English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

माथेरानच्या डोंगरात गणपती बाप्पाची 52 फूट उंच मूर्ती! मोटरमनला झाला होता साक्षात्कार

माथेरानचा गणपती कड्यावरचा गणपती म्हणून प्रसिद्ध आहे. 

Vanita Kamble | Sep 03, 2025, 04:36 PM IST
twitter

kadyavarcha ganpati matheran : माथेरान हे महाराष्ट्रातील सर्वात छोट आणि अतिशय सुंदर असे हिल स्टेशन आहे. मुंबईपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेले हे महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय हिल स्टेशन आहे. याच माथेरानच्या डोंगरात  गणपती बाप्पाची  52 फूट उंच मूर्ती आहे. कड्यावरचा गणपती नावाने माथेरानचा हा निसर्गराजा सध्या चांगलाच लोकप्रिय होत आहेत. 

1/8

निसर्गांच्या सानिध्यात उंच डोंगराशी बराबरी करणारी गणपती बाप्पाची भव्य मूर्ती पाहून भाविक थक्क होतात.  माथेरान हे निसर्ग सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. याच निसर्गाच्या सानिध्यात  कड्यावरचा गणपती विराजमान झाला आहे.

twitter
2/8

नेरळ स्टेशनवरुन माथेरानला जायला टॅक्सी उपलब्ध आहेत. तसेच टॉय ट्रेनने देखील जाता येते. माथेरानच्या घाटात मध्यात उतरून चालत अर्धा तासात कड्यावरचा गणपतीकडे जाता येते. नेरळ ते माथेरान 22 किमी. चे अंतर आहे. टॅक्सीने  माथेरानला पोहोचण्यास 20 मिनिटे लागतात.   

twitter
3/8

मूर्तीच्या अवतीभोवती असणारे डोंगर, आणि निसर्गाचे सौंदर्य पाहून डोळ्याचं पारण फिटते.

twitter
4/8

14 वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर 2018 साली 52 फूट उंच कड्यावरचा गणपती साकरण्यात आला. हा गणपती निसर्गराजा कड्यावरचा गणपती नावाने देखील ओळखला जातो.    

twitter
5/8

 राजाराम खडे यांनी ग्रामस्थांना त्यांनी आपला अनुभव सांगितला.  येथे गणपतीची प्रतिकृती उभारण्याची कल्पना त्यांनी ग्रामस्थांना सांगितली.

twitter
6/8

राजाराम खडे 1998 पासून नेरळ-माथेरान दरम्यान मिनी ट्रेन चालवत होते. यावेळी त्यांना पेब किल्ल्याजवळच्या कड्याच्या आकारात गणपतीच्या प्रतिकृतीचा भास झाला. 

twitter
7/8

नेरळ-माथेरान दरम्यान मिनी ट्रेनचं इंजिन चालवणा-या राजाराम खडे यांच्या प्रयत्नातून हा गणपती साकारला आहे. गणपती शेजारी उंदीर देखील आहे.   

twitter
8/8

कड्यावरचा गणपती फार जुना नाही. 2018 साली गणेशाची ही  52 फूट उंची मूर्ती साकारण्यात आली.   

twitter
पुढील
अल्बम

चित्रपटातील बोल्ड सीन कट करून आईवडिलांना पाठवणाऱ्यांना अभिनेत्रीने दिला इशारा, म्हणाली- 'मी...'

पुढील अल्बम

मराठा आदोलनानंतर CSMT बाहेरुन 101 टन कचरा जमा; BMC ने पाण्याने धुतले रस्ते

मराठा आदोलनानंतर CSMT बाहेरुन 101 टन कचरा जमा; BMC ने पाण्याने धुतले रस्ते

मराठा आदोलनानंतर CSMT बाहेरुन 101 टन कचरा जमा; BMC ने पाण्याने धुतले रस्ते 8
चित्रपटातील बोल्ड सीन कट करून आईवडिलांना पाठवणाऱ्यांना अभिनेत्रीने दिला इशारा, म्हणाली- &#039;मी...&#039;

चित्रपटातील बोल्ड सीन कट करून आईवडिलांना पाठवणाऱ्यांना अभिनेत्रीने दिला इशारा, म्हणाली- 'मी...'

चित्रपटातील बोल्ड सीन कट करून आईवडिलांना पाठवणाऱ्यांना अभिनेत्रीने दिला इशारा, म्हणाली- 'मी...' 8
मराठा आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर मराठी अभिनेत्रीची लक्षवेधी प्रतिक्रिया, म्हणाली- &#039;जेव्हा...&#039;

मराठा आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर मराठी अभिनेत्रीची लक्षवेधी प्रतिक्रिया, म्हणाली- 'जेव्हा...'

मराठा आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर मराठी अभिनेत्रीची लक्षवेधी प्रतिक्रिया, म्हणाली- 'जेव्हा...' 8
₹102 कोटींचा दंड... अभिनेत्रीला भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शिक्षा; पण तिचा गुन्हा काय?

₹102 कोटींचा दंड... अभिनेत्रीला भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शिक्षा; पण तिचा गुन्हा काय?

₹102 कोटींचा दंड... अभिनेत्रीला भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शिक्षा; पण तिचा गुन्हा काय? 9