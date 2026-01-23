English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  फोटो
  • फोटो
  • पुण्यापासून फक्त 67 KM अंतरावर असलेले महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक पर्यटनस्थळ; सिक्रेट ट्रीपसाठी जबरदस्त डेस्टिनेशन

पुण्यापासून फक्त 67 KM अंतरावर असलेले महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक पर्यटनस्थळ; सिक्रेट ट्रीपसाठी जबरदस्त डेस्टिनेशन

 पुण्याजवळ असलेलं सुंदर पर्यटनस्थळ. इथं फिरताना येईल स्वर्ग सुखाचा अनुभव येईल. 

Vanita Kamble | Jan 23, 2026, 11:30 PM IST
Lonavala Tourist Point : शनिवार, रविवार आणि सोमारी 26 जानेवारी असा 3 दिवसांचा लाँग विकेड आला आहे.  यामुळे अनेकजण ट्रीपचा बेत आखत आहेत.  पुण्यापासून फक्त 67 KM अंतरावर  महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक पर्यटनस्थळआहे. महाराष्ट्रातील छोटसं पर्यटनस्थळ पाहण्यासाठी देश विदेशातून पर्यटक येतात. डोंगरदऱ्या आणि निसर्गरम्य परिसर... इथ आल्यावर पर्यटक हरखून जातात. 

लोणावळा पुण्यापासून 64 किमी अंतरावर आहे. तर,  मुंबई लोणावळा हे अंतर फक्त 96 किमी इतके आहे. यामुळे हे ठिकाण फक्त पुणेच नाही तर मुंबईपासून देखील अगदी जवळ आहे.   

लोणावळा हे महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस हिल स्टेशन आहे. टायगर पॉईंट, भुशी डॅम, भाजे लेणी, एकवीरा देवी गड अशी अनेक पर्यटन स्थळ आहेत.  

लोणवळ्यात टायगर पाईंट हे सर्वात लोकप्रिय ठिकाण आहे. अनेक पर्यटक येथे फिरण्यासाठी येतात. टायगर पाईंटला नेहमीच धुकं आणि थंडगार वातावरण असत. पावसाळ्यात तर इतकं दाट धुकं असत की समोरचा माणूसही दिसत नाही.   

लोणावळा हे थंड हवेचे ठिकाण सहयाद्री पर्वतरांगेच्या कुशीत समुद्रसपाटीपासून 630 मीटर उंचीवर आहे.  

लोणावळ्याला खंडाळ्याच्या घाटातून लाँग ड्राईव्हईची मजा काही वेगळीच. पावसाळ्यात तर येथे फिरताना स्वर्ग सुखाचा अनुभव येतो.   

पुणे आणि मुंबई पासून लोणावळा हे हिल स्टेशन अगदी जवळ आहेत. बाय रोड तसेच रेल्वेनेही येथे अगदी सहज पोहचता येते. 

लोणावळा हे महाराष्ट्रातील सर्वांत सुंदर आणि गजबजलेले हिल स्टेशन आहे. सर्व ऋतुंमध्ये येथे पर्यटकांची गर्दी असते.   

