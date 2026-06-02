Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /June 2026 Monthly Horoscope : पैसा.. नोकरी.. इक्रीमेंट.. प्रेम..? जून महिन्यात 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार?

June 2026 Monthly Horoscope : पैसा.. नोकरी.. इक्रीमेंट.. प्रेम..? जून महिन्यात 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार?

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 02, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 04:59 PM IST

June 2026 Monthly Horoscope : जून महिन्याची सुरुवात गुरुच्या महागोचरने झाली आहे, जी 12 राशींसाठी सकारात्मक ठरणार आहे. त्यासोबत संकष्टी चतुर्थीचा योग अतिशय शुभ ठरणार आहे. त्यामुळे जून महिना करिअर असो किंवा नातेसंबंध यासाठी उत्तम असणार आहे. तुम्हाला मानसिक शांतीसोबत वैयक्तिक स्थिरता लाभणार आहे. एकंदरीत जूनचा महिना मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, ज्योतिषशास्त्र तज्त्र आनंद पिंपळकर यांच्याकडून जाणून घ्या. 

Monthly Horoscope1/5

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)

हा महिना तुमच्यासाठी भावनिक सुरक्षिततेबद्दल आणि भविष्यातील नियोजनाबद्दल सखोल विचार करणारा असणार आहे. तर तुमच्या भागीदारी आणि परस्पर वचनांवर लक्ष केंद्रित करणारा हा महिना असणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या शांततेसाठी कोणते नातेसंबंध चांगले आहेत हे समजण्यास मदत होणार आहे. तुमचे भाग्य बदलणार आहे. परदेश प्रवासातून लाभ मिळण्याचे संकेत आहेत. शिवाय मोठ्या आर्थिक निर्णयांसाठी आणि संशोधनासाठी हा महिना अनुकूल असणार आहे. या महिन्यात कामाचा ताण जास्त राहणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनातील प्रणय आणि सामंजस्य वाढणार आहे.

Monthly Horoscope2/5

धनु (Sagittarius Zodiac)

तुम्हाला नातेसंबंध, जबाबदाऱ्या आणि जीवनात संतुलन कसं राखायचं याचं याबद्दल हा महिना धडा देणार आहे. तुमची दैनंदिन कामाची दिनचर्या आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत मिळणार आहे. तुमची सर्जनशीलता आणि आत्मविश्वास वाढवणार आहे. तसंच व्यावसायिक चर्चा आणि सांघिक कार्य अत्यंत यशस्वीपणे तुम्ही पार पाडणार आहात. तुमच्या जीवनसाथीसोबतची तुमची भावनिक जवळीक वाढणार आहे. सामाजिक आणि व्यावसायिक भागीदारी महत्त्वाची ठरणार आहे. तर कामाचा भार किंचित वाढणार आहे.

 

Monthly Horoscope3/5

मकर (Capricorn Zodiac)

   तुमच्या प्रेम जीवनात नवीन गोष्टी शिकायला मिळणार आहे. नवीन आणि सुंदर बदल तुमच्या आयुष्यात घडणार आहे. तुमची सर्जनशीलता, प्रेम आणि आत्मविश्वास या महिन्यात द्विगुणीत होणार आहे. तुमचे लक्ष तुमच्या व्यावसायिक भागीदारांकडे आणि वैवाहिक जीवनाकडे असणार आहे. नातेसंबंधांमधील सामंजस्य वाढण्यास हा महिना उत्तम असणार आहे. करिअरमधील यशासाठी मानसिक शांती किती महत्त्वाची आहे या महिन्यात तुमच्या लक्षात येणार आहे. कामातील तुमची कार्यक्षमता आणि नियोजन मजबूत होण्यास मदत मिळणार आहे. काम आणि घर यांच्यात संतुलन साधताना काही मानसिक ताण तुम्हाला जाणवणार आहे. कामाचा ताण वाढणार असून तुमचे प्रेम जीवन, सर्जनशीलता आणि निर्णयक्षमतेमध्ये सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. 

Monthly Horoscope4/5

कुंभ (Aquarius Zodiac)

हा महिना तुमच्यासाठी आंतरिक शांती आणि कुटुंबिक सुख देणारा असणार आहे. तुम्ही या महिन्यात कुटुंब, सुखसोयी आणि भावनिक सुरक्षिततेवर भर देणार आहात. दैनंदिन दिनचर्या सुधारणार आहे. तुम्हाला चांगल्या सवयी लागणार आहेत. शिक्षण किंवा कोणत्याही सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना मोठं यश मिळणार आहे. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी आणि वैयक्तिक जीवनात गोडवा राहणार आहे. तुमचे धैर्य आणि सामाजिक संबंध दृढ होण्यास मदत होणार आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रणय आणि सर्जनशीलता वाढणार आहे. कौटुंबिक व्यवस्था करण्यासाठी काही वेळ तुम्हाला नक्कीच लागणार आहे. 

Monthly Horoscope5/5

मीन (Pisces Zodiac)

 

या लोकांसाठी हा महिना मानसिक समस्या दूर करणारा आणि सर्जनशीलता वाढवणारा असणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास, प्रेम आणि निर्णयक्षमता मजबूत करणारा हा महिना राहणार आहे. त्यासोबत संवाद कौशल्य उत्तम राहणार आहे. तर व्यावसायिक मिटिंग यशस्वी होणार आहेत. घरातील अडकलेली कामं मार्गी लागणार आहेत. प्रेम जीवनात प्रेमासोबत जवळीक वाढणार आहे. पैशासंबंधात गोष्टी तुमच्या नियंत्रणात असणार आहे. तुम्ही घराकडे आणि कुटुंबाकडे अधिक लक्ष देणार आहात. 

(Disclaimer : या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
horoscope
astrology
rashifal

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
संमतीने होणारा वेश्याव्यवसाय हा गुन्हा नाही, सर्वोच्च न्यायालय
supreme court10 min ago
2
recipe in marathi24 min ago
3
Ladki Bahin Yojana29 min ago
4
Ladki Bahin31 min ago
5
maharashtra52 min ago