पुण्यापासून फक्त 67 KM अंतरावर असलेले महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक पर्यटनस्थळ; सिक्रेट ट्रीपसाठी जबरदस्त डेस्टिनेशन
पुण्याजवळ असलेलं सुंदर पर्यटनस्थळ. इथं फिरताना येईल स्वर्ग सुखाचा अनुभव येईल.
Vanita Kamble | Jan 23, 2026, 11:30 PM IST
Lonavala Tourist Point : शनिवार, रविवार आणि सोमारी 26 जानेवारी असा 3 दिवसांचा लाँग विकेड आला आहे. यामुळे अनेकजण ट्रीपचा बेत आखत आहेत. पुण्यापासून फक्त 67 KM अंतरावर महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक पर्यटनस्थळआहे. महाराष्ट्रातील छोटसं पर्यटनस्थळ पाहण्यासाठी देश विदेशातून पर्यटक येतात. डोंगरदऱ्या आणि निसर्गरम्य परिसर... इथ आल्यावर पर्यटक हरखून जातात.
