भारतामध्ये 'या' राज्यात सापडले Dinosaur चे अवशेष! 40000000 वर्षांचा इतिहास, नदीकाठी...

Dinosaur Fossil Found In India: भारतामध्ये डायनासोरचे अवशेष सापडले असून आतापर्यंत देशात सापडलेले हे सर्वात स्पष्ट आणि उत्तम पद्धतीने नैसर्गिकरित्या संरक्षित झालेले अवशेष असल्याचं सांगितलं जात आहे. या अवशेषांमध्ये नेमकं आहे काय आणि ते कुठे सापडलेत जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Nov 11, 2025, 10:17 AM IST
1/9

भारतात सापडले डायनासोरचे पुरावे

triceratopsfossil

भारतामधील संशोधकांना एक मोठं यश मिळालं आहे. संशोधकांना चक्क डायनासोरचे पुरावे भारतात सापडले आहेत. एका नदीकाठी उत्खननादरम्यान हे अवशेष सापडलेत. हा डायनासोर नेमका आहे कोणता? अवशेष कुठे सापडलेत आणि त्याबद्दल काय माहिती समोर आलीये पाहूयात...

2/9

डायनोसोरचे जीवाश्म

triceratopsfossil

भारतामधील एका नदीकाठी संशोधकांना एका डायनोसोरचे जीवाश्म सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. हे जीवाश्म कुठे सापडलेत जाणून घेऊयात...  

3/9

तीन शिंगे असलेला डायनासोर

triceratopsfossil

विशेष म्हणजे हा जीवाश्म तीन शिंगे असलेल्या ट्रायसेराटॉप्स डायनासोरचा भाग असल्याचे मानले जात आहे.  

4/9

लाखो वर्षांपूर्वीचे अवशेष

triceratopsfossil

या परिसरातील उत्खननात सापडलेले अवशेष हे लाखो वर्षांपूर्वीचे असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. ट्रायसेराटॉप्सच्या नाकाच्या तुटलेल्या शिंगाचे हे अवशेष असल्याचं मानलं जात आहे.  

5/9

संशोधकांनी काय सांगितलं?

triceratopsfossil

सहारनपूरमधील नैसर्गिक इतिहास आणि संवर्धन केंद्राचे संस्थापक मोहम्मद उमर सैफ यांनी या संशोधनासंदर्भातील माहिती दिली. नुकतेच मिळालेले जीवाश्म ट्रायसेराटॉप्सच्या नाकाचा भाग असल्याचे मानले जाते. परंतु अद्याप हे निश्चित झालेले नाही, असं सैफ म्हणाले.

6/9

नाकाचा एक भाग

triceratopsfossil

"एक नवे जीवाश्म सापडले आहे, जे ट्रायसेराटॉप्सचे असल्याचे मानले जात आहे. जीवाश्म ट्रायसेराटॉप्सच्या नाकाचा एक भाग आहे. जरी सध्या आपण निश्चितपणे असे म्हणू शकत नाही की हा ट्रायसेराटॉप्सचा अवशेष आहे," असं सैफ म्हणाले.  

7/9

जगभरात आढळणाऱ्या...

triceratopsfossil

"मात्र हे जीवाश्म जगभरात आढळणाऱ्या इतर ट्रायसेराटॉप्स जीवाश्मांसारखे आहे. त्याचा आकार, ठेवण आणि रचना ही ट्रायसेराटॉप्स जीवाश्मांशी साम्य साधणारी आहे," असे सैफ यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले.  

8/9

या डायनासोरचं कधी होतं पृथ्वीवर अस्तित्व?

triceratopsfossil

हे डायनासोर साधारणपणे 10.5 कोटी ते 6.6 कोटी वर्षांपूर्वीच्या क्रेटेशियस काळात आढळून यायचे, असे सैफ यांनी सांगितले.   

9/9

3.5 ते 4 कोटी वर्षांपूर्वी...

triceratopsfossil

उत्तर प्रदेशातील सहनसारा नदीकाठी सापडलेलं जीवाश्म अपवादात्मकपणे चांगल्या पद्धतीने जतन केले गेले असंही सांगण्यात आलं आहे. सध्या सापडलेलं जीवाश्म हे 3.5 ते 4 कोटी वर्षांपूर्वी पुरलेलं असल्याचं सांगितलं जात आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रीपिकवरुन साभार)

