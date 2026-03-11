English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मराठमोळ्या अभिनेत्रीचा Braless फोटोशूट चर्चेत; लूकने रोखल्या नजरा

मराठमोळ्या अभिनेत्रीचा Braless फोटोशूट चर्चेत; लूकने रोखल्या नजरा

kalyani Jadhav: झी मराठीवरील लक्ष्मी निवास ही मालिका सध्या प्रेक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे. मालिकेतील कथानक आणि कलाकारांमुळे ही मालिका लोकप्रिय ठरली आहे. यातील निलांबरीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कल्याणी जाधव तिच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे. तिचा ब्रालेस ग्लॅमरस लूक एकदा पहाच...

Priti Ved | Mar 11, 2026, 12:44 PM IST
twitter
1/8

मालिकेची वाढती लोकप्रियता

kalyani Jadhav

लक्ष्मी निवास ही मालिका प्रेक्षकांना आवडत असल्यामुळे तिची सोशल मीडियावरही मोठी चर्चा सुरू आहे. कथानकासोबतच मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिले आहे.

twitter
2/8

निलांबरीच्या भूमिकेची चर्चा

kalyani Jadhav

या मालिकेत अभिनेत्री कल्याणी जाधव निलांबरी अधिराज गाडेपाटील ही भूमिका साकारत आहे. सिद्धूच्या वहिनीच्या भूमिकेत तिचा शांत आणि सोज्वळ स्वभाव प्रेक्षकांना भावतो.

twitter
3/8

सोशल मीडियावर सक्रिय अभिनेत्री

kalyani Jadhav

कल्याणी जाधव सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असते आणि वेळोवेळी तिचे फोटो शेअर करत असते. तिच्या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये नेहमीच उत्सुकता दिसून येते.

twitter
4/8

वेगळ्या लूकची चर्चा

अलीकडे तिने शेअर केलेल्या एका खास फोटोशूटमुळे ती पुन्हा चर्चेत आली आहे. या फोटोंमध्ये तिचा आत्मविश्वासपूर्ण आणि ग्लॅमरस अंदाज पाहायला मिळतो.

twitter
5/8

चाहत्यांकडून प्रतिसाद

kalyani Jadhav

तिच्या या नव्या लूकला चाहत्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. अनेकांनी तिच्या फोटोवर कौतुकाच्या कमेंट्स करत तिच्या स्टाइलचे कौतुक केले आहे.

twitter
6/8

मालिकेतील सोज्वळ रूप

kalyani Jadhav

मालिकेत मात्र ती भरजरी साडी, पारंपरिक दागिने आणि केसात गजरा अशा पारंपरिक रूपात दिसते. त्यामुळे तिच्या ऑनस्क्रीन आणि ऑफस्क्रीन लूकमधील फरक प्रेक्षकांना विशेष जाणवतो.

twitter
7/8

हटके लूक

kalyani Jadhav

कल्याणी अनेकदा तिच्या फॅशन आणि स्टाइलमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करताना दिसते. त्यामुळे तिचे फोटो सोशल मीडियावर पटकन व्हायरल होत असतात.

twitter
8/8

दमदार स्टारकास्ट

kalyani Jadhav

लक्ष्मी निवास मालिकेत कल्याणी जाधवसोबत हर्षदा खानविलकर, अक्षया देवधर, तुषार दळवी, दिव्या पुगावकर, मेघन जाधव आणि कुणाल शुक्ल असे अनेक कलाकार महत्त्वाच्या भूमिका साकारताना दिसतात. हीच स्टारकास्ट मालिकेला अधिक आकर्षक बनवते.

twitter
पुढील
अल्बम

T20 WC विजेत्या संघातील भारतीय खेळाडूचा ट्रेनने प्रवास, थर्ड AC मध्ये वरच्या बर्थवर झोपला, कोणीही ओळखलं नाही, अखेर बोलावले पोलीस

पुढील अल्बम

T20 WC विजेत्या संघातील भारतीय खेळाडूचा ट्रेनने प्रवास, थर्ड AC मध्ये वरच्या बर्थवर झोपला, कोणीही ओळखलं नाही, अखेर बोलावले पोलीस

T20 WC विजेत्या संघातील भारतीय खेळाडूचा ट्रेनने प्रवास, थर्ड AC मध्ये वरच्या बर्थवर झोपला, कोणीही ओळखलं नाही, अखेर बोलावले पोलीस

T20 WC विजेत्या संघातील भारतीय खेळाडूचा ट्रेनने प्रवास, थर्ड AC मध्ये वरच्या बर्थवर झोपला, कोणीही ओळखलं नाही, अखेर बोलावले पोलीस 9
विश्वविजेते सूर्यकुमार, शिवम दुबे CM फडणवीसांच्या भेटीला; कौतुकाची थाप अन् गप्पा, पाहा PHOTO

विश्वविजेते सूर्यकुमार, शिवम दुबे CM फडणवीसांच्या भेटीला; कौतुकाची थाप अन् गप्पा, पाहा PHOTO

विश्वविजेते सूर्यकुमार, शिवम दुबे CM फडणवीसांच्या भेटीला; कौतुकाची थाप अन् गप्पा, पाहा PHOTO 8
टीम इंडियातील पडद्यामागचा हिरो! आधी चालवायचा स्कूल बस, आता भारताला जिंकावले दोन टी20 वर्ल्ड कप

टीम इंडियातील पडद्यामागचा हिरो! आधी चालवायचा स्कूल बस, आता भारताला जिंकावले दोन टी20 वर्ल्ड कप

टीम इंडियातील पडद्यामागचा हिरो! आधी चालवायचा स्कूल बस, आता भारताला जिंकावले दोन टी20 वर्ल्ड कप 9
श्रीदेवीची ही ऑनस्क्रीन मुलगी आठवते का? नव्या लूकमध्ये क्रिकेटर श्रेयस अय्यरसोबतचा फोटो व्हायरल

श्रीदेवीची ही ऑनस्क्रीन मुलगी आठवते का? नव्या लूकमध्ये क्रिकेटर श्रेयस अय्यरसोबतचा फोटो व्हायरल

श्रीदेवीची ही ऑनस्क्रीन मुलगी आठवते का? नव्या लूकमध्ये क्रिकेटर श्रेयस अय्यरसोबतचा फोटो व्हायरल 9