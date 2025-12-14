रात्री अचानक जाग येऊन झोपमोड होते? हे आहेत महत्त्वाचे संकेत, चुकूनही करु नका दुर्लक्ष
Sleep Breaking Sign AStro Tips: खासकरुन रात्री 2, 3 किंवा 4 वाजण्याच्या आसपास जर कोणताही अलार्म लावला नसताना, गोंधळ नसताना अचानक जाग येते तेव्हा अनेकदा आपल्याला अशी जाग का आली? असा प्रश्न पडतो. झोप ही मानवी शरिरासाठी अत्यंत महत्त्वाची शारीरिक क्रिया आहे. चांगल्या खाण्याच्या सवयींप्रमाणेच, चांगली झोप ही निरोगी राहण्यासाठी महत्त्वाची आहे. म्हणूनच डॉक्टर नेहमीच विशिष्ट वेळी झोपण्याचा आणि उठण्याचा सल्ला देतात. विशिष्ट वयात किती झोप आवश्यक आहे हे प्रत्येकासाठी जाणून घेणे महत्वाचे आहे.