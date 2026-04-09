भारतीय AI लघुपटाने गाठली आंतरराष्ट्रीय उंची, 'कलियुग रायझिंग'ने 60 दशलक्षहून अधिक व्ह्युज मिळवत रचला इतिहास

Manali Sagvekar | Apr 09, 2026, 04:29 PM IST
भारतीय एआय लघुपट

Kaliyuga Rising - The Beginning:  एक असा भारतीय लघुपट जो एआयच्या मदतीने निर्मित केला गेला आहे. जो पाहताना कोणालाही हे एआय असल्याचा विश्वासच बसणार नाही इतका वास्तविक वाटतो. तो लघुपट म्हणजे कलियुग रायझिंग - द बिगिनिंग. या चित्रपटाने हिग्जफिल्ड मेक युअर अॅक्शन स्पर्धेत जागतिक स्तरावर पहिल्या 10 मध्ये स्थान मिळवले आहे. कथाकथनामध्ये एआय नाविन्यपूर्ण वापरामुळे या चित्रपटाने आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांचेही लक्ष वेधून घेतले आहे.   

प्रताय साहा यांनी दिग्दर्शित केलेला लघुपट

प्रताय साहा यांनी दिग्दर्शित केलेला हा लघुपट पौराणिक संदर्भांवर आधारित आहे, ज्यामध्ये शेवटच्या युगाचा म्हणजेच कलियुगाचा अंत आणि त्यातून उद्भवणारी परिस्थिती दाखवण्यात आली आहे. हा चित्रपट 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रदर्शित करण्यात आला होता.   

60 दशलक्षाहून अधिक व्ह्युज

हा लघुपट अधिकृत युट्युब चॅनलवर प्रदर्शित करण्यात आला. ज्याला केवळ एका महिन्यात तब्बल 60 दशलक्षाहून अधिक व्ह्युज मिळाले. तसेच वापरकर्त्यांनी या चित्रपटाला मोठी पसंती दिली आहे आणि कमेंटमध्ये 'हे अविश्वसनीय आहे', 'हे एआय नाही तर, वास्तविक वाटत आहे' अशा कमेंट्स करत कौतुक केले आहे.   

लघुपचातील थरार

कलियुग रायझिंग - द बिगिनिंग या लघुपटात एआयच्या मदतीने एक दक्षिण आशियाई बॉक्सिंग रिंग तयार करण्यात आली आहे. जिथे नायक त्याच्या पत्नीचा जीव वाचवण्यासाठी लढायला जातो. आणि हा थरार थक्क करणारा असतो.   

लघुपट बनवण्यासाठी 86 तास

विशेष म्हणजे यामधील पात्रही एआयच्या मदतीनेच तयार केले गेले आहेत. दिग्दर्शक प्रताय साहा यांनी एका मुलाखतीत सांगितल्याप्रमाणे हा लुघपट बनवण्यासाठी केवळ 86 तास लागले.   

पोस्ट-प्रोडक्शनमध्ये एआयचा वापर

या लघुपटाला बनवण्यासाठी पारंपरिक प्रक्रिया वापरण्यात आल्या, केवळ प्रोडक्शन आणि पोस्ट-प्रोडक्शनमध्ये एआयचा वापर करण्यात आला आहे.   

खर्च आणि वेळाची बचत

एआयच्या वापरामुळे लागणारा खर्च आणि वेळ या दोन्हींची बचत झाली आहे. असे दिग्दर्शकांचे म्हणणे आहे.   

चित्रपट निर्मितीला एक नवीन दिशा

तसेच त्यांनी असेही म्हटले आहे की, कलियुग रायझिंग - द बिगिनिंग च्या या यशामुळे एआय-आधारित चित्रपट निर्मितीला एक नवीन दिशा मिळाली आहे. एआय आणि लाइव्ह-अॅक्शन यांचे मिश्रण चित्रपट निर्मितीचे नवे भविष्य घडवत आहे.   

