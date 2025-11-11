भारतामध्ये 'या' राज्यात सापडले Dinosaur चे अवशेष! 40000000 वर्षांचा इतिहास, नदीकाठी...
Dinosaur Fossil Found In India: भारतामध्ये डायनासोरचे अवशेष सापडले असून आतापर्यंत देशात सापडलेले हे सर्वात स्पष्ट आणि उत्तम पद्धतीने नैसर्गिकरित्या संरक्षित झालेले अवशेष असल्याचं सांगितलं जात आहे. या अवशेषांमध्ये नेमकं आहे काय आणि ते कुठे सापडलेत जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Nov 11, 2025, 10:17 AM IST
भारतात सापडले डायनासोरचे पुरावे
डायनोसोरचे जीवाश्म
तीन शिंगे असलेला डायनासोर
लाखो वर्षांपूर्वीचे अवशेष
संशोधकांनी काय सांगितलं?
नाकाचा एक भाग
जगभरात आढळणाऱ्या...
या डायनासोरचं कधी होतं पृथ्वीवर अस्तित्व?
