवीन वेतन संरचना आणि फिटमेंट फॅक्टर निश्चित होणार आहेत.

जुलै २०२६ महागाई भत्त्यातील वाढ6/8

फिटमेंट फॅक्टरबाबत अद्याप निर्णय नाही

 

किमान मूलभूत वेतन मोठ्या प्रमाणात वाढणार, 60 टक्क्यांहून अधिक वेतनवाढ होणार किंवा विशिष्ट फिटमेंट फॅक्टर निश्चित झाला आहे, अशा अनेक चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहेत. मात्र केंद्र सरकारने किंवा 8व्या वेतन आयोगाने अद्याप कोणताही अंतिम फिटमेंट फॅक्टर किंवा नवीन वेतनमान अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे अशा दाव्यांकडे सावधपणे पाहण्याची गरज आहे.

८ व्या वेतन आयोगाबाबत अद्ययावत माहिती7/8

कर्मचाऱ्यांसाठी तात्पुरता आर्थिक दिलासा

 

8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्यासाठी आणखी काही काळ लागू शकतो. अशा परिस्थितीत जुलै 2026 मधील DA वाढ ही लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाईच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा आर्थिक दिलासा ठरू शकते. वाढलेला DA थेट पगार आणि DR मध्ये परावर्तित होणार असल्याने त्याचा फायदा दैनंदिन खर्च भागविण्यास होईल.

7th Pay Commission8/8

अधिकृत घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष

 

सध्या उपलब्ध महागाईच्या आकडेवारीवरून DA वाढीची शक्यता मजबूत मानली जात असली तरी अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच लागू होईल. त्यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी सोशल मीडियावरील अप्रमाणित आकड्यांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत अधिसूचनेची प्रतीक्षा करावी. 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी आणि जुलै DA वाढ या दोन्ही घडामोडींवर देशभरातील लाखो कर्मचारी लक्ष ठेवून आहेत.

TAGS:
7th Pay Commission
8th Pay Commission
DA hike 2026
central government employees
salary update

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