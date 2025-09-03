माथेरानच्या डोंगरात गणपती बाप्पाची 52 फूट उंच मूर्ती! मोटरमनला झाला होता साक्षात्कार
माथेरानचा गणपती कड्यावरचा गणपती म्हणून प्रसिद्ध आहे.
Vanita Kamble | Sep 03, 2025, 04:36 PM IST
kadyavarcha ganpati matheran : माथेरान हे महाराष्ट्रातील सर्वात छोट आणि अतिशय सुंदर असे हिल स्टेशन आहे. मुंबईपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेले हे महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय हिल स्टेशन आहे. याच माथेरानच्या डोंगरात गणपती बाप्पाची 52 फूट उंच मूर्ती आहे. कड्यावरचा गणपती नावाने माथेरानचा हा निसर्गराजा सध्या चांगलाच लोकप्रिय होत आहेत.
