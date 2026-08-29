/खेसारी लाल यांनी मारहाण केली होती? काजल राघवानींचा मोठा खुलासा; नात्यात सहन केला टॉर्चर?

भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी यांनी ‘भोजपुरी बवाल’मध्ये आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. यावेळी त्यांनी पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, निरहुआ आणि खेसारी लाल यादव यांच्याशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवरही आपली बाजू मांडली.
काजल यांनी आपल्या जुन्या नात्याबद्दल बोलताना, रिलेशनशिपदरम्यान त्यांना बरंच काही सहन करावं लागल्याचं सांगितलं. इतकंच नाही, तर त्यांच्यासोबत मारहाण झाल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर खेसारी लाल यादव यांच्यावर अनेकांनी निशाणा साधला.
मात्र आता ‘भोजपुरी बवाल’चा नवा प्रोमो समोर आला असून, त्यात काजल पुन्हा एकदा खेसारी यांच्यासोबतच्या नात्याबद्दल बोलताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रोमोमध्ये त्यांनी एक महत्त्वाचा खुलासा केला आहे.
शोच्या होस्टने काजल यांना मारहाणीबाबत प्रश्न विचारताच त्यांच्या चेहऱ्यावर गंभीर भाव दिसून येतात. यावर काजल स्पष्टपणे म्हणतात, “खेसारी जींनी मला मारलं नाही.”
यानंतर होस्ट त्यांना थेट विचारतो की, “मग तुम्हाला कोणी मारलं होतं? त्या व्यक्तीचं नाव सांगायला तुम्ही तयार आहात का?”
या प्रश्नावर काजल आत्मविश्वासाने उत्तर देताना दिसतात. त्या म्हणतात की, “जेव्हा मी स्वतःसाठी आवाज उठवण्याची आणि लढण्याची हिम्मत केली आहे, तेव्हा त्या व्यक्तीचं नावही मी घेईन.”
काजल राघवानी नेमकं कोणाचं नाव घेणार? त्यांच्या या वक्तव्यामागे नेमकी कोणती कहाणी आहे? याचा खुलासा ‘भोजपुरी बवाल’च्या आगामी भागात होणार आहे.
नवा प्रोमो समोर आल्यानंतर चाहत्यांची उत्सुकता चांगलीच वाढली असून, काजल या प्रकरणात कोणाचं नाव घेणार याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.