/कास पुष्प पठार सज्ज! 1 सप्टेंबरपासून रंगीबेरंगी फुलांचा हंगाम; पर्यटकांच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी

जागतिक वारसास्थळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि विविधरंगी दुर्मीळ फुलांनी बहरणाऱ्या कास पुष्प पठारावर यंदाचा फुलांचा हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. १ सप्टेंबरपासून फुलांचा हंगाम सुरू होणार असल्याने देश-विदेशातील पर्यटकांना कासच्या फुलोत्सवाचे वेध लागले आहेत
जागतिक वारसास्थळ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कास पठारावर यंदाचा फुलांचा बहर १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.
कास पठारावर विविधरंगी आणि दुर्मीळ रानफुलांच्या असंख्य प्रजाती पाहायला मिळतात. पावसाळ्यानंतर पठारावर फुलांचा गालिचा तयार होतो.
कासचे नैसर्गिक सौंदर्य पाहण्यासाठी महाराष्ट्रासह देशभरातून तसेच परदेशातूनही पर्यटक दाखल होतात.
मागील वर्षी सुमारे सव्वा लाख पर्यटकांनी कास पठाराला भेट दिली होती. यंदाही पर्यटकांची संख्या मोठी राहण्याची शक्यता आहे.
वाढती गर्दी लक्षात घेऊन पर्यटकांची ये-जा, पार्किंग, प्रवेश व्यवस्था आणि पठारावरील गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
पर्यटकांनी फुलांमध्ये न जाता निर्धारित मार्गावरूनच फिरावे, फुले तोडू नयेत आणि निसर्गाला कोणतीही हानी पोहोचवू नये, यासाठी जनजागृती केली जाणार आहे.
पर्यटन विकास निधीतून विविध विकासकामे आणि पर्यटकांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
सप्टेंबर-ऑक्टोबरदरम्यान कास पठाराचे सौंदर्य अनुभवण्याची संधी मिळते. त्यामुळे यंदाचा फुलांचा हंगाम पर्यटकांसाठी सुखकर आणि निसर्गप्रेमींसाठी अविस्मरणीय ठरण्याची अपेक्षा आहे.