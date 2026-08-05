/दोनदा गर्भपाताचा वेदनादायी अनुभव... तरीही धैर्याने उभी राहिली काजोल; आज दोन मुलांची आई म्हणून निभावतेय महत्त्वाची भूमिका

आज काजोल दोन मुलांची आई आहे आणि सोशल मीडियावर तिच्या पालकत्वाबाबत (parenting) अनेकदा चर्चा होत असते. मात्र, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, तिला त्याआधी खूप त्रास सहन करावा लागला होता.
बॉलिवूड अभिनेत्री काजोल आज दोन मुलांची आई असून मुलगी न्यासा आणि मुलगा युग यांच्या संगोपनासाठी तिने अभिनय क्षेत्रातून काही काळ विश्रांती घेतली होती. पडद्यावर यशस्वी कारकीर्द घडवणाऱ्या काजोलने मातृत्वाच्या प्रवासात मात्र अनेक कठीण प्रसंगांचा सामना केला. त्यातील सर्वात वेदनादायी अनुभव म्हणजे गर्भपात.
लग्नानंतर काजोल आणि अजय देवगण आपल्या संसारात आनंदाने रमले होते. मात्र आई होण्याच्या प्रवासात काजोलला एक मोठा धक्का बसला. तिला एक्टोपिक प्रेग्नन्सी (गर्भाशयाबाहेरील गर्भधारणा) झाल्याचे डॉक्टरांच्या तपासणीत समोर आले. ही स्थिती आईच्या जीवासाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे डॉक्टरांनी तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला आणि काजोलवर त्वरित उपचार करण्यात आले. या प्रक्रियेत तिला बाळ गमवावे लागले.
यानंतरही तिच्या आयुष्यात आणखी एकदा गर्भपाताचा दुःखद प्रसंग आला. हा काळ काजोल, अजय देवगण आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी अत्यंत कठीण होता. मात्र या संकटातून दोघांनीही धैर्याने मार्ग काढला.
एका मुलाखतीत अजय देवगणने सांगितले होते की, काजोल 'कभी खुशी कभी गम' चित्रपटाचे चित्रीकरण करत असताना ती गर्भवती होती. त्याच काळात तिला गर्भपाताचा सामना करावा लागला. एक्टोपिक प्रेग्नन्सीमुळे तिच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक होते.
सामान्यपणे फलित अंडे गर्भाशयाच्या आतील भिंतीवर चिकटते आणि त्यातून गर्भाची वाढ सुरू होते. मात्र काही वेळा हे फलित अंडे गर्भाशयाऐवजी फॅलोपियन ट्यूब किंवा इतर ठिकाणी वाढू लागते. या अवस्थेला एक्टोपिक प्रेग्नन्सी म्हणतात. ही गंभीर वैद्यकीय परिस्थिती असून वेळेवर उपचार न झाल्यास आईच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
कठीण प्रसंगांना सामोरे गेल्यानंतर काजोलच्या आयुष्यात पुन्हा आनंद आला. पुढे तिने मुलगी न्यासा आणि मुलगा युग यांना जन्म दिला. आज ती यशस्वी अभिनेत्रीबरोबरच प्रेमळ आई म्हणूनही ओळखली जाते. मुलांच्या संगोपनाला प्राधान्य देत तिने करिअर आणि कुटुंब यामध्ये समतोल साधल्याबद्दल तिचे अनेकदा कौतुक केले जाते.
काजोलने मुलांचा जन्म झाल्यानंतर काही काळ चित्रपटसृष्टीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. तिच्या मते, मुलांच्या बालपणातील महत्त्वाचे क्षण अनुभवणे आणि त्यांच्या संगोपनात स्वतःचा सहभाग असणे हे करिअरइतकेच महत्त्वाचे होते. त्यामुळे तिने निवडक चित्रपट स्वीकारत कुटुंबाला प्राधान्य दिले.
तज्ज्ञांच्या मते, पोटाच्या एका बाजूला तीव्र वेदना, असामान्य रक्तस्राव, चक्कर येणे, खांद्यात वेदना किंवा अचानक अशक्तपणा जाणवणे ही एक्टोपिक प्रेग्नन्सीची काही महत्त्वाची लक्षणे असू शकतात. अशी लक्षणे दिसल्यास विलंब न करता स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. वेळेत उपचार मिळाल्यास गंभीर गुंतागुंत टाळता येऊ शकते.