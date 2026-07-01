/Monthly Numerology : पैसा..नोकरी..इक्रीमेंट..प्रेम..? आषाढी वारीचा हा महिना तुमच्यासाठी कसा?

Monthly Numerology Prediction July 2026 in Marathi : जुलै महिन्याला सुरुवात झाली आहे. अंकशास्त्रानुसार जुलै महिना 7 या अंकाची ऊर्जा घेऊन येणार आहे. हा अंक म्हणजे ज्ञान मिळवण्यासाठी आणि स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी प्रेरित असतो. तसाच हा महिना आषाढी वारीचा असणार आहे. त्यामुळे अकंशास्त्रानुसार करिअर, आर्थिक, कुटुंब अन् प्रेमासाठी जुलैला महिना तुमच्या जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून
जुलै महिना तुमच्यासाठी खूप खास असणार आहे. तुम्हाला खऱ्या उद्देशाच्या जवळ हा महिना घेऊन जाणार आहे. तुम्ही इतरांच्या फायद्याच्या कामांकडे आकर्षित होणार आहात. आर्थिक बाबीमध्ये विचारपूर्वक निर्णय घ्या. जुन्या आठवणी किंवा भावना तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. त्यामुळे ती आठवण पुसा किंवा त्या व्यक्तीला माफ करुन पुढे चला. व्यायाम, ध्यान आणि निसर्गात वेळ घालवणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. प्रत्येक अनुभव तुमच्यासाठी एक धडा असणार आहे. भूतकाळ सोडल्यास नवीन पहाट तुमचं स्वागत करेल हे लक्षात ठेवा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)