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मेकअपने लपवले पतीच्या मारहाणीचे व्रण, मुलीसाठी घेतला मोठा निर्णय...घर सोडलं, कारमध्ये काढल्या रात्री; अभिनेत्रीचा संघर्ष भावूक करणारा

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 28, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:07 AM IST

या अभिनेत्रीने तिच्या पहिल्या लग्नातील कठीण काळाबद्दल भाष्य केले आहे. घरगुती हिंसाचाराच्या खुणा ती मेकअपच्या साहाय्याने लपवून ठेवायची आणि तासनतास एकटीच रडायची, असे या अभिनेत्रीने सांगितले.

 

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काम्या पंजाबी

टीव्ही अभिनेत्री काम्या पंजाबीने आपल्या पहिल्या लग्नातील अत्यंत कठीण काळाबद्दल नुकताच खुलासा केला आहे. वैवाहिक आयुष्यात तिला घरगुती हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. चेहऱ्यावर झालेल्या मारहाणीच्या खुणा ती मेकअपने लपवत असे, तर अनेकदा एकटीने तासन्‌तास रडत राहायची. अखेर मुलीने आई-वडिलांमधील भांडण पाहिल्यानंतर काम्याने हे नातं संपवण्याचा निर्णय घेतला. काम्याने प्रसिद्ध मुलाखतकार सिद्धार्थ कन्नन यांच्याशी संवाद साधताना आपल्या पहिल्या लग्नाबद्दल अनेक धक्कादायक अनुभव सांगितले. वयाच्या अवघ्या २५व्या वर्षी तिने बंटी नेगीसोबत लग्न केलं होतं. लग्नाआधी दोघे जवळपास तीन वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते. मात्र, नात्यात सुरुवातीपासूनच मतभेद होते.

 

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दोघांमध्ये वारंवार भांडणं

काम्याच्या म्हणण्यानुसार, लग्नाआधीच दोघांमध्ये वारंवार भांडणं व्हायची. कुटुंबीयांनीही हे नातं योग्य नसल्याचं तिला सांगितलं होतं. मात्र, पहिल्या प्रेमाच्या भावनेत ती इतकी गुंतली होती की तिने कोणाचंही ऐकलं नाही. लग्नानंतर हे नातं टिकवण्यासाठी काम्याने शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. तिने आपलं पूर्ण आयुष्य हे लग्न वाचवण्यासाठी पणाला लावलं. तिच्या मते, नातं वाचवण्यासाठी आपण काहीच केलं नाही, अशी खंत आयुष्यभर राहू नये म्हणून तिने शेवटपर्यंत प्रयत्न सुरू ठेवले. मात्र, कालांतराने तिलाच जाणवलं की कितीही प्रयत्न केले तरी हे नातं टिकणं शक्य नाही.

 

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चेहऱ्यावरील जखमा मेकअपने लपवत होती

काम्याने सांगितलं की, वैवाहिक आयुष्यात एका टप्प्यावर तिला मारहाणीचा सामना करावा लागला. घराबाहेर पडताना चेहऱ्यावरील जखमा कुणाला दिसू नयेत म्हणून ती मेकअपचा आधार घ्यायची. एका पुरस्कार सोहळ्याची आठवण सांगताना काम्या भावूक झाली. चेहऱ्यावरच्या खुणा लपवून ती पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी पोहोचली होती. त्या क्षणी स्वतःच्या आयुष्याकडे पाहून तिलाच प्रश्न पडला होता की, आपण नेमकं कोणतं आयुष्य जगत आहोत. घरात मारहाण होत असताना काही वेळानंतर बाहेर जाऊन पुरस्कार स्वीकारण्याची वेळ तिच्यावर आली होती. या विरोधाभासामुळे ती आतून पूर्णपणे हादरली होती.

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बाथरूममध्ये कोंडून तासन्‌तास रडायची

काम्याने सांगितलं की, अनेकदा ती स्वतःला बाथरूममध्ये कोंडून तासन्‌तास रडायची. . कामाच्या ठिकाणी मात्र तिने आपलं दुःख कुणालाही जाणवू दिलं नाही. एका कॉमेडी शोच्या रिहर्सलदरम्यान चेहऱ्यावरील खुणा लपवण्यासाठी तिने नेहमीपेक्षा खूप जास्त मेकअप केला होता. सहकलाकार आणि टीममधील लोकांना तिच्या या वागण्याचं कारणही समजलं नव्हतं. आपल्या व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये एकटी असताना ती अनेकदा रडायची. तिच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, ती बाहेरच्या जगासाठी सतत अभिनय करत होती; मात्र, तिच्या आयुष्यात नेमकं काय सुरू आहे, याची कल्पना कुणालाच नव्हती.

