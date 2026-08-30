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कास पुष्प पठार सज्ज! 1 सप्टेंबरपासून रंगीबेरंगी फुलांचा हंगाम; पर्यटकांच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 30, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:41 PM IST

जागतिक वारसास्थळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि विविधरंगी दुर्मीळ फुलांनी बहरणाऱ्या कास पुष्प पठारावर यंदाचा फुलांचा हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. १ सप्टेंबरपासून फुलांचा हंगाम सुरू होणार असल्याने देश-विदेशातील पर्यटकांना कासच्या फुलोत्सवाचे वेध लागले आहेत

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१ सप्टेंबरपासून फुलांचा हंगाम सुरू

 जागतिक वारसास्थळ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कास पठारावर यंदाचा फुलांचा बहर १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.

 

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दुर्मीळ फुलांचा रंगीबेरंगी बहर

 कास पठारावर विविधरंगी आणि दुर्मीळ रानफुलांच्या असंख्य प्रजाती पाहायला मिळतात. पावसाळ्यानंतर पठारावर फुलांचा गालिचा तयार होतो.

 

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देश-विदेशातून पर्यटकांची गर्दी

 कासचे नैसर्गिक सौंदर्य पाहण्यासाठी महाराष्ट्रासह देशभरातून तसेच परदेशातूनही पर्यटक दाखल होतात.

 

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गतवर्षी सव्वा लाख पर्यटक

 मागील वर्षी सुमारे सव्वा लाख पर्यटकांनी कास पठाराला भेट दिली होती. यंदाही पर्यटकांची संख्या मोठी राहण्याची शक्यता आहे.

 

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कास पठार समिती आणि वनविभागाचे विशेष नियोजन

वाढती गर्दी लक्षात घेऊन पर्यटकांची ये-जा, पार्किंग, प्रवेश व्यवस्था आणि पठारावरील गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

 

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फुलांचे संरक्षण महत्त्वाचे

 पर्यटकांनी फुलांमध्ये न जाता निर्धारित मार्गावरूनच फिरावे, फुले तोडू नयेत आणि निसर्गाला कोणतीही हानी पोहोचवू नये, यासाठी जनजागृती केली जाणार आहे.

 

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पर्यटन विकास निधीतून सुविधा

पर्यटन विकास निधीतून विविध विकासकामे आणि पर्यटकांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.

 

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निसर्गप्रेमींसाठी खास पर्वणी

सप्टेंबर-ऑक्टोबरदरम्यान कास पठाराचे सौंदर्य अनुभवण्याची संधी मिळते. त्यामुळे यंदाचा फुलांचा हंगाम पर्यटकांसाठी सुखकर आणि निसर्गप्रेमींसाठी अविस्मरणीय ठरण्याची अपेक्षा आहे.

 

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