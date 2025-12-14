English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रात्री अचानक जाग येऊन झोपमोड होते? हे आहेत महत्त्वाचे संकेत, चुकूनही करु नका दुर्लक्ष

Sleep Breaking Sign AStro Tips: खासकरुन रात्री 2, 3 किंवा 4 वाजण्याच्या आसपास जर कोणताही अलार्म लावला नसताना, गोंधळ नसताना अचानक जाग येते तेव्हा अनेकदा आपल्याला अशी जाग का आली? असा प्रश्न पडतो.  झोप ही मानवी शरिरासाठी अत्यंत महत्त्वाची शारीरिक क्रिया आहे. चांगल्या खाण्याच्या सवयींप्रमाणेच, चांगली झोप ही निरोगी राहण्यासाठी महत्त्वाची आहे. म्हणूनच डॉक्टर नेहमीच विशिष्ट वेळी झोपण्याचा आणि उठण्याचा सल्ला देतात. विशिष्ट वयात किती झोप आवश्यक आहे हे प्रत्येकासाठी जाणून घेणे महत्वाचे आहे.    

Shivraj Yadav | Dec 15, 2025, 03:39 PM IST
पण कधीकधी, काही लोक रात्री अचानक उठतात. आपल्यापैकी काही जण दररोज त्याच वेळी उठतात, तर काही जण रात्री अचानक उठतात.  

खरं तर, ही फक्त झोपेची समस्या नाही. भारतीय संस्कृती आणि आध्यात्मिक श्रद्धेनुसार, एकाच वेळी वारंवार जागे होणे हा हृदयातून येणारा एक महत्त्वाचा नैसर्गिक संकेत आहे. धर्मशास्त्रातील तज्ज्ञ म्हणतात की तो संकेत काय आहे आणि तो तुम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे.  

"पहाटे ३ ते ४ या वेळेचा काळ खूप महत्वाचा असतो. याला ब्रह्म मुहूर्त म्हणतात. या काळात अनेक नैसर्गिक शक्ती तुमच्याशी जोडण्याचा प्रयत्न करतात, ज्याकडे दुर्लक्ष करू नये. यावेळी काही विशेष काम करणे महत्वाचे आहे," असं तज्ज्ञ सांगतात.  

ज्योतिषांच्या मते, दिवसभराच्या धावपळीत आपण अनेकदा आपल्या आतील आवाजाकडे दुर्लक्ष करतो. म्हणूनच रात्री उशिरा, जेव्हा जग शांत आणि तुलनेने स्थिर असते, तेव्हा आपला आतील आवाज आपल्याला जागे करतो.  

या विशेष संकेताचा उद्देश म्हणजे दिवसभर तुमच्या मनात दडलेल्या किंवा न सुटलेल्या गोष्टीकडे लक्ष देण्यास सांगणे. ही एक न सुटलेली भावना, लपलेले दुःख किंवा तुम्ही करण्याचा प्रयत्न करत असलेला बदल असू शकतो.  

वेळेचा लपलेला अर्थ: पुन्हा एकदा, जागे होण्याच्या वेळेला विशेष महत्त्व आहे. मध्यरात्री उठणे हे एका टप्प्याच्या समाप्तीचे आणि एका नवीन टप्प्याच्या सुरुवातीचे प्रतीक आहे. विशेषतः, पहाटे 3 ते 4 या वेळेला "आध्यात्मिक तास" म्हणतात.  

असे मानले जाते की या वेळी भौतिक आणि आध्यात्मिक जगांमधील पडदा पातळ होतो. प्रार्थना, चिंतन आणि शुभ संकेतांसाठी हा एक शक्तिशाली वेळ आहे. पहाटे ४ ते ५ या वेळेत जागे होणे हे सूचित करते की तुमचा आत्मा नवीन सुरुवात आणि येणाऱ्या दिवसाची तयारी करत आहे.  

याचा अर्थ असा की या जाग येण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. प्रथम, तुमच्या मनात अजूनही न सुटलेल्या वेदना आणि जुन्या आठवणी असू शकतात. दुसरे म्हणजे, तुमच्या मनात येणारी स्वप्ने तुम्हाला जीवनात योग्य मार्ग शोधण्यात मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करत असतील.  

तिसरे म्हणजे, तुमचे मन नकळतपणे जुने विचार आणि वाईट सवयी सोडून देत असेल. पुन्हा, हे तुमच्या विवेकाकडून एक संकेत असू शकते की तुम्ही ध्यान किंवा प्रार्थना सुरू करावी.  

या परिस्थितीत काय करावे? जागे झाल्यानंतर घाबरण्याची गरज नाही. ही समस्या नाही; स्वतःशी बोलण्याचा हा संकेत समजा.  

हळूहळू बसा आणि अधूनमधून खोल श्वास घ्या. त्या क्षणी तुमच्या मनात कोणते विचार, भावना आणि आठवणी येतात ते लक्षात घ्या. त्यांना राहू द्या; त्यांचे मूल्यांकन करू नका किंवा कोणतेही तात्काळ मत बनवू नका.  

तुम्ही स्वतःला हळूवारपणे विचारू शकता, "मला काय जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे?" किंवा एक डायरी ठेवा आणि जे काही मनात येईल ते लिहा. या काळात थोडा वेळ ध्यान किंवा जप केल्याने तुमची मानसिक ऊर्जा स्थिर होण्यास मदत होऊ शकते.  

तुम्ही प्रथम रात्री जाग येण्याची शारीरिक कारणं तपासली पाहिजेत. रात्री जाग येणं नेहमीच आध्यात्मिक नसते. यामागे शारिरीक काऱणंही असू शकतात. जास्त कॅफिन सेवन, रक्तातील साखरेच्या पातळीत बदल, किंवा तुम्ही घेत असलेल्या औषधांचे दुष्परिणाम यामुळे देखील असू शकतात.  

जर तुम्हाला दिवसभर स्लीप एपनिया, मोठ्याने घोरणे, तीव्र चिंता आणि जास्त थकवा यासारखी लक्षणे जाणवत असतील तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. तुमचे शारीरिक आरोग्य चांगले असेल तेव्हाच तुम्ही कोणतेही आध्यात्मिक संदेश स्पष्टपणे समजू शकाल.  

(Disclaimer: या लेखात दिलेली माहिती आणि माहिती सामान्य समजुतींवर आधारित आहे. झी 24 तास त्यांची पुष्टी करत नाही. त्यांच्यावर अंमलबजावणी करण्यापूर्वी, संबंधित तज्ञांशी संपर्क साधा.)