 

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अभिनय सोडण्यासाठी होता दबाव

काम्याच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या पतीची इच्छा होती की तिने अभिनय क्षेत्र सोडावं. मात्र, तिने काम सोडण्यास स्पष्ट नकार दिला. तिच्यासाठी अभिनय हे केवळ करिअर नव्हतं, तर आपल्या आई-वडिलांना आणि कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्याचं साधनही होतं. याशिवाय तिच्या कामावर आणि दैनंदिन आयुष्यावरही सतत प्रश्न उपस्थित केले जात होते. ती कुठे आहे, कोणासोबत आहे, फोन का उचलला नाही, काय कपडे घातले आहेत, अशा अनेक गोष्टींवरून तिची चौकशी केली जायची. काम्याने सांगितलं की, वारंवार येणाऱ्या फोन कॉल्स आणि सततच्या प्रश्नांमुळे ती इतकी त्रस्त झाली होती की, एका क्षणी तिने आपलाच फोन जमिनीवर आपटून फोडला. निदान फोन बंद असेल तर सततच्या प्रश्नांपासून सुटका होईल, असं तिला त्या क्षणी वाटलं होतं.

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मुलीने आई-वडिलांचं भांडण पाहिलं आणि सगळं बदललं

काम्याच्या आयुष्यात निर्णायक क्षण तेव्हा आला, जेव्हा तिच्या मुलीने आई-वडिलांमधील भांडण प्रत्यक्ष पाहिलं. मुलगी रडू लागल्यानंतर काम्याला परिस्थितीची गंभीरता प्रकर्षाने जाणवली. आतापर्यंत ती स्वतःच्या आयुष्यातील त्रास सहन करत होती; पण त्याचा परिणाम आपल्या मुलीवर होत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर तिने हे नातं पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर तिने काही कपडे आणि आपलं हँडबॅग घेतलं आणि घर सोडलं. पुढचे काही दिवस तिच्यासाठी सोपे नव्हते. काही काळ तिने स्वतःच्या कारमध्ये वेळ घालवला, तर काही रात्री मित्रांच्या घरी राहिली. मात्र, घरातून बाहेर पडताना तिला दुःखापेक्षा एक वेगळाच दिलासा मिळाला होता. तिच्या म्हणण्यानुसार, त्या क्षणी पहिल्यांदाच तिला मोकळेपणाने श्वास घेता येत असल्याची जाणीव झाली. तिचे कपडे तब्बल दीड महिन्यापर्यंत कारमध्येच पडून होते. तरीही तिला त्याची पर्वा नव्हती. कारण अनेक वर्षांनंतर ती पहिल्यांदाच मानसिकदृष्ट्या शांत होती.

 

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पोटगीही घेतली नाही

घटस्फोटाच्या वेळी काम्याने कोणत्याही प्रकारची पोटगी किंवा आर्थिक मदत मागितली नाही. मुलीचा सांभाळ आणि तिच्या भविष्यातील सर्व खर्च स्वतः उचलण्याची तिची तयारी होती. काम्याने सांगितलं की, घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान तिने समोरच्या व्यक्तीला आवश्यक कागदपत्रं तयार करून देण्यास सांगितलं आणि स्वतः कोणतीही आर्थिक मागणी केली नाही. तिच्या मते, त्या काळात तिला संपत्ती किंवा पैशांपेक्षा मानसिक शांतता अधिक महत्त्वाची वाटत होती. पतीच्या कंपनीत तिने आर्थिक गुंतवणूक केली होती, तरीही त्यातील आपला हिस्सा मागण्याऐवजी तिने तोही सोडून दिला. काम्याने स्पष्ट केलं की, तिला त्या नात्यातून बाहेर पडताना काहीही नको होतं. तिला फक्त स्वतःसाठी आणि आपल्या मुलीसाठी शांत, सुरक्षित आयुष्य सुरू करायचं होतं.

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मुलीच्या भविष्यासाठी कठोर निर्णय

अनेक वर्षे नातं टिकवण्यासाठी प्रयत्न केल्यानंतर अखेर काम्याने स्वतःच्या आणि मुलीच्या भविष्यासाठी कठोर निर्णय घेतला. तिच्या आयुष्यातील हा टप्पा वेदनादायक असला, तरी घराबाहेर पडण्याचा निर्णय तिच्यासाठी नव्या आयुष्याची सुरुवात ठरला.

 

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